Oh God Ashnoor... टीवी की ‘पन्ना’ पर जमकर भड़कीं काम्या पंजाबी, क्या सच में तान्या मित्तल को पहुंचाई चोट? बोलीं- ‘जानबूझकर…’

Bigg Boss 19 Ticket To Finale Task: जैसे-जैसे ‘बिग बॉस 19’ फिनाले करीब आ रहा है वैसे-वैसे घर का माहौल गंभीर और कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला कड़ा होता जा रहा है. पिछले एपिसोड में ‘टिकट टू फिनाले’ टास्क के दौरान घरवाले एक-दूसरे से जमकर भिड़ते. इस टास्क में गौरव खन्ना ने शानदार परफॉर्म करते हुए सीधे फाइनल वीक में जगह बना ली. लेकिन इसी दौरान एक घटना ने सबको हैरान कर दिया. अशनूर कौर और तान्या मित्तल के बीच हुई टकराव ने सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा पैदा कर दिया.



दोनों का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिाय पर छाया हुआ है, जिसमें अशनूर को तान्या पर लकड़ी का तख्ता लगाते देखा गया और इसी बात पर विवाद बढ़ गया. अशनूर की ओर से तान्या को मारे गए तख्ते ने दर्शकों को इतना नाराज कर दिया कि सोशल मीडिया पर तुरंत ही उनकी एविक्शन की मांग शुरू हो गई. कई लोग कह रहे हैं कि ‘बिग बॉस’ में टास्क के नाम पर इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. इसी बीच शो की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी ने भी अपना रिएक्शन दिया.

Oh god Ashnoor if that was intentional then it was so wrong.

Poore season meh achha kheli apna class apni dignity itni achhi taraf se maintain ki ab end meh aake this was so not required.

Chalo sahi galat sach jhooth yeh sab toh weekend par clear ho hi jayega. #BiggBoss19 — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) November 27, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

काम्या ने अशनूर को जमकर लगाई लताड़

उन्होंने कहा कि अगर अशनूर ने जानबूझकर मारा है तो ये बहुत गलत है. काम्या ने अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा कि पूरा सीजन उन्होंने अपनी इमेज और डिग्निटी को बेहतरी से संभाला, लेकिन आखिर में ऐसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं था. काम्या ने लिखा, ‘‘ओह गॉड अशनूर, अगर ये जानबूझकर किया गया था तो सच में गलत है. आपने पूरा सीजन अपनी क्लास और डिग्निटी बनाए रखी लेकिन इस समय आकर ऐसा करना समझ के बाहर है’. उन्होंने इसे गलत बताया.

गौरव खन्ना को दी ‘टिकट टू फिनाले’ की बधाई

काम्य ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ‘सही गलत का फैसला वीकेंड का वार ही साफ करेगा’. काम्या ने टास्क को अचानक खत्म कर देने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि इतना शानदार सेटअप बेकार चला गया. साथ ही उन्होंने गौरव खन्ना को ‘टिकट टू फिनाले’ जीतने की बधाई भी दी. अशनूर और तान्या की लड़ाई तब शुरू हुई जब तान्या ने अशनूर के बाउल का पानी गिरा दिया, जिससे अशनूर टास्क से आउट हो गईं. इसके बाद अशनूर ने अपने कंधे पर रखी लकड़ी की पट्टी हटाते समय तान्या को मार दिया.

कौन होगा ‘बिग बॉस 19’ का विनर?

तान्या का कहना था कि ये बिल्कुल जानबूझकर किया गया था. वहीं अशनूर का कहना था कि तान्या पीछे खड़ी क्यों थी. दोनों के बीच इसी बात पर कहासुनी बढ़ती चली गई और माहौल गरमा गया. तान्या ने आरोप लगाया कि अशनूर को अपनी गलती पर कोई पछतावा भी नहीं दिखा. वहीं, अब लोग इस बात को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. बता दें, शो का ग्रैंड फिनाले अगले महीने 7 दिसंबर को, शाम 9 बजे जिया सिनेमा और 10:30 बजे कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा. अब देखना ये है कि शो का विनर कौन होगा?