Bigg Boss 19: तान्या ने कुनिका से लिया बदला, गौरव का चढ़ा पारा, ये 4 कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट, जानें अपडेट

Bigg Boss 19 Episode 17 Written Update: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है. इस शो का आज का एपिसोड काफी दिलचस्प रहा. अब बिग बॉस घर में दो या तीन ग्रुप नजर आ रहे थे, लेकिन अब घर में एक जोड़ी टूट गई. जी हां, कुनिका और तान्या अब अलग हो चुके हैं, इसी के साथ अमाल मलिक ने फिल्मों से निकल जाने पर बात की. बसीर अली. जीशान कादरी और अमाल के बीच काफी बहस देखने को मिली. कुल मिलाकर आज का एपिसोड काफी धमाकेदार रहा.

कुनिका के ऊपर बरसे गौरव खन्ना

आज मंगलवार के एपिसोड की शुरुआत में घरवाले कुनिका के ऊपर बरसते नजर आए. जीशान कादरी, अमाल मलिक, गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी तान्या मित्तल की मां पर ताना कसने के लिए कुनिका के खिलाफ नजर आए. गौरव खन्ना ने कहा कि 'अगर लड़की को खाना बनाना आता है तो क्या तभी मां-बार अच्छे हैं?'

खुद को सेल्फ नॉमिनेट करते है अमाल

इसी बीच अमाल कहते हैं कि वो कनिका की हरकत से काफी नाराज हैं और ऐसे में वे टास्क से जानबूझकर नॉमिनेट हो जाएंगे. ताकि वो टास्क में पार्टनर कुनिका को नॉमिनेट कर सके. इसके बाद बिग बॉस उन्हें कहते हैं कि वो खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते. जिसके बाद अमाल कहते हैं कि 'ये काफी शर्म की बात है कि कोई परिवार पर इतना अटैक करता है तो उसे उसकी जगह दिखाना जरूरी है.' इसके बाद अमाल बिग बॉस से सेल्फ नॉमिनेशन के लिए सॉरी कहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अपने स्ट्रगल को अमाल ने किया याद

वहीं एपिसोड में आगे अमाल मलिक अपने स्ट्रगल को याद करते हैं और कहते हैं कि 'बड़े आए बड़े गए, बहुत लोगों ने कहा खत्म कर देंगे तुम्हें. देखते है कब तक तुम इस इंडस्ट्री में रहोगे. 20-20 कॉल करके बड़े-बड़े एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मुझे पिक्चरों से निकाला है. फिर भी यहीं खड़ा हूं मैं, कल फिर हिट दूंगा और हर कोई मुझे याद करेगा. कहेंगे भाई गाना दे दो. ये इंडस्ट्री ऐसी ही है.'

ये 4 कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट

बिग बॉस घर से आज टास्क में मृदुल तिवारी और नतालिया सबसे पीछे रह गए. ऐसे में दोनों को बिग बॉस ने नॉमिनेट कर दिया. इसके बाद आवेज दरबार और नगमा मिजारकर के टास्क के दौरान अभिषेक बजाज ने रुकावट डाली थी. जिसके वजह से आवेज दरबार और नगमा मिजारकर नॉमिनेट हो गए हैं.