Bigg Boss 19: फिनाले से 5 दिन पहले मिड वीक में हुआ एलिमिनेशन, इस कंटेस्टेंट का पत्ता साफ, 'बिग बॉस 19' को मिले टॉप 5

Bigg Boss 19 Top 5 Contestants: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में अब महज 5 दिन बचे हैं. ऐसे में कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ दर्शकों के बीच भी काफी उत्साह देखने को मिल रहे है. अब हर किसी को उस पल का इंतजार है, जब सलमान खान अनाउंस करेंगे कि बिग बॉस सीजन 19 की ट्रॉफी किसके घर जाएगी.

इस कंटेस्टेंट का हुआ पत्ता साफ

बिग बॉस 19 के घर में अभी तक 6 खिलाड़ी थे, लेकिन अब एक और कंटेस्टेंट का पत्ता साफ हो गया है और अब घर में सिर्फ 5 ही बचे हैं. क्योंकि, मिड वीक एविक्शन हो चुका है. बिग बॉस सीजन 19 को उसके टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. सिसत की रिपोर्ट के मुताबिक, मालती चाहर चौधरी बिग बॉस घर से आउट हो गई हैं. खबरें थीं कि मिड वीक एविक्शन होगा, जिसके बाद बिग बॉस 19 को टॉप 5 खिलाड़ी मिलेंगे.

बिग बॉस घर से बाहर हुई मालती चाहर

वहीं अब बिग बॉस के घर का आखिरी एविक्शन भी हो चुका है और बिग बॉस घर से जो एविक्ट हुआ है वो मालती चाहर चौधरी हैं. ऐसे में मालती का बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीतने का सपना यही अधूरा रह गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मालती चाहर को सबसे कम वोट मिले थे, जिसकी वजह से उनका ट्रॉफी जीतने का सफर यहीं खत्म हो गया.

वाइल्ड कार्ड के तौर पर ली थी एंट्री

बता दें कि मालती चाहर चौधरी बिग बॉस के घर में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. हालांकि, इसके बाद भी मालती ने दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पहचान बना ली थी. बिग बॉस घर में मालती के कई पंगे देखने को मिले. इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया कि मालती और अमाल मलिक रिलेशनशिप में थे. इसके बाद मालती और प्रणीत के बीच अच्छा बॉन्ड देखने को मिला.

इस दौरान ये भी कहा गया कि मालती और प्रणित मोरे के बीच कुछ चल रहा है. मीडिया राउंड के दौरान मालती और प्रणीत मोरे के रिश्ते को लेकर सवाल किया था. ऐसे में मालती ने कहा कि प्रणीत उनके टाइप के नहीं हैं. मीडिया राउंड के बाद बिग बॉस के घर में मिड वीक एविक्शन हुआ, जिसमें मालती चाहर को सबसे कम वोट मिले और वो घर से बाहर हो गईं.