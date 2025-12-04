Advertisement
Bigg Boss 19 Amaal Mallik: गौरव-तान्या को पछाड़ अमाल मलिक बनेंगे 'बिग बॉस 19' के विनर? जर्नी में छुपा जीत का राज!

Bigg Boss 19 Contestants Amaal Mallik can Be The Winner: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' अपने फिनाले के काफी नजदीक आ गया है. इस शो के फिनाले को देखने के लिए दर्शक काफी बेताब हो गए हैं और हर कोई बस ये ही जानना चाहता है कि आखिर कौन बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा. आज हम आपको अमाल मलिक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, जिनसे लगता है कि वो इस शो के विनर बन सकते हैं. 

Dec 04, 2025
Bigg Boss 19 Contestants Amaal Mallik can Be The Winner: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस' को हर कोई काफी पसंद करता है. इस साल शो का सीजन 19 आ रहा है जो अपने आखिरी पड़ाव पर है. बिग बॉस 19 से मालती चाहर के बाहर होने के बाद शो को अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए है. टॉप 5 फाइनलिस्ट में अमाल मलिक, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट शामिल हैं. इस सीजन में अमाल मलिक ने ङी हिस्सा लिया और वो शुरुआत से लेकर टॉप 5 बनने तक हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे. कई बार फैमिली से हुए विवादों को लेकर तो कभी घरवाले भी उनके खिलाफ दिखाई दिए. इन सभी चीजों को झेलते हुए अमाल मलिक ने आखिरकार टॉप 5 फाइनलिस्ट में अपनी जगह बना ली है. चलिए ऐसे में उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं. 

इंस्टाग्राम पर अमाल के तगड़े फैंस
ऐसे में चलिए हम आपको पहले बता देते है कि अमाल मलिक कौन हैं. अमाल बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस म्यूजिक कंपोजर डब्बू मलिक के बेटे है. पूरे शो में अमाल अपने परिवार संग चल रहे विवाद को लेकर काफी चर्चा में रहे. बिग बॉस के मेकर्स को भी ऐसे ही कंटेस्टेंट्स की तलाश होती हैं, जो चर्चा में रहे हो. अमाल मलिक ने 8 साल की उम्र में म्यूजिक सीखना शुरू किया था. बॉलीवुड में अमाल मलिक ने 'शूटिंग स्टार' और 'मरजावां' जैसी फिल्मों के लिए हिट गाने दिए हैं. सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अमाल के 5.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाखों फॉलोवर्स हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​बिग बॉस 19 में अमाल मलिक का सफर
बिग बॉस 19 में अमाल मलिक का सफर काफी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. अमाल मलिक जो असर जिंदगी में हैं, वहीं पर्सनालिटी उनकी शो में भी नजर आई. अमाल ने अपनी सादगी, ईमानदारी स्वभाव और स्ट्रेट-फॉरवर्ड एटीट्यूड से फैंस का दिल जीता. शुरुआत में नेगेटिव पब्लिसिटी झेली, लेकिन बाद में उनका पॉजिटिव ग्राफ बढ़ता चला गया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. अमाल मलिक ने अपने संगीत से घरवालों और दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. इतना ही नहीं अमाल ने लाइफ परफॉर्मेंस, कंपोजिंग, रोस्टिंग और मिमिक्री भी की. उन्होंने शो में खुद को सिंगल-हैंडली कैरी भी किया. कुल मिलाकर अमाल शे को 'मैन कैरेक्टर' बने और टॉप 5 में उन्होंने अपनी जगह बनाई. 

टॉप 5 फाइनलिस्ट बने अमाल मलिक
अमाल की जर्नी और उनके गेम प्लान की बात करें तो उनकी ऑथेंटिसिटी और ईमानदारी ने उन्हें 'बिग बॉस 19' के टॉप 5 फाइनलिस्ट में से एक बनाया. अमाल मलिक घर के हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं. उन्होंने अपनी गलती मानी और अपने हक के लिए लड़े. शो में अमाल मलिक ने अपना टैलेंटेड दिखाने में भी कोई कमी  नहीं छोड़ी. उनके म्यूजिक, रोस्टिंग और एक्टिंग से हर कोई इंप्रेस हुआ है. इतना ही नहीं अमाल मलिक का नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव टर्न और मैच्योर बिहेवियर भी देखने को मिला, जो उन्हें यहां तक लाने में मददगार साबित हुआ. 

अमाल मलिक को मिला दर्शकों का प्यार
कुछ भी कहो बिग बॉस 19 में अमाल मलिक को दर्शकों का काफी प्यार मिला है. नॉमिनेट होने के बावजूद लोगों ने अमाल मलिक को भर-भर के वोट दिए और उन्हें फिनाले तक पहुंचाया. फैंस और पूर्व विनर विंदू दारा सिंह समेत कई सेलेब्स ने अमाल मलिक को सपोर्ट किया. उनकी जर्नी वीडियो को 'मास्टरपीस' बताया गया. वहीं 7 दिसंबर को अगर अमाल मलिक बिग बॉस सीजन 19 की ट्रॉफी उठाते हैं तो इसे देखने के बाद उनके फैंस काफी खुश हो जाएंगे और बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे. 

