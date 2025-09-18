'अनु मलिक ने मेरे पिता को दिया धोखा...' अमाल मलिक ने सगे अंकल का किया खुलासा, बोले- मां ने प्रेग्नेंसी में बहुत झेला
Advertisement
trendingNow12927461
Hindi Newsटीवी

'अनु मलिक ने मेरे पिता को दिया धोखा...' अमाल मलिक ने सगे अंकल का किया खुलासा, बोले- मां ने प्रेग्नेंसी में बहुत झेला

Bigg Boss 19 में अमाल मलिक ने अपने अंकल अनु मलिक की पोल पट्टी खोली. इसके साथ ही कहा कि उन्होंने मेरे पिता डब्बू को धोखा दिया. वहीं मां ने प्रेग्नेंसी के दौरान काफी कुछ झेला. अमाल का ये बयान लोगों का ध्यान खींच रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमाल मलिक और अनु मलिक
अमाल मलिक और अनु मलिक

Amaal Malik on Anu Malik: 'बिग बॉस 19' में घरवाले रह रहकर अपनी निजी लाइफ से जुड़े खुलासे कर रहे है. वहीं, अब अमाल मलिक ने अपने पिता डब्बू मलिक को लेकर बात की. साथ ही कहा कि अनु मलिक की वजह से उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. 'बिग बॉस' में अपने करीबी दोस्त बसीर अली से बात करते हुए अमाल ने कहा कि उनकी प्रेग्नेंट मां के साथ भी काफी बुरा बर्ताव किया गया था.

पापा को अंकल अनु मलिक ने दिया धोखा
अपने अंकल अनु मलिक को काले दिल वाला कहते हुए अमाल ने कहा- 'मैंने अपने पिता को कई बार हेल्पलेस परिस्थिति में देखा है. मेरे पापा को एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो बुलाया गया. पापा उस वक्त यारी रोड स्थित एक म्यूजिक शॉप में जा रहे थे. मेरे पापा ने जो गाना रिकॉर्ड किया था वो वहां पर उदित नारायण की आवाज में बज रहा था. जब मेरे पापा ने दुकानदार से गाने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये गाना तो तीन साल पुरानी फिल्म का है. दरअसल, अनु मलिक ने मेरे पापा से मॉक रिकॉर्डिंग करवाई और बाद में उदित नारायण की आवाज में गाना  गवाया. उन्होंने उस वक्त पापा को ऐसा दिखाया कि वो उन्हें काम करने का मौका दे रहे हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amaal Mallik (@amaal_mallik)

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेग्नेंसी में मां ने बहुत झेला

अमाल ने कहा कि 'जब उनकी मां प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया. लोग कहते हैं कि मैं बहुत गालियां देता हूं. मैं ट्रामा से गुजरा हूं बॉस. मेरे मां को बहुत कुछ सुनाया गया जब मैं होने वाला था और वो प्रेग्नेंट थीं. उनसे घर में खूब काम कराया जाता था क्योंकि उस वक्त ज्वाइंट फैमिली में रहते थे. एक दिन उन्होंने अपना हाथ गुस्से में अलमारी पर पटक दिया. तो आज जहां हम लोग है उन्हीं की वजह से हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANU MALIK (@anumalikmusic)

कुंवारी होकर भी किसके लिए करवाचौथ का व्रत रखती हैं तान्या मित्तल? सच जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

अमाल पर गौहर का गुस्सा
'बिग बॉस' को लेकर हाल ही में गौहर खान ने अमाल मलिक पर अपना गुस्सा निकाला. गौहर ने अमाल के गालियां देने वाले स्वभाव पर आपत्ति जाहिर की और डिमांड की कि उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर निकाला जाए. इसके साथ ही अभिषेक बजाज को बैल बुद्धि की औलाद कहने पर भी काफी गुस्सा निकाला.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

amaal malikBigg Boss 19

Trending news

जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
rahul gandhi vote theft claim
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
;