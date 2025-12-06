Bigg Boss 19: फिनाले नाइट पर स्टेज हिलाने को तैयार अशनूर कौर और अभिषेक बजाज, शेयर की रोमांटिक डांस रिहर्सल की तस्वीरें, फैंस में मची हलचल

Ashnoor Kaur and Abhishek Bajaj Special Dance Performance in Bigg Boss 19 Finale: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने ग्रैंड फिनाले को लेकर काफी सुर्खियों में बना हुआ है. इस शो का क्रेज लोगों में काफी देखने को मिल रहा है. शो अपने अंतिम दिन पर आ गया है और शो को 7 दिसंबर को 'बिग बॉस 19' का विनर मिल जाएगा. रविवार को होने वाले ग्रैंड फिनाले की तैयारियों में मेकर्स काफी बिजी हैं. आज ग्रैंड फिनाले की शूटिंग शुरू हो गई है जो कल टेलिकास्ट होगा.

अभिषेक बजाज और अशनूर कौर ने शेयर किया पोस्ट

इस बीच सोशल मीडिया पर शो 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट रह चुके अभिषेक बजाज और अशनूर कौर ने एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें दोनों ग्रैंड फिनाले में एक रोमांटिक डांस परफॉर्म करेंगे. इस पोस्ट को देख फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. चलिए आपको अभिषेक बजाज और अशनूर का लेटेस्ट पोस्ट दिखाते है.

रोमांटिक डांस परफॉर्म करेंगे अशनूर-अभिषेक

शो 'बिग बॉस 19' के दौरान अभिषेक बजाज और अशनूर कौर एक दूजे के काफी करीब आ गए थे. दोनों के बीच लव टेंशन सभी ने नोटिस की थी. इसी बीच बिग बॉस 19 के फिनाले के दिन रविवार को अशनूर कौर और अभिषेक बजाज अपने फैंस 'अभिनूर' के लिए एक खास रोमांटिक डांस परफॉर्म करने वाले हैं. ऐसे में दोनों ने अपने डांस रिहर्सल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. दोनों एक दूजे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डांस रिहर्सल में जमकर की दोनों ने मस्ती

इस डांस रिहर्सल के दौरान दोनों ने साथ में जमकर मस्ती भी की, जिसकी झलक उन्होंने तस्वीरों में दिखाई है. अशनूर और अभिषेक की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. काफी समय बाद दोनों को फैंस फिर से एक बार साथ दिखेंगे. हालांकि हमेशा अभिषेक और अशनूर ने एक दूजे को अच्छा दोस्त बताया है. अब फैंस दोनों का ग्रैंड फिनाले में डांस परफ़ॉर्ममेंस देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

कौन ले जाएगा 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी

बता दें कि बिग बॉस 19 का रियलिटी शो बीते हफ्ते अशनूर कौर को तान्या मित्तल को जानबूझकर मारने के चलते निकाला गया था. वहीं 'बिग बॉस 19' के टॉप फाइनलिस्ट बने अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे है. वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से अमाल और गौरव के बीच कांटे की टक्कर है. अब देखना ये होगा कि कौन 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा.