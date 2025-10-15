'पहले कपड़े पहनकर आ फिर बात कर...' सूजी के हलवे पर घर में छिड़ा घमासान, नेहल पर मालती का वाहियात कमेंट

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में घमासान मचा हुआ है. मालती और नेहल के बीच ऐसी जुबानी जंग हो रही है कि उसे देखकर घरवाले शॉक्ड है. इस दौरान मालती कुछ ऐसा कह देती हैं कि घरवाले उस पर बरस पड़ते हैं.
Trending Photos
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में जब से मालती की एंट्री हुई है तब से घर में लगातार बवाल हो रहा है.बिग बॉस का लेटेस्ट प्रोमो आया है जिसमें घरवाले सूजी के हलवे को लेकर बात कर रहे है. कुनिका किचन में हलवा बनाने की तैयारी कर रही हैं. तभी नेहल कहती हैं कि सूजी का हलवा बन रहा है और इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा. बात बढ़ जाती है और मालती नेहल को पलटकर ऐसा जवाब देती हैं कि घरवाले शॉक्ड हो जाते हैं.
सूजी के हलवे से शुरू हुई बहस
प्रोमो में दिखाया गया है कि नेहल मालती से कहती हैं कि सूजी का हलवा बनेगा और इस डिसीजन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा. मालती जवाब में कहती हैं कि गंदा बनेगा. तभी बसीर कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कहती हो? इस पर मालती कहती है कि वो बीच में क्यों आ रहा है?
कपड़े पहनकर आना फिर...
नेहल जवाब में कहती हैं कि वो आएगा. तभी मालती कुछ कहती हैं तो जवाब में नेहल कहती है कि दूसरों के करियर पर उंगली उठाने वाले पहले खुद देखें कि क्या किया है? ये सुनते ही मालती तिलमिला जाती है और कहती हैं- पहले जा कपड़े पहनकर आ फिर मुझसे बात करना? मालती की ये बात सुनकर सभी घरवाले शॉक्ड हो जाते हैं. तभी कुनिका कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? इस प्रोमो को देखकर इतना तो साफ है कि घर में तांडव होने वाला है. इस राशन टास्क के बीच घर में ऐसा घमासान होगा कि मालती की सभी कंटेस्टेंट बैंड बजा देंगे. इस प्रोमो को जियो हॉटस्टार ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.