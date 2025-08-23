Bigg Boss 19: कब होगा 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड प्रीमियर? जानें किस टाइम और कहां देख पाएंगे सलमान खान का शो

Bigg Boss 19: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो 'बिग बॉस' दर्शकों के लिए वापस लौट रहा है और बिग बॉस के सीजन 19 से धमाका मचाने को तैयार है. इस शो को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है. बिग बॉस 19 का प्रोमो फैंस के लिए जारी हो चुका है और फाइनल कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आ चुके हैं. इस बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस रियलिटी शो के ग्रैंड प्रीमियर को आप कब और कहां देख सकते है. चलिए बताते हैं आपको-

कब देखें ग्रैंड प्रीमियर?

मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो 'बिग बॉस' का जब भी नया सीजन आता है तो फैंस ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि इस सीजन में कौन-कौन सेलिब्रिटी दस्तक देने वाले हैं. इस उत्सुकता को तो मेकर्स ने खत्म कर दिया है और कंटेस्टेंट की लिस्ट जारी कर दी है. इस शो ग्रैंड प्रीमियर पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है. अब इस शो को शुरू होने में केवल एक ही दिन का समय बचा है, शो 24 अगस्त दिन रविवार से शुरू होने वाला है. 24 अगस्त को बिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर होगा.

कहां देखें ग्रैंड प्रीमियर?

'बिग बॉस 19' का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त से होने जा रहा है. इस शो को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे देख सकते हैं. आप इस सीजन को टीवी और ओटीटी दोनों प्लेटफार्म पर देख सकते हैं. अगर आप इस सीजन को प्रीमियर होते देखना चाहते हैं तो आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

फॉर्मेट में मिलेंगे कई बदलाव

'बिग बॉस 19' के फॉर्मेट में दर्शकों को काफी बदलाव देखने को मिलेंगे. हर साल बिग बॉस शो का प्रीमियर जियो हॉटस्टार और टीवी पर एक साथ होता था, लेकिन इस साल शो को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म का पलड़ा थोड़ा भारी है. क्योंकि हर एपिसोड ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर डेढ़ घंटा पहले टेलीकास्ट होगा.