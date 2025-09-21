21 साल की हसीना के प्यार में अभिषेक? सलमान दिखाएंगे आइना, एक्ट्रेस की खोलेंगे पोल, कैप्टेंसी टास्क बना मुद्दा, VIDEO

Bigg Boss 19: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है. हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान कंटेस्टेंट्स की पोल खोलेंगे और उनकी क्लास लगाएंगे. इस हफ्ते सलमान टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर की क्लास लगाएंगे. शो के ताजा प्रोमो में सलमान खान अशनूर कौर से पूछते है कि क्या अभिषेक बजाज अपनी मेहनत से कप्तान बने या फिर उनकी वजह से? इस पर अशनूर जवाब देती है कि 'वो खुद जीता है.'

सलमान ने खोली अशनूर की पोल

इसके बाद सलमान उसी वक्त अशनूर की पोल खोलते हुए कहते हैं, कि पहले तो अशनूर ने अभिषेक को नॉमिनेशन से सेव नहीं किया और फिर आवेज के सामने कहा कि अभिषेक उनकी वजह से कैप्टन बने? सलमान की इस बात को सुन घर के सभी घरवाले काफी हैरान रह जाते हैं. इस वक्त सलमान ने भी अभिषेक को कैप्टन बनने पर बधाई दी और उन्हें बताया कि घर में उनका कोई सच्चा दोस्त नहीं है.

सलमान की बात सुन उड़े अशनूर के चेहरे की रंगत

इसी दौरान बिग बॉस घर की सदस्य नेहल भी अशनूर पर आरोप लगाती हैं कि वो सिर्फ ऑडियंस के लिए अभिषेक से दोस्ती निभा रही है. असलियत में अभिषेक बजाज कैप्टेंसी टास्क अपनी मेहनत से जीतते हैं और कैप्टन बनते हैं. इसी बीच अशनूर कौर आवेज से कहती हैं कि वो पीछे हटी और तब अभिषेक जीते. बस यही बात अब अशनूर कौर के लिए परेशानी का सबब बन गई है. सलमान की बात सुन अशनूर के चेहरे की रंगत उड़ गई थी.

वहीं घर में अशनूर कौर और अभिषेक हमेशा साथ नजर आते हैं, जिस पर पहले भी कई सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा चुके हैं. अब सलमान खान ने भी खुद इस मुद्दे पर बात की. अब वीकेंड के वार के बार अभिषेक और अशनूर की दोस्ती में दरार आती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी.