Advertisement
trendingNow13031727
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: फिनाले नाइट पर स्टेज हिलाने को तैयार अशनूर कौर और अभिषेक बजाज, शेयर की रोमांटिक डांस रिहर्सल की तस्वीरें, फैंस में मची हलचल

Ashnoor Kaur and Abhishek Bajaj Special Dance Performance in Bigg Boss 19 Finale: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर दिन रविवार को होने वाला है. जिसकी तैयारी जोरों-शोरों पर चल रही है. इस बीच शो के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके अशनूर कौर और अभिषेक बजाज ने पोस्ट शेयर किया. जिसमें वे साथ में डांस रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 06, 2025, 09:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अशनूर कौर और अभिषेक बजाज
अशनूर कौर और अभिषेक बजाज

Ashnoor Kaur and Abhishek Bajaj Special Dance Performance in Bigg Boss 19 Finale: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने ग्रैंड फिनाले को लेकर काफी सुर्खियों में बना हुआ है. इस शो का क्रेज लोगों में काफी देखने को मिल रहा है. शो अपने अंतिम दिन पर आ गया है और शो को 7 दिसंबर को 'बिग बॉस 19' का विनर मिल जाएगा. रविवार को होने वाले ग्रैंड फिनाले की तैयारियों में मेकर्स काफी बिजी हैं. आज ग्रैंड फिनाले की शूटिंग शुरू हो गई है जो कल टेलिकास्ट होगा. 

अभिषेक बजाज और अशनूर कौर ने शेयर किया पोस्ट 
इस बीच सोशल मीडिया पर शो 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट रह चुके अभिषेक बजाज और अशनूर कौर ने एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें दोनों ग्रैंड फिनाले में एक रोमांटिक डांस परफॉर्म करेंगे. इस पोस्ट को देख फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. चलिए आपको अभिषेक बजाज और अशनूर का लेटेस्ट पोस्ट दिखाते है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रोमांटिक डांस परफॉर्म करेंगे अशनूर-अभिषेक
शो 'बिग बॉस 19' के दौरान अभिषेक बजाज और अशनूर कौर एक दूजे के काफी करीब आ गए थे. दोनों के बीच लव टेंशन सभी ने नोटिस की थी. इसी बीच बिग बॉस 19 के फिनाले के दिन रविवार को अशनूर कौर और अभिषेक बजाज अपने फैंस 'अभिनूर' के लिए एक खास रोमांटिक डांस परफॉर्म करने वाले हैं. ऐसे में दोनों ने अपने डांस रिहर्सल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. दोनों एक दूजे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

डांस रिहर्सल में जमकर की दोनों ने मस्ती 
इस डांस रिहर्सल के दौरान दोनों ने साथ में जमकर मस्ती भी की, जिसकी झलक उन्होंने तस्वीरों में दिखाई है. अशनूर और अभिषेक की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. काफी समय बाद दोनों को फैंस फिर से एक बार साथ दिखेंगे. हालांकि हमेशा अभिषेक और अशनूर ने एक दूजे को अच्छा दोस्त बताया है. अब फैंस दोनों का ग्रैंड फिनाले में डांस परफ़ॉर्ममेंस देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कौन ले जाएगा 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी
बता दें कि बिग बॉस 19 का रियलिटी शो बीते हफ्ते अशनूर कौर को तान्या मित्तल को जानबूझकर मारने के चलते निकाला गया था. वहीं 'बिग बॉस 19' के टॉप फाइनलिस्ट बने अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे है. वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से अमाल और गौरव के बीच कांटे की टक्कर है. अब देखना ये होगा कि कौन 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Ashnoor kaurAbhishek Bajaj

Trending news

चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
india china news
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
farmer suicide
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
Pm modi news
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
Indian Army
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
IndiGo crisis
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
IndiGo crisis
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
IndiGo
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
Right to Disconnect Bill 2025
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
Babri Masjid
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी