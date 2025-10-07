Advertisement
घर में हाईवोल्टेज ड्रामा, खाना बनाने से नीलम ने किया मना तो भड़कीं फरहाना, दी डबल सजा, भिड़े अभिषेक-शहबाज

Bigg Boss 19 का लेटेस्ट प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है. इस बार घर में एक बार फिर से हंगामा खाने को लेकर हो रहा है. लेकिन, हंगामा खाने पर नहीं बल्कि खाने की ड्यूटी को लेकर हो रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:03 PM IST
नीलम गिरी और फरहाना
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में  मालती की एंट्री होने के बाद घर में कलेश और बढ़ता नजर आ रहा है. साथ ही घर में आते ही उन्होंने तान्या से सीधे दुश्मनी ले ली है. इस बीच बिग बॉस के नए प्रोमो ने शो में आग में घी का काम कर दिया है.

नीलम ने ड्यूटी करने से किया मना

लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि नीलम गिरि फरहाना से कहती है कि वो खाना नहीं बनाएंगी. फरहाना कहती है वो उनकी ड्यूटी है. इस पर नीलम कहती है कि वो खाना नहीं बनाएंगी. तभी फरहाना गुस्से में कहती हैं ठीक है तुम डबल ड्यूटी करो यही तुम्हारी सजा है.इस पर शहबाज कहता है कि अगर कोई खाना नहीं बनाना चाहता तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है. इसके बाद अभिषेक और शहबाज का झगड़ा शुरू हो जाता है.

भिड़े शहबाज और अभिषेक

इन दोनों के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शहबाज अभिषेक से कहते हैं कि दो मिनट में जिम निकाल दूंगा तुम्हारी. इसके बाद नीलम गिरी अभिषेक को बदतमीज कहती हैं. इस पर अभिषेक कहते हैं कि नीलम का स्टाइल तो उसका खुद का है लेकिन सोच उसकी खुद की नहीं है. घर में खाने की ड्यूटी पर मचा घमासान खत्म होगा या फिर नहीं इसके लिए तो आपको बिग बॉस देखना होगा.

मालती ने आते ही तान्या को बनाया दुश्मन

लेकिन इतना जरूर है कि जब से दीपक चाहर की बहन मालती घर में आई हैं बाहर का अपडेट घरवालों को दे रही हैं. सबसे पहले मालती ने तान्या को बाहर का आइना दिखाया. साथ ही कहा कि जो तुम कह रही है और जो तुम बाहर कर चुकी हो वो सब कुछ सामने आया है. इस पर तान्या कहती हैं क मैं बकलावा खाने दुबई जाती हूं तो उसमें क्या है.इस पर मालती कहती हैं कि वो सबने किया हुआ है लेकिन कहता कौन है. मालती की बातें सुनकर तान्या को झटका लग जाता है.

         

