'अनु मलिक ने मेरे पिता को दिया धोखा...' अमाल मलिक ने सगे अंकल का किया खुलासा, बोले- मां ने प्रेग्नेंसी में बहुत झेला

Amaal Malik on Anu Malik: 'बिग बॉस 19' में घरवाले रह रहकर अपनी निजी लाइफ से जुड़े खुलासे कर रहे है. वहीं, अब अमाल मलिक ने अपने पिता डब्बू मलिक को लेकर बात की. साथ ही कहा कि अनु मलिक की वजह से उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. 'बिग बॉस' में अपने करीबी दोस्त बसीर अली से बात करते हुए अमाल ने कहा कि उनकी प्रेग्नेंट मां के साथ भी काफी बुरा बर्ताव किया गया था.

पापा को अंकल अनु मलिक ने दिया धोखा

अपने अंकल अनु मलिक को काले दिल वाला कहते हुए अमाल ने कहा- 'मैंने अपने पिता को कई बार हेल्पलेस परिस्थिति में देखा है. मेरे पापा को एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो बुलाया गया. पापा उस वक्त यारी रोड स्थित एक म्यूजिक शॉप में जा रहे थे. मेरे पापा ने जो गाना रिकॉर्ड किया था वो वहां पर उदित नारायण की आवाज में बज रहा था. जब मेरे पापा ने दुकानदार से गाने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये गाना तो तीन साल पुरानी फिल्म का है. दरअसल, अनु मलिक ने मेरे पापा से मॉक रिकॉर्डिंग करवाई और बाद में उदित नारायण की आवाज में गाना गवाया. उन्होंने उस वक्त पापा को ऐसा दिखाया कि वो उन्हें काम करने का मौका दे रहे हैं.'

प्रेग्नेंसी में मां ने बहुत झेला

अमाल ने कहा कि 'जब उनकी मां प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया. लोग कहते हैं कि मैं बहुत गालियां देता हूं. मैं ट्रामा से गुजरा हूं बॉस. मेरे मां को बहुत कुछ सुनाया गया जब मैं होने वाला था और वो प्रेग्नेंट थीं. उनसे घर में खूब काम कराया जाता था क्योंकि उस वक्त ज्वाइंट फैमिली में रहते थे. एक दिन उन्होंने अपना हाथ गुस्से में अलमारी पर पटक दिया. तो आज जहां हम लोग है उन्हीं की वजह से हैं.'

अमाल पर गौहर का गुस्सा

'बिग बॉस' को लेकर हाल ही में गौहर खान ने अमाल मलिक पर अपना गुस्सा निकाला. गौहर ने अमाल के गालियां देने वाले स्वभाव पर आपत्ति जाहिर की और डिमांड की कि उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर निकाला जाए. इसके साथ ही अभिषेक बजाज को बैल बुद्धि की औलाद कहने पर भी काफी गुस्सा निकाला.