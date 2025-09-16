कौन है नतालिया के दिल के ज्यादा करीब मृदुल या बसीर? शो से बाहर आते ही एक्ट्रेस का खुलासा
कौन है नतालिया के दिल के ज्यादा करीब मृदुल या बसीर? शो से बाहर आते ही एक्ट्रेस का खुलासा

Bigg Boss 19 से बाहर आते ही नतालिया ने अपने दिल की बात की.एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने बताया कि शो में मृदुल और बसीर में से उन्हें कौन ज्यादा पसंद है.

 

Written By  IANS|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:05 PM IST
बसीर, नतालिया और मृदुल
बसीर, नतालिया और मृदुल

Bigg Boss 19: रियलिटी शो 'बिग बॉस 19'से विदेशी एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक बाहर हो चुकी हैं. वीकेंड का वार एपिसोड में नतालिया को बिग बॉस के घर से बाहर होना पड़ा. साथ ही उनके साथ नगमा भी बेघर हो गई हैं. नतालिया ने शो से बाहर आते ही घरवालों को लेकर बात की. इसमें उन्होंने बिग बॉस के अपने छोटे से यादगार सफर के बारे में बातें की. बिग बॉस के घर में उनकी दोस्ती मृदुल तिवारी और बसीर अली से हुई. एक्ट्रेस ने दोनों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बताया.

कौन है नतालिया के ज्यादा करीब?
नतालिया ने कहा कि 'मृदुल और बसीर अली दोनों उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं. मृदुल के साथ, समस्या मुख्य रूप से एक-दूसरे को समझने में थी, लेकिन बसीर के साथ मैं खुलकर बात कर सकती थी. बसीर ने शो में मेरा काफी ख्याल रखा. कैप्टेंसी टास्क में जब मेरे पास बिस्तर नहीं था तो उसने मुझे अपना बिस्तर दे दिया था. मृदुल बहुत प्यारे हैं, लेकिन वे मेरे दूसरे लड़कों से बात करने को लेकर थोड़े असुरक्षित थे. वे चाहते थे कि मैं उनके साथ मृदुल की तुलना में अलग तरह से बातचीत करूं. मगर ये एक टीवी शो है जिसमें लोगों से हमें जुड़ना ही पड़ता है, बात करनी होती है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NJ (@nataliajanoszek)

क्या कुनिका तान्या का झगड़ा है असली?

कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के झगड़े पर भी उन्होंने बात की. नतालिया ने कहा, 'कभी-कभी यह असली लगता था, कभी-कभी ऐसा लगता था कि यह गेम के लिए है. हर किसी की अपनी रणनीति होती है और मेरे नजरिए से हर कोई अपने तरीके से खेल रहा है.'

 

कपिल शर्मा के शो में कैसे हो सकते हैं आप शामिल? टीवी एक्टर ने कर दिया खुलासा

 

फॉलोअर्स से नहीं पड़ता फर्क
शो से जल्दी बाहर हो जाने पर नतालिया ने कहा, 'सच कहूं तो, अभी भी सबके पास मौका है. जैसा कि हमने देखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने समर्थक हैं. नगमा के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, फिर भी वह बाहर हो गईं. यह शो ऐसा ही है कोई कभी भी बाहर हो सकता है'.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IANS

Bigg Boss 19Natalia Janoszek

