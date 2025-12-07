Bigg Boss 19: क्या इस बार भी महिला कंटेस्टेंट ले जाएगी 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी? अब तक 8 बार फीमेल चैंपियंस ने जीता खिताब

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ का फिनाले शुरू हो चुका है. कुछ घंटों में ही शो को इ सीजन का वनर भी मिल जाएगा. दर्शकों की नजरें खासतौर पर दो महिला कंटेस्टेंट्स तान्या और फरहाना पर टिकी हैं. सवाल वही पुराना है क्या इस बार कोई महिला ताज पहनेगी?

8 सीजन में महिलाओं का बोलबाला

शो के इतिहास में अब तक 18 सीजन पूरे हो चुके हैं, जहां विजेताओं ने न सिर्फ ट्रॉफी बल्कि करियर में नई ऊंचाइयां छुई. इनमें से 8 सीजन में महिलाओं का बोलबाला रहा. 19वें सीजन को लेकर दर्शक इस सवाल के बीच दिख रहे हैं कि क्या फरहाना या तान्या में से किसी के सिर जीत का ताज सजेगा? यहां उन 8 सीजन की फीमेल कंटेस्टेंट के बारे में जानिए, जिन्होंने ट्रॉफी अपने नाम की. बिग बॉस की पहली महिला विजेता श्वेता तिवारी बनी थीं, जो चौथे सीजन की कंटेस्टेंट थीं. श्वेता टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. हाउस में डॉली बिंद्रा और खली जैसे सितारों के बीच उनकी हिम्मत और इमोशनल स्ट्रेंथ ने सबको हैरान कर दिया था.

नो-जेल, नो-डिनर डेट्स, 'बिग बॉस 19' रहा बाकी सीजन से काफी अलग, अब तक के बड़े मसालेदार मोमेंट्स

Add Zee News as a Preferred Source

जूही परमार 5वें सीजन की विजेता

जूही परमार 5वें सीजन में विजेता बनी थीं, उन्होंने अपनी मैच्योरिटी और ह्यूमर से दर्शकों को बांध लिया था. टीवी शो ‘कुमकुम’ फेम जूही ने मेल कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ बेहतरीन प्रस्तुति दी थी. उर्वशी ढोलकिया सीजन 6 की विनर रही हैं. ‘कसौटी’ की नेगेटिव क्वीन ‘कमोलिका’ ने इम्पैक्टफुल गेम प्ले से फैंस का दिल जीता था. उर्वशी की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ने दिखाया कि नेगेटिव रोल वाली एक्ट्रेस रियल लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग होती है.

सीजन 7 की विजेता बनी थी गौहर खान

बात गौहर खान की करें तो वह 7वें सीजन की विजेता रही हैं. मॉडल-अभिनेत्री गौहर ने शो को हाईलाइट बनाया था. वहीं, 12वें सीजन की ट्रॉफी को अपने घर ले जाने वाली कंटेंस्टेंट दीपिका कक्कड़ थीं. उन्होंने स्ट्रैटेजिक मूव्स से दर्शकों के दिलों पर खास छाप छोड़ी थी. 'भाबी जी घर पर हैं' फेम शिल्पा शिंदे 11वें सीजन की विजेता थीं. घरवालों को प्यार से खाना खिलाने के साथ ही उनके विनम्र स्वभाव ने जीत दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाई थी. हिना खान के साथ टक्कर ने इस सीजन को खूब हाईलाइट किया था.

Bigg Boss 19 Winner Live Updates: फिनाले में सलमान खान ने बसीर अली की लगाई क्लास, प्रणित को दी मालती को डेट पर ले जाने की सलाह, देखें अपडेट्स

15वें सीजन की विजेता बनी थी तेजस्वी

रुबीना दिलैक ने 14वें सीजन में भाग लिया था और विजेता बनकर घर से बाहर आईं. इसके बाद 15वें सीजन की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश के नाम रही. ‘नागिन’ फेम तेजस्वी करण कुंद्रा के साथ रोमांस और स्ट्रॉन्ग गेम से फिनाले तक पहुंचीं. (एजेंसी)