'बिग बॉस 19' में होगा धमाका, बॉक्सिंग लेजेंड भी बनेंगे राजनीति का हिस्सा? फीस को लेकर चल रही चर्चा

Bigg Boss 19 Mike Tyson To Make Entry In Salman Khan Show: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मच अवेटेड शो 'बिग बॉस 19' का हर किसी को इंतजार है. इस शो के प्रीमियर में अब कुछ ही वक्त बाकी है. मेकर्स इस शो की तैयारियां काफी जोरों-शोरों से कर रहे हैं. अब तक इस शो के लिए कई स्टार्स का नाम सामने आ चुका है. हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने नहीं आई है. कई कंटेस्टेंट के नामों की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस शो का प्रोमो भी फैंस के लिए सामने आ गया है.

बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन लेगें एंट्री?

इसी बीच खबर सामने आई है कि मेकर्स ने टीआरपी में आग लगाने के लिए बिग बॉस 19 शो में बॉक्सिंग लीजेंड माइक टायसन भी एंट्री लेने वाले है. हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक, इस शो में माइक टायसन वाइल्ड कार्ड गेस्ट के रूप में एंट्री लेंगे. बॉम्बे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, माइक टायसन की उपस्थिति और उनकी फीस पर फिलहाल बातचीत अभी जारी है. अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो टाइसन अक्टूबर के आसपास बिग बॉस घर में एंट्री कर सकते हैं. जिसमें लगभग एक हफ्ते से दस दिनों तक मेहमान के रूप में घर में रहेंगे. उनके आने से शो में मजा ही आ जाएगा. हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

फीस को लेकर हो रही चर्चा?

रिपोर्ट में सूत्र ने बताया कि 'हम टायसन और उनकी टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनकी फीस को लेकर चर्चा हो रही है. अगर डील पक्की हो जाती है तो उम्मीद है कि वह अक्टूबर में एक हफ्ते या 10 दिनों के लिए घर में प्रवेश करेंगे. हालांकि अभी तक तारीखें तय नहीं हुई हैं.'

पहले भी आ चुके कई हॉलीवुड सितारे

बता दें कि बॉक्सिंग लीजेंड माइक टायसन से पहले 'बिग बॉस' घर में कई हॉलीवुड सितारे बतौर मेहमान आ चुके हैं. सलमान खान के शो 'बिग बॉस 4' में एक्ट्रेस पामेला एंडरसन ने कुछ दिनों के लिए एंट्री ली थी. लेकिन कुछ चंद दिनों के लिए ही उन्होंने तगड़ी फीस ली थी. अब इस साल 'बिग बॉस 19' में देखना दिलचस्प होगा कि कौन-कौन इस शो का हिस्सा बनेगा.