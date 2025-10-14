Advertisement
Bigg Boss 19: मालती की वजह से जाएगा घर का राशन, 'टेडी बियर' टास्क के चक्कर में बवाल; नॉमिनेट हुए ये 4 कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस ने साफ किया कि यह जिम्मेदारी हर सदस्य की है कि वे इस टेडी को कहीं भी गिराने या टच करने से बचाएं. हर कोई बड़ी ही सावधानी से इसे अपने हाथों में लेकर घूम रहा था, ताकि राशन बचाया जा सके. लेकिन जैसे ही मालती का नंबर आया, उन्होंने इस टेडी को जान-बूझकर किचन के स्लैब से टच करा दिया, जिससे राशन की कटौती होने लगी.

Oct 14, 2025
Bigg Boss 19: मालती की वजह से जाएगा घर का राशन, 'टेडी बियर' टास्क के चक्कर में बवाल; नॉमिनेट हुए ये 4 कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस 19 से जैसे ही जीशान कादरी शो से बाहर हुए, घर के माहौल में एक नया उथल-पुथल देखने को मिला. उनके जाने के बाद घर में चीजें बदलने लगी हैं. नॉमिनेशन से पहले ही तान्या और नीलम के बीच दूरी आ गई, तो वहीं फरहाना और शहबाज के बीच भी टकराव देखने को मिला. अब राशन टास्क के दौरान घर के सदस्यों के बीच ऐसा हंगामा हुआ कि पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया.जियो हॉटस्टार ने बिग बॉस का प्रोमो जारी किया, जिसमें राशन टास्क का नया रूप देखने को मिला, जिसमें घरवालों को एक टेडी बियर संभालना है. यह टेडी बियर कोई आम खिलौना नहीं है. जब-जब ये टेडी किसी चीज को छू जाता है तो राशन कम होता चला जाता है.

मालती के कारण हफ्तेभर का राशन छूमंतर

इस बात पर नेहल ने कहा कि टेडी टच हुआ है, जिसके कारण वह चालान काट रही है, लेकिन मालती इसे मजाक में लेती है और कहती है, 'काट दो चालान.' सभी घरवाले मालती के इस रवैये से खफा नजर आए और उन्हें बोलने लगे. इस पर मालती चेतावनी देती हुई कहती है कि अगर कोई फिर से चिल्लाएगा तो वे टेडी गिरा देंगी. गुस्साई नेहल जवाब में कहती है, 'मैं चिल्लाऊंगी.' .

चिल्लाने से चिढ़कर मालती टेडी बियर को जमीन पर गिरा देती है. इस हरकत पर पूरा घर उनके खिलाफ हो जाता है. बसीर ने कहा कि अब घर का खाना कटेगा, वहीं नेहल भी कहती हैं कि पूरा राशन खत्म हो गया है. मृदुल ने इस पूरी घटना को काफी खराब बताया और कहा कि लोग बहुत देखे लेकिन इतने बुरे नहीं देखे.

राशन टास्क में 'टेडी बियर' ने बढ़ाया घर का तनाव

राशन टास्क के बाद घर में कैप्टेंसी टास्क हुआ, जो काफी दिलचस्प लेकिन विवादित भी रहा. हर सीजन की तरह इस बार भी कंटेस्टेंट्स को उनके परिवार से आई चिट्ठियों के साथ एक अहम फैसला लेना था. उन्हें तय करना था कि वे अपनी कैप्टेंसी की दावेदारी या फिर अपने परिवार की तरफ से आई चिट्ठी में से किसी एक को चुनेंगे. अगर वे चिट्ठी किसी और सदस्य को देते हैं, तो उन्हें कैप्टन बनने के दावे से बाहर होना पड़ता है.

टास्क की शुरुआत में नेहल ने अपनी कैप्टेंसी छोड़ते हुए प्रणित मोरे को चिट्ठी दे दी. बसीर ने भी मृदुल को लेटर देकर खुद को बाहर कर लिया. गौरव खन्ना, जो पहले से कैप्टन बनना चाहते थे, उन्होंने भी कुनिका को चिट्ठी सौंपकर अपनी दावेदारी छोड़ दी. अमाल मलिक ने फरहाना को उनका फैमिली लेटर दे दिया. लेकिन जब फरहाना का नंबर आया तो उन्होंने कैप्टन बनने की दावेदारी चुनी और नीलम का लेटर नष्ट कर दिया.

नीलम के पास अब कोई चिट्ठी नहीं बची, जिससे वे भावुक हो गईं. लेकिन तभी गौरव ने उन चिट्ठियों के टुकड़े भोजपुरी एक्ट्रेस को दे दिए, जो घर के नियमों के खिलाफ था. बिग बॉस ने इस गैरजिम्मेदाराना व्यवहार पर गुस्सा दिखाया और टास्क को तुरंत रद्द कर दिया.

Bigg Boss 19

