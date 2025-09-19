नगमा मिराजकर को धोखा दे रहे अवेज दरबार? सुनते ही उड़ गए उनके होश, रोते-बिलखते बोलीं- ‘अब मैं शादी...’
Advertisement
trendingNow12928183
Hindi Newsटीवी

नगमा मिराजकर को धोखा दे रहे अवेज दरबार? सुनते ही उड़ गए उनके होश, रोते-बिलखते बोलीं- ‘अब मैं शादी...’

Bigg Boss 19: नगमा मिराजकर और अवेज दरबार पिछले कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. इतना ही नहीं, इस शो में आने से पहले दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन शो के लिए दोनों ने अपनी शादी तक को टाल दिया, लेकिन अब शो में अवेज को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसने नगना का दिल तोड़ दिया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नगमा मिराजकर को धोखा दे रहे अवेज दरबार?
नगमा मिराजकर को धोखा दे रहे अवेज दरबार?

Nagma Mirajkar Awez Darbar Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' से हाल ही में बाहर आई कंटेंट क्रिएटर नगमा मिराजकर ने अमाल मलिक और बेसिर अली पर नाराजगी जाहिर की है. शो के दौरान दोनों ने उनके बॉयफ्रेंड और सोशल मीडिया स्टार अवेज दरबार पर धोखा देने के आरोप लगाए थे. नगमा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ये सुनकर झटका लगा और इस बात ने उन्हें गहरी चोट पहुंचाई. 

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शो में पर्सनल बातें लाना गलत है. नगमा ने बताया कि जब वे घर से बाहर निकलीं तो उन्हें पहली बार ये सब पता चला. उन्होंने कहा कि शायद टास्क के दौरान गुस्से में बेसिर ने ऐसी बातें कही हों. उस वक्त माहौल काफी टेंशन वाला था और झगड़े हुए थे. लेकिन इस तरह पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाना और रिश्तों को लेकर कमेंट्स करना बिलकुल भी सही नहीं था. नगमा के मुताबिक ये सब शो की सीमा से बाहर था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

Add Zee News as a Preferred Source

अवेज दरबार पर कैरेक्टर पर सवाल 

नगमा ने कहा कि इसके बाद घर के अंदर अमाल और बेसिर ने अवेज के कैरेक्टर पर बातें करनी शुरू कर दीं. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि अवेज के परिवार वाले भी ये सब देख रहे होंगे. सच क्या है और झूठ क्या, इसकी परवाह किए बिना दोनों ने निजी बातें उछालीं. नगमा ने इसे बेहद सतही सोच बताया और कहा कि ये उन दोनों के बारे में ज्यादा बताता है न कि अवेज के बारे में.

‘स्पिरिट’ और ‘कल्कि 2’ से पहले भी दीपिका दे चुकीं प्रोड्यूसर को चकमा, शूटिंग के बाद लास्ट मिनट पर छोड़ दी थी ये 13 साल पुरानी हिट फिल्म

अमाल मलिक पर सबसे ज्यादा ठेस

नगमा ने खास तौर पर अमाल मलिक का नाम लेते हुए कहा कि उनकी बातों से उन्हें गहरी चोट लगी है. उन्होंने बताया कि अमाल को वे बाहर से जानती थीं और उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हैं. जब शो के टास्क के दौरान अमाल पर इल्जाम लगा था तो उन्होंने और अवेज ने उनका साथ दिया था. लेकिन बाद में अमाल ने खुद अलवेज के बारे में गलत बातें कीं, जो नगमा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी.

भरोसे पर पड़ा असर

नगमा ने कहा कि अमाल सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बल्कि सक्रिय रूप से बेसिर की बातों में शामिल हुए थे. इस वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा और दिल टूट गया. उन्होंने कहा कि अगर पहले ही अमाल का असली चेहरा समझ पातीं तो अवेज को सावधान कर देतीं. उनके मुताबिक ये घटना उनके भरोसे को हिला गई और उन्हें ये समझ आया कि हर कोई दोस्त नहीं होता.

शो में लगे गंभीर आरोप

'बिग बॉस 19' के एक एपिसोड में बेसिर अली और अमाल मलिक ने अवेज दरबार पर धोखा देने का आरोप लगाया था. बेसिर ने कहा कि अवेज एक समय में कई लड़कियों से जुड़े रहते हैं और उन्होंने इसकी कई कहानियां सुनी हैं. वहीं अमाल ने भी हामी भरते हुए कहा कि अवेज सोशल मीडिया पर लड़कियों को मैसेज करते रहते हैं, जबकि वो नगमा के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं. यही बातें बाहर आकर विवाद की वजह बनीं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Nagma Mirajkarawez darbar

Trending news

पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
;