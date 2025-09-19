नगमा मिराजकर को धोखा दे रहे अवेज दरबार? सुनते ही उड़ गए उनके होश, रोते-बिलखते बोलीं- ‘अब मैं शादी...’

Nagma Mirajkar Awez Darbar Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' से हाल ही में बाहर आई कंटेंट क्रिएटर नगमा मिराजकर ने अमाल मलिक और बेसिर अली पर नाराजगी जाहिर की है. शो के दौरान दोनों ने उनके बॉयफ्रेंड और सोशल मीडिया स्टार अवेज दरबार पर धोखा देने के आरोप लगाए थे. नगमा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ये सुनकर झटका लगा और इस बात ने उन्हें गहरी चोट पहुंचाई.

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शो में पर्सनल बातें लाना गलत है. नगमा ने बताया कि जब वे घर से बाहर निकलीं तो उन्हें पहली बार ये सब पता चला. उन्होंने कहा कि शायद टास्क के दौरान गुस्से में बेसिर ने ऐसी बातें कही हों. उस वक्त माहौल काफी टेंशन वाला था और झगड़े हुए थे. लेकिन इस तरह पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाना और रिश्तों को लेकर कमेंट्स करना बिलकुल भी सही नहीं था. नगमा के मुताबिक ये सब शो की सीमा से बाहर था.

अवेज दरबार पर कैरेक्टर पर सवाल

नगमा ने कहा कि इसके बाद घर के अंदर अमाल और बेसिर ने अवेज के कैरेक्टर पर बातें करनी शुरू कर दीं. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि अवेज के परिवार वाले भी ये सब देख रहे होंगे. सच क्या है और झूठ क्या, इसकी परवाह किए बिना दोनों ने निजी बातें उछालीं. नगमा ने इसे बेहद सतही सोच बताया और कहा कि ये उन दोनों के बारे में ज्यादा बताता है न कि अवेज के बारे में.

अमाल मलिक पर सबसे ज्यादा ठेस

नगमा ने खास तौर पर अमाल मलिक का नाम लेते हुए कहा कि उनकी बातों से उन्हें गहरी चोट लगी है. उन्होंने बताया कि अमाल को वे बाहर से जानती थीं और उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हैं. जब शो के टास्क के दौरान अमाल पर इल्जाम लगा था तो उन्होंने और अवेज ने उनका साथ दिया था. लेकिन बाद में अमाल ने खुद अलवेज के बारे में गलत बातें कीं, जो नगमा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी.

भरोसे पर पड़ा असर

नगमा ने कहा कि अमाल सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बल्कि सक्रिय रूप से बेसिर की बातों में शामिल हुए थे. इस वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा और दिल टूट गया. उन्होंने कहा कि अगर पहले ही अमाल का असली चेहरा समझ पातीं तो अवेज को सावधान कर देतीं. उनके मुताबिक ये घटना उनके भरोसे को हिला गई और उन्हें ये समझ आया कि हर कोई दोस्त नहीं होता.

शो में लगे गंभीर आरोप

'बिग बॉस 19' के एक एपिसोड में बेसिर अली और अमाल मलिक ने अवेज दरबार पर धोखा देने का आरोप लगाया था. बेसिर ने कहा कि अवेज एक समय में कई लड़कियों से जुड़े रहते हैं और उन्होंने इसकी कई कहानियां सुनी हैं. वहीं अमाल ने भी हामी भरते हुए कहा कि अवेज सोशल मीडिया पर लड़कियों को मैसेज करते रहते हैं, जबकि वो नगमा के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं. यही बातें बाहर आकर विवाद की वजह बनीं.