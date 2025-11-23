'बिग बॉस 19' में आया बड़ा ट्विस्ट, फिनाले से पहले फिर हुए सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट, घर में मची खलबली

Bigg Boss 19 All Housemates Nominated Again: सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में महज दो हफ्ते ही बचे हैं. शो के विनर के बारे में जानने के लिए फैंस भी काफी एक्साइटेड है. बीते दिनों घर से स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखी जाने वाली कुनिका सदानंद को घर के बाहर कर दिया गया.
Bigg Boss 19 All Housemates Nominated Again: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' ने छोटे पर्दे पर धमाल मचा रहा है. 'बिग बॉस 19' में आए दिन कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रही है. जैसे-जैसे फिनाले का दिन करीब आ रहा है, वैसे-वैसे घरवालों की परीक्षाएं भी कड़ी होती जा रही हैं. 'बिग बॉस 19' में गुजर रहा हर एक दिन उन पर किसी मेहरबानी से कम नहीं है. जहां बीते हफ्ते शहबाज बडेशा को छोड़कर घर के बाकी सभी सदस्य बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे तो वहीं इस हफ्ते एक बार फिर सभी घरवाले नॉमिनेट हो गए है. बिग बॉस में एक साथ फिर से सी घरवाले घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं.
शहबाज बडेशा की कैप्टेंसी पर लगेगा फुल स्टॉप
'बिग बॉस 19' से जुड़े फैन पेज लाइव फीड अपडेट्स के मुताबिक, बताया जा रहा है कि शो में बिग बॉस ने शहबाज बडेशा की कैप्टेंसी पर फुल स्टॉप लगाते हुए नॉमिनेशन टास्क का ऐलान कर दिया है. बिग बॉस ने तान्या मित्तल से स्टोर रूम से नॉमिनेशन स्टैंप्स लाने के लिए कहा. खबरों के मुताबिक बिग बॉस ने एक-एक कंटेस्टेंट को कन्फेशन रूम में बुलाया और कहा कि वह जितने चाहे उतने कंटेस्टेंट्स को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं.
नॉमिनेट करने की कोई सीमा नहीं
वहीं इस बार जहां नॉमिनेट करने की कोई सीमा नहीं थी तो वहीं दूसरी और नॉमिनेशन के लिए मिला एक वोट भी कंटेस्टेंट को मुसीबत में डाल सकता था. बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में सबसे पहले प्रणित मोरे को बुलाया. वहीं अब 'बिग बॉस 19' को लेकर ये देखना दिलचस्प होगा कि किस कंटेस्टेंट से किस घरवालों को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया.
बिग बॉस फैन पेज के मुताबिक, ये भी कहा जा रहा है कि बाद में शो में एक टास्क होगा, जिसमें परफॉर्म करने कंटेस्टेंट्स खुद को सुरक्षित कर सकते हैं. बता दें कि सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आज वीकेंड का वार में फातिमा सना शेख, विजय वर्मा, मनीष मल्होत्रा और एकता कपूर जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे.
