बिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर आज, OTT से लेकर टीवी तक 17 कंटेस्टेंट्स मचाएंगे धमाल; जानें कब और कहां देखें शो

Bigg Boss 19 Grand Premiere: छोटे पर्दे का कंट्रोवर्सी शो बिग बॉस अपने सीजन 19 के साथ वापसी कर रहा है. सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के इस शो को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट हमेशा की तरह इस बार भी काफी हाई है. 24 अगस्त रात 9 बजे से बिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर होना है. ऐसे में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस बिग बॉस 19 के प्रीमियर (BB Show) को आप ओटीटी से लेकर टीवी तक लाइव कब और कहां देख सकते हैं.

कहां देखें बिग बॉस 19 प्रीमियर लाइव

बिग बॉस 19 के प्रीमियर डेट का एलान मेकर्स की तरफ से पहले ही कर दिया गया था. रविवार 24 अगस्त यानी आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है. हमेशा की तरह इस बार भी सलमान खान के रियलिटी शो का आनंद ऑडियंस टीवी चैनल कलर्स (Colors TV) पर उठा पाएगी. हर रात 10:30 बजे ये शो कलर्स पर टेलीकास्ट किया जाएगा.

इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की तरफ तो मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर इस बार बिग बॉस सीजन 19 को देखा जाएगा. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ओटीटी (Bigg Boss 19 On OTT) पर बिग बॉस 19 टीवी से करीब डेढ़ घंटे पहले आया करेगा. इसके लिए टाइमिंग रात 9 बजे रखी गई है.

मेकर्स ने टीवी से पहले इस बार ओटीटी पर इसे प्रसारित करने का प्लान बनाया है. अब ये कितना कारगर साबित होता है. वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा. हालांकि, इसमें कोई दोहराए नहीं हैं कि फैंस में बिग बॉस 19 को लेकर भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है.

5 महीने चलेगा बिग बॉस

बिग बॉस के इतिहास का सबसे लंबा सीजन इस बार होने वाला है. पहले सलमान खान का ये रियलिटी शो अक्टूबर के महीने में शुरू और जनवरी में खत्म होता था. लेकिन इस बार ये अगस्त में शुरू हो रहा है, जो अगले 5 महीने यानी जनवरी तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगा.

इतना ही नहीं मेकर्स ने इस बार सलमान खान के साथ-साथ दो और होस्ट को साथ लाने का प्लान किया है. बताया जा रहा है कि भाईजान के अलावा करण जौहर और फराह खान भी बिग बॉस 19 को होस्ट करते नजर आ सकते हैं.