Bigg Boss 19: कपिल शर्मा की 'दादी' की बिग बॉस में एंट्री? मेकर्स ने किया अप्रोच!

Bigg Boss 19: इस एक्टर ने 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' में दादी का किरदार निभाकर खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है. अब खबर है कि वह 'बिग बॉस 19' शो में शामिल हो सकते हैं.
Bigg Boss 19: टीवी सबसे पॉपुलर शो रियलिटी शो बिग बॉस 19 इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में मेकर्स ने शो का टीजर जारी कर ऑफिसियल अनाउंसमेंट कर दी है. इसके बाद से ही सभी को अपकमिंग सीजन का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही टीवी पर शुरू होने वाला है. इस सीजन की और भी खास बात ये है कि मेकर्स ने पहली बार बिग बॉस का लोगो बदला गया. साथ ही इस बार शो ओटीटी प्लेटफार्म जियो हॉटस्टार पर टीवी से पहले दस्तक देगा. ऐसे में मेकर्स ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है. साथ ही कंटेस्टेंट्स के नाम भी लगभग फाइनल हो चुके हैं. अब इस शो से कपिल शर्मा शो के एक कलाकार का नाम जुड़ा है.
अली असगर की बिग बॉस में एंट्री?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब कपिल शर्मा के शो का हिस्सा रहे एक कलाकार को यह शो ऑफर हुआ है. बिग बॉस से जुड़ी जानकारी देने वाले इंस्टाग्राम पेज बिग बॉस ताजा खबर की रिपोर्ट के अनुसार, अली असगर को बिग बॉस 19 का न्योता मिला है. मेकर्स ने कॉमेडी की दुनिया के इस कलाकार को शो में शामिल होने का ऑफर दिया है. कपिल शर्मा के शो में वह दादी का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन बीते कुछ समय से वह उनके शो में नजर नहीं आ रहे हैं.
शो में लगेगा कॉमेडी का तड़का
पोर्टल से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि मेकर्स ने कॉमेडियन और एक्टर अली असगर को शो का हिस्सा बनाने के लिए बड़ी रकम बतौर फीस ऑफर की है. लेकिन अभी तक उनके ऑफर को स्वीकार करने की घोषणा नहीं हुई है और ना ही मेकर्स ने इससे जुड़ी कोई पुष्टि की है. अगर उनकी एंट्री शो में लगती है, तो एंटरटेनमेंट के साथ कॉमेडी का भी तड़का लगेगा.
