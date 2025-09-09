Bigg Boss 19: तान्या ने कुनिका से लिया बदला, गौरव का चढ़ा पारा, ये 4 कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट, जानें अपडेट
Advertisement
trendingNow12915653
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: तान्या ने कुनिका से लिया बदला, गौरव का चढ़ा पारा, ये 4 कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट, जानें अपडेट

Bigg Boss 19 September 9 Written Update: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आज के एपिसोड में हर किसी ने एक-दूसरे को आईना दिखाया. घर से आज 4 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर दिया गया है. चलिए जानते हैं आज क्या-क्या हुआ.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 09, 2025, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिग बॉस 19 अपडेट
बिग बॉस 19 अपडेट

Bigg Boss 19 Episode 17 Written Update: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है. इस शो का आज का एपिसोड काफी दिलचस्प रहा. अब बिग बॉस घर में दो या तीन ग्रुप नजर आ रहे थे, लेकिन अब घर में एक जोड़ी टूट गई. जी हां, कुनिका और तान्या अब अलग हो चुके हैं, इसी के साथ अमाल मलिक ने फिल्मों से निकल जाने पर बात की. बसीर अली. जीशान कादरी और अमाल के बीच काफी बहस देखने को मिली. कुल मिलाकर आज का एपिसोड काफी धमाकेदार रहा.    

  1.  
  2.  

कुनिका के ऊपर बरसे गौरव खन्ना 
आज मंगलवार के एपिसोड की शुरुआत में घरवाले कुनिका के ऊपर बरसते नजर आए. जीशान कादरी, अमाल मलिक, गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी तान्या मित्तल की मां पर ताना कसने के लिए कुनिका के खिलाफ नजर आए. गौरव खन्ना ने कहा कि 'अगर लड़की को खाना बनाना आता है तो क्या तभी मां-बार अच्छे हैं?'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खुद को सेल्फ नॉमिनेट करते है अमाल  
इसी बीच अमाल कहते हैं कि वो कनिका की हरकत से काफी नाराज हैं और ऐसे में वे टास्क से जानबूझकर नॉमिनेट हो जाएंगे. ताकि वो टास्क में पार्टनर कुनिका को नॉमिनेट कर सके. इसके बाद बिग बॉस उन्हें कहते हैं कि वो खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते. जिसके बाद अमाल कहते हैं कि 'ये काफी शर्म की बात है कि कोई परिवार पर इतना अटैक करता है तो उसे उसकी जगह दिखाना जरूरी है.' इसके बाद अमाल बिग बॉस से सेल्फ नॉमिनेशन के लिए सॉरी कहते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अपने स्ट्रगल को अमाल ने किया याद 
वहीं एपिसोड में आगे अमाल मलिक अपने स्ट्रगल को याद करते हैं और कहते हैं कि 'बड़े आए बड़े गए, बहुत लोगों ने कहा खत्म कर देंगे तुम्हें. देखते है कब तक तुम इस इंडस्ट्री में रहोगे. 20-20 कॉल करके बड़े-बड़े एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मुझे पिक्चरों से निकाला है. फिर भी यहीं खड़ा हूं मैं, कल फिर हिट दूंगा और हर कोई मुझे याद करेगा. कहेंगे भाई गाना दे दो. ये इंडस्ट्री ऐसी ही है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ये 4 कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट
बिग बॉस घर से आज टास्क में मृदुल तिवारी और नतालिया सबसे पीछे रह गए. ऐसे में दोनों को बिग बॉस ने नॉमिनेट कर दिया. इसके बाद आवेज दरबार और नगमा मिजारकर के टास्क के दौरान अभिषेक बजाज ने रुकावट डाली थी. जिसके वजह से आवेज दरबार और नगमा मिजारकर नॉमिनेट हो गए हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

amaal malikawez darbarBigg Boss 19Kunickaa SadanandGaurav Khanna

Trending news

10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
;