'बिग बॉस 19' से बाहर हुए प्रणित मोरे! कप्तान बनते ही लगा तगड़ा झटका, वजह जानकर दंग रह जाएंगे फैंस

Bigg Boss 19 Pranit More Gets Evicted From House: सलमान खान के धमाकेदार शो 'बिग बॉस 19' को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि प्रणित मोरे घर से बेघर हो चुके हैं. कैप्टन बनते ही उनका पत्ता घर से कट चुका है. आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रणित के एविक्शन की बड़ी वजह वोट नहीं बल्कि स्वास्थ्य है. 

Nov 01, 2025, 03:44 PM IST
Bigg Boss 19 Pranit More Gets Evicted From House: सलमान खान के फेमस शो 'बिग बॉस 19' को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इस शो  ने धमाल मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. इसी हफ्ते प्रणित मोरे को 'बिग बॉस 19' में कप्तानी की गद्दी हासिल हुई थी. लेकिन हैरत की बात यह है कि कप्तान बनने के बाद भी प्रणित मोरे के सिर से मुसीबत की तलवार नहीं हट पाई है. 

प्रणित मोरे का शो से कटा पत्ता?
दरअसल, प्रणित मोरे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि 'बिग बॉस 19' से उनका पत्ता कट चुका है. हालांकि उनके एविक्शन में एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया है. मेकर्स ने प्रणित मोरे को घर से बेघर कर बड़ा दांव खेला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बिग बॉस 19' से प्रणित मोरे बेघर हो चुके हैं. लेकिन असल में उन्हें सीक्रेट रूम में भी नहीं भेजा गया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एविक्ट हो चुके हैं प्रणित मोरे?
'बिग बॉस 19' के फैन पेज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा 'प्रणित मोरे बिग बॉस 19 से एविक्ट हो चुके हैं और उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है.' रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रणित मोरे को वोट नहीं बल्कि स्वास्थ्य कारणों से बिग बॉस 19 से निकाला गया है. उन्हें डेंगू हो गया है. बता दें कि इस हफ्ते अशनूर कौर, अभिषेक बजाज और मृदुल तिवारी को छोड़कर बिग बॉस 19 के सभी सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे. वहीं 'बिग बॉस 19' से सामने आए वोटिंग ट्रेंड में प्रणित मोरे टॉप पर चल रहे थे. लेकिन बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से भी प्रणित मोरे को घर से दूर किया गया है. 

बिग बॉस 19 से सामने आए वोटिंग ट्रेंड में कुनिका सदानंद और नीलम गिरी डेंजर जोन में चल रही थीं. ऐसे में उनके घर से बेघर होने के मौके सबसे ज्यादा थे. लेकिन मेकर्स प्रणित मोरे को घर से बेघर करते हुए बड़ा दांव खेल दिया है. अब ये देखना होगा कि प्रणित मोरे सीक्रेट रूम में रहकर गेम को क्या नया रुख देते हैं. 

