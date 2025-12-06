Bigg Boss 19: फिनाले नाइट पर स्टेज हिलाने को तैयार अशनूर कौर और अभिषेक बजाज, शेयर की रोमांटिक डांस रिहर्सल की तस्वीरें, फैंस में मची हलचल

Ashnoor Kaur and Abhishek Bajaj Special Dance Performance in Bigg Boss 19 Finale: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर दिन रविवार को होने वाला है. जिसकी तैयारी जोरों-शोरों पर चल रही है. इस बीच शो के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके अशनूर कौर और अभिषेक बजाज ने पोस्ट शेयर किया. जिसमें वे साथ में डांस रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं.
Trending Photos
Ashnoor Kaur and Abhishek Bajaj Special Dance Performance in Bigg Boss 19 Finale: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने ग्रैंड फिनाले को लेकर काफी सुर्खियों में बना हुआ है. इस शो का क्रेज लोगों में काफी देखने को मिल रहा है. शो अपने अंतिम दिन पर आ गया है और शो को 7 दिसंबर को 'बिग बॉस 19' का विनर मिल जाएगा. रविवार को होने वाले ग्रैंड फिनाले की तैयारियों में मेकर्स काफी बिजी हैं. आज ग्रैंड फिनाले की शूटिंग शुरू हो गई है जो कल टेलिकास्ट होगा.
अभिषेक बजाज और अशनूर कौर ने शेयर किया पोस्ट
इस बीच सोशल मीडिया पर शो 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट रह चुके अभिषेक बजाज और अशनूर कौर ने एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें दोनों ग्रैंड फिनाले में एक रोमांटिक डांस परफॉर्म करेंगे. इस पोस्ट को देख फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. चलिए आपको अभिषेक बजाज और अशनूर का लेटेस्ट पोस्ट दिखाते है.
रोमांटिक डांस परफॉर्म करेंगे अशनूर-अभिषेक
शो 'बिग बॉस 19' के दौरान अभिषेक बजाज और अशनूर कौर एक दूजे के काफी करीब आ गए थे. दोनों के बीच लव टेंशन सभी ने नोटिस की थी. इसी बीच बिग बॉस 19 के फिनाले के दिन रविवार को अशनूर कौर और अभिषेक बजाज अपने फैंस 'अभिनूर' के लिए एक खास रोमांटिक डांस परफॉर्म करने वाले हैं. ऐसे में दोनों ने अपने डांस रिहर्सल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. दोनों एक दूजे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं.
डांस रिहर्सल में जमकर की दोनों ने मस्ती
इस डांस रिहर्सल के दौरान दोनों ने साथ में जमकर मस्ती भी की, जिसकी झलक उन्होंने तस्वीरों में दिखाई है. अशनूर और अभिषेक की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. काफी समय बाद दोनों को फैंस फिर से एक बार साथ दिखेंगे. हालांकि हमेशा अभिषेक और अशनूर ने एक दूजे को अच्छा दोस्त बताया है. अब फैंस दोनों का ग्रैंड फिनाले में डांस परफ़ॉर्ममेंस देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.
कौन ले जाएगा 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी
बता दें कि बिग बॉस 19 का रियलिटी शो बीते हफ्ते अशनूर कौर को तान्या मित्तल को जानबूझकर मारने के चलते निकाला गया था. वहीं 'बिग बॉस 19' के टॉप फाइनलिस्ट बने अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे है. वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से अमाल और गौरव के बीच कांटे की टक्कर है. अब देखना ये होगा कि कौन 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.