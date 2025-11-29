Advertisement
trendingNow13022375
Hindi Newsटीवी

Oh God Ashnoor... टीवी की ‘पन्ना’ पर जमकर भड़कीं काम्या पंजाबी, क्या सच में तान्या मित्तल को पहुंचाई चोट? बोलीं- ‘जानबूझकर…’

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में ‘टिकट टू फिनाले’ टास्क के दौरान अशनूर कौर और तान्या मित्तल के बीच हुए टकराव ने विवाद बढ़ा दिया. अशनूर की ओर से तान्या को लकड़ी से चोट पहुंचाने पर दर्शक गुस्से में हैं और उनकी एविक्शन की मांग कर रहे हैं. इसी बीच काम्या पंजाबी ने भी इस बात पर नाराजगी जाहिर की और कहा- ‘जानबूझकर…’

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीवी की ‘पन्ना’ पर जमकर भड़कीं काम्या पंजाबी
टीवी की ‘पन्ना’ पर जमकर भड़कीं काम्या पंजाबी

Bigg Boss 19 Ticket To Finale Task: जैसे-जैसे ‘बिग बॉस 19’ फिनाले करीब आ रहा है वैसे-वैसे घर का माहौल गंभीर और कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला कड़ा होता जा रहा है. पिछले एपिसोड में ‘टिकट टू फिनाले’ टास्क के दौरान घरवाले एक-दूसरे से जमकर भिड़ते. इस टास्क में गौरव खन्ना ने शानदार परफॉर्म करते हुए सीधे फाइनल वीक में जगह बना ली. लेकिन इसी दौरान एक घटना ने सबको हैरान कर दिया. अशनूर कौर और तान्या मित्तल के बीच हुई टकराव ने सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा पैदा कर दिया. 
 
दोनों का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिाय पर छाया हुआ है, जिसमें अशनूर को तान्या पर लकड़ी का तख्ता लगाते देखा गया और इसी बात पर विवाद बढ़ गया. अशनूर की ओर से तान्या को मारे गए तख्ते ने दर्शकों को इतना नाराज कर दिया कि सोशल मीडिया पर तुरंत ही उनकी एविक्शन की मांग शुरू हो गई. कई लोग कह रहे हैं कि ‘बिग बॉस’ में टास्क के नाम पर इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. इसी बीच शो की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी ने भी अपना रिएक्शन दिया. 

काम्या ने अशनूर को जमकर लगाई लताड़

उन्होंने कहा कि अगर अशनूर ने जानबूझकर मारा है तो ये बहुत गलत है. काम्या ने अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा कि पूरा सीजन उन्होंने अपनी इमेज और डिग्निटी को बेहतरी से संभाला, लेकिन आखिर में ऐसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं था. काम्या ने लिखा, ‘‘ओह गॉड अशनूर, अगर ये जानबूझकर किया गया था तो सच में गलत है. आपने पूरा सीजन अपनी क्लास और डिग्निटी बनाए रखी लेकिन इस समय आकर ऐसा करना समझ के बाहर है’. उन्होंने इसे गलत बताया. 

28 की उम्र में शादी के बंधन में बंधे एक्टर, सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का थामा हाथ, बोले- ‘बीवी बनाने के लिए...’

गौरव खन्ना को दी ‘टिकट टू फिनाले’ की बधाई 

काम्य ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ‘सही गलत का फैसला वीकेंड का वार ही साफ करेगा’. काम्या ने टास्क को अचानक खत्म कर देने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि इतना शानदार सेटअप बेकार चला गया. साथ ही उन्होंने गौरव खन्ना को ‘टिकट टू फिनाले’ जीतने की बधाई भी दी. अशनूर और तान्या की लड़ाई तब शुरू हुई जब तान्या ने अशनूर के बाउल का पानी गिरा दिया, जिससे अशनूर टास्क से आउट हो गईं. इसके बाद अशनूर ने अपने कंधे पर रखी लकड़ी की पट्टी हटाते समय तान्या को मार दिया. 

कौन होगा ‘बिग बॉस 19’ का विनर? 

तान्या का कहना था कि ये बिल्कुल जानबूझकर किया गया था. वहीं अशनूर का कहना था कि तान्या पीछे खड़ी क्यों थी. दोनों के बीच इसी बात पर कहासुनी बढ़ती चली गई और माहौल गरमा गया. तान्या ने आरोप लगाया कि अशनूर को अपनी गलती पर कोई पछतावा भी नहीं दिखा. वहीं, अब लोग इस बात को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. बता दें, शो का ग्रैंड फिनाले अगले महीने 7 दिसंबर को, शाम 9 बजे जिया सिनेमा और 10:30 बजे कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा. अब देखना ये है कि शो का विनर कौन होगा?

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Kamya PunjabiAshnoor kaurTanya Mittal

Trending news

Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
Karnataka News
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
DNA
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
DNA
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
DNA
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
war
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे
DNA
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे