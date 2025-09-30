Bigg Boss 19: पति 'गौरव खन्ना' के लिए पत्नी ने नहीं किया कोई पोस्ट, यूजर्स ने आकांक्षा चमोला को लगाई फटकार

Bigg Boss 19: टीवी के फेमस एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों 'बिग बॉस 19' में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं. सलमान खान के रियलिटी शो को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आकांक्षा चमोला ने गौरव के सपोर्ट में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है.
Bigg Boss 19: टीवी एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में अपनी उपस्थिति के चलते सुर्खियों में हैं. जैसे ही उन्होंने शो में कदम रखा, उनके फैंस का उत्साह देखने लायक था. सोशल मीडिया पर लोग लगातार उनके खेल और व्यक्तित्व को लेकर अपनी राय रख रहे हैं. लेकिन इसी बीच एक चीज जिसने सबका ध्यान खींचा, वह थी उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला की चुप्पी.
जहां आमतौर पर परिवार वाले या करीबी लोग ऐसे मौकों पर खुलकर समर्थन जताते हैं, वहीं आकांक्षा की ओर से न तो कोई स्टेटमेंट आया और न ही कोई सोशल मीडिया पोस्ट. इस चुप्पी ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया. जब आकांक्षा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, तो कमेंट सेक्शन में लोग उनकी पोस्ट पर टूट पड़े.
पति के लिए कोई समर्थन क्यों नहीं जताया
कई फैंस ने आकांक्षा से यह सवाल किया कि उन्होंने अब तक अपने पति के लिए कोई समर्थन क्यों नहीं जताया. किसी ने पूछा 'क्या आप गौरव से जलती हैं?' किसी ने लिखा 'आपने अभी तक उनके बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं कहा?' एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए लिखा 'गौरव खन्ना के फैंस को मोटिवेट करने के लिए आपने एक भी पोस्ट क्यों नहीं की.' कई लोगों ने यह भी महसूस किया कि आकांक्षा की इस दूरी से ऐसा लग रहा है मानो वे पति की सफलता से असहज महसूस कर रही हों.
टीवी की दुनिया की जानी मानी एक्ट्रेस आकांक्षा
हालांकि आकांक्षा चमोला खुद भी टीवी की दुनिया की जानी-मानी हस्ती हैं. उन्होंने 2015 में लोकप्रिय शो 'स्वरागिनी' से छोटे पर्दे पर कदम रखा था और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था. इसके बाद उन्होंने 'भूतू' और 2022 में 'जी वन' के शो 'Can You See Me' में काम किया. उनकी एक्टिंग प्रतिभा और पढ़ाई का अनोखा संगम – वे वाणिज्य में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. उन्हें इंडस्ट्री में एक प्रेरणास्पद शख्सियत बनाता है.
गौरव और आकांक्षा की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प
गौरव और आकांक्षा की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प रही है. दोनों की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. गौरव ने आकांक्षा से बातचीत शुरू करने के लिए खुद को इंडस्ट्री में नया बताकर टिप्स मांगे. उन्होंने मजाक में अपना नाम 'टराकेश' बताया, जिसे आकांक्षा ने थोड़ा अनोखा नाम बताया. बातचीत के बाद गौरव ने आकांक्षा को दूसरे ऑडिशन के लिए लिफ्ट दी और जाते-जाते कहा कि वह उनका असली नाम गूगल कर लें. इस छोटी सी मुलाकात ने धीरे-धीरे एक खूबसूरत रिश्ते का रूप ले लिया और 24 नवंबर 2016 को दोनों ने गौरव के होमटाउन कानपुर में शादी कर ली.
