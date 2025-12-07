नो-जेल, नो-डिनर डेट्स, 'बिग बॉस 19' रहा बाकी सीजन से काफी अलग, अब तक के बड़े मसालेदार मोमेंट्स

Bigg Boss 19: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' का आज (7 दिसंबर) को ग्रैंड फिनाले है. बिग बॉस 19 अब तक के सभी सीजन से बिल्कुल अलग रहा. आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस सीजन में फैंस ने काफी मिस रहीं और पहले के सीजन में हर बार देखने को मिली थीं.
Bigg Boss 19: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' आज 7 दिसंबर को अपने ग्रैंड फिनाले के पड़ाव पर पहुंच गया है. कुछ ही घंटों में इस सीजन को उसका विनर मिल जाएगा और दर्शकों में फिनाले को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. बता दें कि बिग बॉस का सीजन 19 अब तक के सभी सीजन से काफी अलग रहा है. पूरे सीजन में ऐसे कई पल और ट्विस्ट देखने को मिले, जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे.
कंटेस्टेंट्स की गेम प्लानिंग से लेकर मेकर्स की नई स्ट्रेटजी तक, इस सीजन में दर्शकों को हर हफ्ते काफी चौंकाया है. कई टास्क, फैसले और सरप्राइज इस सीजन में पहली बार देखने को मिला, जिसने शो को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना दिया. आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉस 19 की कुछ ऐसी चीजें, जो इस सीजन को काफी अलग और यूनिक बनाती हैं.
कैप्टन ने भी की ड्यूटी
बिग बॉस 19 में इस बैर कैप्टन को भी ड्यूटी करनी पड़ रही थी. इस सीजन में शाहबाज बादशाह, मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना जैसे कई कंटेस्टेंट्स ने कप्तान बनकर अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाया. पहले के सीजन में कैप्टन अक्सर कोई ड्यूटी नहीं निभाता था और केवल टाइटल तक सीमित रहता था, लेकिन इस बार कप्तानों को एक्टिव होकर घर के कामकाज में हाथ बंटाना पड़ रहा था.
बिग बॉस 19 में नहीं दिखी जेल
बिग बॉस 12, 15 और 16 सीजन में कंटेस्टेंट्स को किसी नियम तोड़ने के वजह से जेल में बैठना पड़ता था या उन्हें सजा दी जाती थी. लेकिन इस बार बिग बॉस 19 में जेल देखने को नहीं मिली. जिसके चलते किसी भी कंटेस्टेंट को जेल नहीं हुई और न ही कोई सजा मिली.
पहले ही दिन ही रहा चौंकाने वाला
बिग बॉस 19 में सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब पहले दिन ही घरवालों ने फरहाना भट्ट को बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर दिया था. लेकिन उन्हें पूरी तरह बाहर निकालने के बजाय एक सीक्रेट रूम में भेज दिया गया था. अब तक के सीजन में ऐसा देखने को नहीं मिला था.
नहीं हुई कोई डिनर डेट
बिग बॉस 19 घर में कोई डिनर डेट नहीं हुई. पहले के सीजन में अक्सर कंटेस्टेंट्स और उनके पार्टनर्स के बीच रोमांटिक डिनर डेट्स देखने को मिलती थीं. जो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर होती थी. लेकिन इस सीजन में ऐसी कोई डेट देखने को नहीं मिली.
