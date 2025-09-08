सारी सीमाएं पार कर गईं कुनिका, तान्या को नीचा दिखाने के लिए परवरिश पर उठाए सवाल, सिसक-सिसक कर रोईं कंटेस्टेंट
सारी सीमाएं पार कर गईं कुनिका, तान्या को नीचा दिखाने के लिए परवरिश पर उठाए सवाल, सिसक-सिसक कर रोईं कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 में घरवालों के बीच नॉमिनेशन टास्क हो रहा है. जिसमें कुनिका और तान्या जोड़ीदार बनकर 'बिग बॉस' के कहने पर जाती हैं. इस दौरान कुनिका तान्या के पेरेंट्स को लेकर ऐसी -ऐसी बाते कहती हैं कि वो फूट-फूटकर रोने लगती हैं.

Sep 08, 2025
कुनिका और तान्या मित्तल
कुनिका और तान्या मित्तल

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में अब घरवालों की असलियत रह रहकर सामने आ रही है. घर में कई लोगों की दोस्ती टूट गई तो कई लोगों की दुश्मनी अब दोस्ती में बदल रही है. इन सबके बीच अब 'बिग बॉस' का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है जिसमें घरवालों को दो-दो टीम में आना था. इसके बाद एक दूसरे के खिलाफ जमकर भड़ास निकालनी थी. ऐसे में कुनिका और तान्या मित्तल एक साथ गईं और कुनिका ने तान्या के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि वो फूट-फूटकर रोईं.

कुनिका ने खाने का मारा ताना

दरअसल, तान्या और कुनिका के बीच अच्छी बॉन्डिंग थीं. यहां तक कि कुनिका को कैप्टन बनाने में तान्या का बहुत बड़ा रोल था, वो उस वक्त टास्क की संचालक थी. लेकिन, अब  दोनों के बीच दरार बढ़ती जा रही है. जिसका खुलासा लेटेस्ट वीडियो में हुआ. वीडियो में आप देखेंगे कुनिका भिंडी काट रही होती है. तभी उसमें से एक कीड़ा निकलता है. तभी तान्या कहती है कि मैंने भिंडी का कीड़ा पहली बार देखा है. इस पर कुनिका कहती हैं कि किचन में और रहोगी तो बहुत कुछ सीखोगी.

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

भड़क गईं तान्या

ये  सुनकर तान्या भड़क जाती हैं. वो कहती हैं कि सारा वूमने एम्पावरमेंट रसोई से क्यों शुरू होता है. खाना बनाना नहीं आता तो कहती हो मम्मी ने संस्कार नहीं दिए. फिर कहती हो डैडीज प्रिसेंस बनना छोड़ो. जवाब में कुनिका कहती हैं कि जब भी किचन में आकर कुछ करती हो तो ये कहती हो मैंने तो ये पहली बार किया है. तुम सब लोगों को छोटा दिखाने की कोशिश करती हो. इस पर तान्या कहती हैं आएगा नॉमिनेशन फिर बताती हूं तबीयत से.

घरवालों को को मिला 19 मिनट की गिनती का टास्क
इसके अलावा एक और प्रोमो आया है. जिसमें जोड़ी में आया एक शख्स दूसके को एक्सपोज करेगा और सामने वाले को सब कुछ बर्दाश्त कर 19 मिनट की गिनती करनी है. इसके बाद बशीर, शाहबाज, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर अपने जोड़ीदार को खरी खोटी सुनाते दिखाई देते हैं. इस बीच कुनिका और तान्या एक साथ आती हैं.तभी कुनिका तान्या को कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारी मां ने कुछ नहीं सिखाया है. ये सुनकर तान्या के आंसू बहने लगते हैं. वो रोती हुई घरवालों से कहती हैं कि आप टास्क में परिवार को नहीं ला सकते. तभी गौरव कहते है कुनिका से, दुश्मन हो लेकिन इतना तो मत गिरो ना. वहीं, तान्या का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है.

 

 

 

  
 

 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव.

Bigg Boss 19Kunickaa SadanandTaniya Mittal

