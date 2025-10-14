Advertisement
Hindi Newsटीवी

बर्तन धोने पर 'बिग बॉस 19' में झगड़ा,अमाल बोला- माफी मांगो, फरहाना का जवाब- माफी मांगेगी मेरी जूती

Bigg Boss 19 के नए प्रोमो में अमाल और फरहाना की दोस्ती टूटती नजर आ रही है. अमाल और फरहाना का झगड़ा बर्तन से शुरू होता है और दोनों के बीत बात इतनी बढ़ जाती है कि अमाल घर आखिर में कैप्टन से कहते हैं कि वो मुझसे माफी मांगेगी.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:45 PM IST
फरहाना और अमाल
फरहाना और अमाल

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' में जीशान के घर से बाहर जाने और मालती के कलेश के बाद घरवालों की स्ट्रैटजी बदल रही है. कुछ ग्रुप और दोस्ती टूट गई है तो कुछ लोग नए लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि अब ग्रुप छोड़कर अकेले खेलने के लिए मैदान में उतर आए हैं. हाल ही में अमाल के दोस्त शाहबाज से फरहाना का झगड़ा हुआ. वहीं, अब फरहाना के निशाने पर उनके दोस्त अमाल भी आ गए हैं.मामला इतना बढ़ गया कि अमाल मलिक ने ये तक कह दिया कि जब तक फरहाना माफी नहीं मांगेगी,तब तक वह बर्तन धोने की ड्यूटी नहीं करेंगे. 

बर्तन धोने पर हुआ झगड़ा

बिग बॉस के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि अमाल और फरहाना का किचन में झगड़ा हो रहा है.इस प्रोमो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'फरहाना और अमाल के बीच बर्तन धोने पर होगा घर में बवाल. इसमें दिखाया गया है कि फरहाना बर्तन धो रहे अमाल को एक और बर्तन धोने को कहती है. तभी अमाल कहते हैं कि इसे पहले ही खाली कर देना चाहिए थे. फरहाना जवाब में कहती हैं कि वो भूल गईं.'

गुस्से में लाल फरहाना

अमाल कहते हैं- 'मत भूला करो. इसके बाद फरहाना कहती हैं मैं बर्तन धो देती हूं. तभी अमाल फरहाना को ऐसा करने से मना करते हैं. इस बीच कुनिका आ जाती हैं और वो कहती हैं जब अमाल बर्तन धो रहा है तो उसे परेशान ना करो.कुनिका के ये कहते ही फरहाना गुस्से से तिलमिला जाती हैं और अमाल को खरी खोटी सुनाने लगती हैं.'

मालती की वजह से जाएगा घर का राशन, 'टेडी बियर' टास्क के चक्कर में बवाल; नॉमिनेट हुए ये 4 कंटेस्टेंट्स

अमाल को सुनाई खरी खोटी
फरहाना कहती है कि अमाल को किचना का काम छोड़ देना चाहिए. इस पर अमाल कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें इज्जत से मदद करने को पूछा. तब फरहाना ने कहा कि मुझे इतनी इज्जत मत दो. अमाल जवाब में कहता है कि जब तुम्हारी गलती है तो मैं क्यों सुनूं? अगर तुम दूसरों का सम्मान करोगी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी. फरहाना उन्हें निकलने को कहती हैं. इस पर अमाल भड़क जाते हैं और कहते हैं- इस घर में अगर कोई 'निकल' कहेगा तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा. अमाल नेहल जो कि इस वक्त घर की कैप्टन हैं उनसे कहते हैं कि अगर आप फरहाना से माफी मांगने के लिए नहीं कहेंगे तो बर्तन धोने की ड्यूटी मैं नहीं करूंगा. जिस पर फरहाना कहती हैं माफी मांगेगी मेरी जूती. 

 

 

 

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19

