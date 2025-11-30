Advertisement
Bigg Boss 19: अशनूर कौर का सफर हुआ खत्म, बिग बॉस से बेघर होकर शेयर की सुकून भरी पोस्ट, अभिषेक बजाज ने भी किया कमेंट

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट अशनूर कौर की जर्नी खत्म हो चुकी है, फिजिकल वायलेंस की वजह से उन्हें बेघर किया गया था. अब बाहर आते ही अशनूर कौर ने पहला पोस्ट शेयर किया, जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 30, 2025, 11:29 AM IST
अशनूर कौर
Bigg Boss 19: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' का 29 नवंबर को सेमी फिनाले हुआ, जिसमें सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट की जमकर क्लास लगाई, जहां एक तरफ कंटेस्टेंट्स की क्लास लगी तो दूसरी तरफ दो कंटेस्टेंट को बिग बॉस ने घर से बेघर कर दिया. बिग बॉस घर से पहले अशनूर कौर और फिर शहबाज बदेशा गए. इन दोनों को बिग बॉस ने अलग-अलग वजह से एविक्ट किया.  

इन दो कंटेस्टेंट ने कहा अलविदा 
बिग बॉस 19 का 29 नवंबर को सेमी फिनाले हुआ, जिसमें सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाई, जहां एक तरफ कंटेस्टेंट्स की क्लास लगी, वहीं दूसरी तरफ दो कंटेस्टेंट को बिग बॉस के घर को अलविदा भी कहना पड़ा, पहले अशनूर कौर और फिर शहबाज बदेशा. अशनूर कौर और शहबाज बदेशा दोनों को ही एविक्ट करने की वजहें अलग अलग थीं. वहीं अब घर से एविक्ट होते ही अशनूर कौर ने पहला पोस्ट शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पोस्ट में अशनूर ने दिखाया सुकून 
अशनूर कौर ने एविक्शन के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जो मिनटों में इंटरनेट पर वायरल हो गई. अशनूर कौर ने इस पोस्ट में अपने सुकून के बारे में बात की है. अशनूर ने दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह घर की बालकनी में खड़े होकर अपने डॉग के साथ प्यारा सा पोज देती नजर आ रही हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए अशनूर ने कैप्शन में लिखा 'कठिन तूफान के बाद का सुकून.'

पोस्ट पर अभिषेक बजाज ने किया कमेंट
अशनूर कौर का ये पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस के ताबड़तोड़ कमेंट्स भी आ रहे हैं. इस पोस्ट पर अशनूर के बिग बॉस साथी अभिषेक बजाज ने भी कमेंट किया और दिल का इमोजी शेयर करते हुए रब राखा लिखा है. नगमा मिराजकर ने भी पोस्ट पर प्यार जताया है, वहीं फैंस तो अशनूर की तारीफ कर ही रहे हैं. 

इस वजह अशनूर हुई थी बेघर 
बता दें कि बिग बॉस 19 से अशनूर कौर को सलमान खान ने फिजिकल वायलेंस के आरोप में घर से बेघर किया था. दरअसल, अशनूर ने एक टास्क के दौरान तान्या मित्तल को जानबूझकर मारा, जिसके बाद वीकेंड के वॉर पर सलमान ने सिर्फ अशनूर कौर की कड़ी क्लास लगाई थी, बल्कि उन्हें साफ शब्दों में कहा कि इस शो में किसी भी तरह की मारपीट या जानबूझकर किए गए वॉयलेंस की कोई जगह नहीं है. इसी के बाद सलमान ने अशनूर को घर से बाहर जाने का आदेश दिया था. इस आदेश को सुनकर सलमान खान दंग रह गए थे.

