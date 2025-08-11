Bigg Boss 19: कपिल शर्मा की 'दादी' की बिग बॉस में एंट्री? मेकर्स ने किया अप्रोच!
Advertisement
trendingNow12875676
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: कपिल शर्मा की 'दादी' की बिग बॉस में एंट्री? मेकर्स ने किया अप्रोच!

Bigg Boss 19: इस एक्टर ने 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' में दादी का किरदार निभाकर खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है. अब खबर है कि वह 'बिग बॉस 19' शो में शामिल हो सकते हैं. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bigg Boss 19: कपिल शर्मा की 'दादी' की बिग बॉस में एंट्री? मेकर्स ने किया अप्रोच!

Bigg Boss 19: टीवी सबसे पॉपुलर शो रियलिटी शो बिग बॉस 19 इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में मेकर्स ने शो का टीजर जारी कर ऑफिसियल अनाउंसमेंट कर दी है. इसके बाद से ही सभी को अपकमिंग सीजन का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही टीवी पर शुरू होने वाला है. इस सीजन की और भी खास बात ये है कि मेकर्स ने पहली बार बिग बॉस का लोगो बदला गया. साथ ही इस बार शो ओटीटी प्लेटफार्म जियो हॉटस्टार पर टीवी से पहले दस्तक देगा. ऐसे में मेकर्स ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है. साथ ही कंटेस्टेंट्स के नाम भी लगभग फाइनल हो चुके हैं. अब इस शो से कपिल शर्मा शो के एक कलाकार का नाम जुड़ा है. 

अली असगर की बिग बॉस में एंट्री?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब कपिल शर्मा के शो का हिस्सा रहे एक कलाकार को यह शो ऑफर हुआ है. बिग बॉस से जुड़ी जानकारी देने वाले इंस्टाग्राम पेज बिग बॉस ताजा खबर की रिपोर्ट के अनुसार, अली असगर को बिग बॉस 19 का न्योता मिला है. मेकर्स ने कॉमेडी की दुनिया के इस कलाकार को शो में शामिल होने का ऑफर दिया है. कपिल शर्मा के शो में वह दादी का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन बीते कुछ समय से वह उनके शो में नजर नहीं आ रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ali Asgar (@kingaliasgar)

शो में लगेगा कॉमेडी का तड़का

पोर्टल से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि मेकर्स ने कॉमेडियन और एक्टर अली असगर को शो का हिस्सा बनाने के लिए बड़ी रकम बतौर फीस ऑफर की है. लेकिन अभी तक उनके ऑफर को स्वीकार करने की घोषणा नहीं हुई है और ना ही मेकर्स ने इससे जुड़ी कोई पुष्टि की है. अगर उनकी एंट्री शो में लगती है, तो एंटरटेनमेंट के साथ कॉमेडी का भी तड़का लगेगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19

Trending news

ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
#Breaking news
Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
;