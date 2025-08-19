सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' की शूटिंग पर क्यों लगी रोक? रद्द हुआ इवेंट, जानें बड़ा अपडेट

Bigg Boss 19 Update: मुंबई में बीते कुछ दिनों से बारिश ने कहर ढाया हुआ है. इससे न सिर्फ जन-जीवन पर प्रभावित हो रहा है, बल्कि कई कामकाज भी रुक गई है. कभी न थमने वाले इस शहर की रफ्तार को लगातार बरस रहे पानी ने रोक दिया है. इस बारिश के चलते मनोरंजन की दुनिया पर भी काफी असर पड़ा है. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) का मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) की शूटिंग रुक गई है. बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते बिग बॉस 19 के एक बड़े इवेंट को रद्द करना पड़ गया है.

इस इवेंट को किया गया कैंसिल

दरअसल, 'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आज मंगलवार (19 अगस्त) को बिग बॉस के इस घर को मीडिया के लिए खोला जाना था. लेकिन मुंबई में हो रही तेज बारिश के चलते और शहर के कई इलाकों में भरे पानी के वजह से जियो हॉटस्टार की टीम ने मंगलवार की सुबह इस इवेंट को रद्द कर दिया.

मीडिया के लिए खोला जाना था आज बिग बॉस घर

इस दौरान टीम की तरफ से कहा गया कि 'शहर में भारी बारिश और पानी जमा होने के वजह से बिग बॉस हाउस टूर और इससे जुड़ी गतिविधियों को अभी के लिए रोक दिया गया है. आप सभी को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. बारिश के स्थिति को देखते हुए हम आपको आगे की जानकारी देंगे.'

वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से आने वाले पत्रकारों को समय से बता दिया गया ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. इवेंट के चलते जो पत्रकार मुंबई पहुंच चुके थे, उन्हें वापस भेज दिया गया ताकि वे यहां फंस न जाएं. क्योंकि तेज बारिश के चलते कई फ्लाइट्स लेट और कैंसिल हो गई थीं. इस इवेंट के लिए टीम अब एक नई तारीख तय करेगी, जिससे दर्शकों को बिग बॉस हाउस की झलक देखने को मिल जाए.

इस दिन होगा शो का प्रीमियर

बता दें कि मुंबई में हो रही तेज बारिश के वजह से बिग बॉस 19 के इवेंट पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन बाकी कई शूटिंग जारी हैं, उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है. बस इस वक्त लोग थोड़ी ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं. तेज बारिश के चलते फिल्म सिटी वाली गली में भी पानी भरा हुआ है, लेकिन कलाकार और टीम के सभी सदस्य पानी में चलकर अपने काम पर जा रहे हैं. गौरतलब है कि सलमान खान का मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर 24 अगस्त से होगा. इस बार बिग बॉस घर में दर्शकों को राजनीतिक माहौल देखने को मिलेगा.