मिलिए ‘बिग बॉस’ की सबसे महंगी कंटेस्टेंट से... 3 दिन में कमाए 2.5 करोड़, तोड़ा सलमान खान के शो का रिकॉर्ड

Bigg Boss 19 Highest-Paid Contestant: 'बिग बॉस' भारत का सबसे फेमस रियलिटी शो माना जाता है. ये शो साल 2004 में शुरू हुआ था और तब से लगातार दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. इसके यूनिक फॉर्मेट, लगातार बदलते ट्विस्ट और फिल्मी सितारों की मौजूदगी ने इसे और भी खास बनाया. पिछले कई सालों से सलमान खान इस शो का चेहरा बने हुए हैं. उनकी वजह से शो की पॉपुलैरिटी और बढ़ी है. इस सफर में कई यादगार कंटेस्टेंट आए, लेकिन एक नाम सबसे अलग रहा.

और इसके पीछे की दो बड़ी वजह रहीं. पहली तो ये वो भारत की नहीं थी और दूसरी ये कि वो इस शो की सबसे मंहगी कंटेस्टेंट रही हैं. जी हां, हम यहां हॉलीवुड एक्ट्रेस पामेला एंडरसन की बात कर रहे हैं, जो 'बिग बॉस 4' का हिस्सा रही हैं. वे सिर्फ तीन दिनों के लिए शो में आई थी और सुर्खियों में छा गई थीं. फेमस हॉलीवुड शो ‘बेवॉच’ से पहचान बनाने वाली पामेला तब इस शो का हिस्सा बनीं, जब सलमान खान ने पहली बार इस शो को होस्ट करना शुरू किया था.

ये हैं ‘बिग बॉस’ की सबसे महंगी कंटेस्टेंट

उनकी एंट्री ने 'बिग बॉस' के दर्शकों के बीच अलग ही एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी. सबकी नजरें घर के बाकी कंटेस्टेंट्स से ज्यादा पामेला पर टिकी थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पामेला एंडरसन को तीन दिन के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपये की बड़ी रकम दी गई थी. हैरान की बात ये है कि आज तक किसी भी कंटेस्टेंट को इतनी बड़ी फीस नहीं मिली. इसी वजह से उन्हें 'बिग बॉस' इतिहास की सबसे महंगी कंटेस्टेंट कहा जाता है. उनकी मौजूदगी ने पूरे सीजन को खास बना दिया.

पामेला ने ली थी सबसे ज्यादा फीस

बताया जाता है कि उनकी वजह से उस सीज़न की टीआरपी काफी बढ़ गई थी. 'बिग बॉस 4' में पामेला के अलावा भी कई चेहरे नजर आए थे, जिनमें अश्मित पटेल, डॉली बिंद्रा और द ग्रेट खली भी शामिल थे. इन सबके बीच पामेला की एंट्री ने शो को ग्लैमरस तड़का लगया था. आखिर में इस सीजन के विनर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी बनी थीं. उनकी जीत ने सीजन को और यादगार बना दिया. 'बिग बॉस 4' आज भी फैंस के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर सीजन माना जाता है.

जल्द शुरू होने वाला है 'बिग बॉस 19'

अब 'बिग बॉस 19' की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्याद एक्साइटेड हैं. शो का टीजर भी आ चुका है. हर बार की तरह इस बात भी शो को सलमान खान ही होस्ट करने वाले हैं. ये शो इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार शो तीन महीने नहीं, बल्कि साढ़े पांच महीने चलेगा. इस बार का थीम ‘रीवाइंड’ रखा गया है. हालांकि, अभी तक कंटेस्टेंट्स और ट्विस्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. फिर भी फैंस इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.