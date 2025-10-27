अभिषेक बजाज-अशनूर की गलती से भड़का पूरा घर, सभी कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट! अब किस पर गिरेगी गाज? VIDEO

Bigg Boss 19 latest Promo: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. हाल ही में मेकर्स ने इसका एक नया प्रोमो जारी किया है. नॉमिनेशन के बाद अभिषेक बजाज का बर्ताव देख घरवालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. चलिए आइए प्रोमो पर नजर डालते हैं-
Bigg Boss 19 Promo: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के मेकर्स ने इस प्रोमो जारी किया है. जिसे देखने के बाद दर्शकों को अंदाजा हो गया कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है. इस हफ्ते नॉमिनेशन में मेकर्स जबरदस्त ट्विस्ट का तड़का लगाएंगे. आपको धमाकेदार स्पॉइलर देते हुए बता हें कि अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की एक गलती के चक्कर में पूरा घर नॉमिनेशन के कटघरे में फंस चुका है. ऐसे में घरवाले जो पहले से ही गुस्सा थे, अब इस आग में अभिषेक बजाज के बर्ताव ने घी डालने जैसा काम किया है. इस तमाशे का दर्शकों के लिए हाल ही में मेकर्स ने एक जबरदस्त प्रोमो जारी किया है.
अभिषेक के बर्ताव से घर वाले दुखी
लेटेस्ट प्रोमो वीडियो की शुरुआत फरहाना भट्ट से गुस्से में आकर अभिषेक-अशनूर पर चिल्लाते हुए कहती हैं कि 'तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या या फिर बच्चे हो?' वहीं गौरव खन्ना ने अशनूर पर भड़कते हुए कहा कि मेरी टीम बच्चों की और तुम सबसे बड़ी बच्ची हो. सभी घरवाले नॉमिनेशन कांड के बाद अभिषेक बजाज का बिना पछतावे में डूबे बर्ताव को देख गुस्से में आ गए हैं.
वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल
वहीं नीलम गिरी कहती हैं कि अभिषेक को बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि उसकी वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया है. मैं घर का काम नहीं करूंगी. तान्या मित्तल भी कहती हैं कि 'तू मुंह मत चला. कम से कम अशनूर गलती पर सॉरी तो बोल रही है, लेकिन तू साले आकर गले मिलना चाहता है.' जिसके बाद तान्या के मुंह से जो 'साला' शब्द निकला तो अभिषेक गुस्से में आ गए. इस प्रोमो का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
प्रोमो देख दर्शकों को आ रहे मजा
बता दें कि अशनूर और अभिषेक की एक गलती से पूरे घर में गरमा गर्मी का माहौल बना हुआ है. प्रोमो में कंटेस्टेंट अशनूर कौर और अभिषेक से लड़ते-भिड़ते दिख रहे हैं. हालांकि दर्शकों को काफी मजा आ रहा है. अभिषेक गलती की सफाई देते हुए बताएंगे कि वो और अशनूर कौर मस्ती कर रहे थे. अब अभिषेक, अशनूर और मृदुल तिवारी के अलावा घर के 9 कंटेस्टेंट्स इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं
