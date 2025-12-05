Advertisement
ग्रैंड फिनाले से 2 दिन पहले ‘बिग बॉस 19’ से बाहर हुईं मालती चाहर, इन दो कंटेस्टेंट्स ने तोड़ा दिल, बोलीं- ‘नहीं कर सकतीं माफ...’

Bigg Boss 19 Eviction: ‘बिग बॉस 19’ अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और फिनाले वीक में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं. इस बीच मालती चाहर का सफर खत्म हो गया, लेकिन जाते-जाते उन्होंने इशारों-इशारों में ये भी बता दिया कि किन दो कंटेस्टेंट्स ने उनका दिल तोड़ा है, जिनको वो शायद माफ न कर पाएं. 

Dec 05, 2025
Bigg Boss 19 Malti Chahar Eviction: ‘बिग बॉस 19’ अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और फिनाले वीक में शो को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स भी मिल चुके हैं. इस बीच मालती चाहर का सफर भी बिग बॉस के घर में खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वे काफी काफी इमोशनल नजर आईं. 7 दिसंबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले से पहले घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका है. पूरे सीजन में लड़ाइयां, दोस्तियां और आखिरी तक टिके रहने की होड़ देखने को मिली, लेकिन अब सिर्फ विनर का इंतजार है. 

वहीं, घर से बेघर होने के बाद मालती को लेकर सभी घर वाले थोड़े इमोशनल नजर आए. लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत तब हुई जब बिग बॉस ने सभी घरवालों को गार्डन एरिया में बुलाया. वहां एक मैजिकल कढ़ाई रखी थी और साथ ही बोर्ड पर गौरव खन्ना की फोटो थी, जो पहले ही फाइनलिस्ट बन चुके हैं. इसके बाद हर कंटेस्टेंट को अपना नाम कार्ड पर लिखकर कढ़ाई में डालना था. अगर कढ़ाई से हरा रंग आता तो वो सीधे फिनाले में पहुंच जाता और अगर पिंक कलर आता तो उसे घर से बाहर होना पड़ता.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

घर से बेघर हुईं मालती चाहर

इस टास्क में पहले प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक सेफ हो गए. सभी को लगा कि अब आगे कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं होगा, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब आखिरी में मालती चाहर और फरहाना भट्ट के कार्ड डाले गए. फरहाना के नाम पर हरा रंग आया और वो फाइनलिस्ट बन गईं. वहीं मालती का कार्ड पिंक निकला और उन्हें घर से बाहर जाना पड़ा, जिससे वे टूट सी गईं. इविक्शन के बाद मालती ने हर कंटेस्टेंट को गले लगाकर अलविदा कहा. लेकिन दो कंटेस्टेंट्स के काफी खफा नजर आईं. 

हिंदी सिनेमा की वो दमदार शख्सियत, बुटीक में करते थे काम, 500 रुपये थी सैलरी, राजेश खन्ना की फिल्म ने बदली किस्मत, आज 2200 करोड़ का है साम्राज्य

प्रणीत और अमाल को नहीं करेंगी माफ 

जब वे प्रणीत मोरे के पास पहुंचीं तो एक बार फिर घर का माहौल थोड़ा अजीब हो गया. उन्होंने प्रणीत से कहा, ‘सॉरी, हम इस नोट पर अलग हो रहे हैं’. कुछ देर पहले ही दोनों में बहस हुई थी, जिसके चलते प्रणीत ने उनसे माफी मांगी, लेकिन मालती ने साफ कहा कि वे उसे माफ नहीं कर सकती. उनके इस रिएक्शन सभी को हैरान कर दिया. इसके बाद तान्या और गौरव ने मालती से कहा कि वे प्रणीत और अमाल मलिक दोनों को गले लगाकर जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया. 

‘बिग बॉस 19’ को मिल ही गई टॉप 5 कंटेस्टेंट्स 

मालती का कहना था कि पूरे सीजन अमाल ने उनके साथ जैसा बिहेवियर किया, उसके बाद वो माफी डिजर्व नहीं करता. उनकी आंखों में नाराजगी के साथ-साथ दर्द भी साफ नजर आ रहा था. इविक्शन के दौरान उनका ये रुख सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ. अब ‘बिग बॉस 19’ के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स तय हो चुके हैं. इनमें गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे शामिल हैं. फिनाले के करीब आते ही घर में टेंशन और मुकाबला दोनों ही बढ़ गए हैं. अब देखना ये है कि विनर कौन बनता है.

Vandana Saini

