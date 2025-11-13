Advertisement
trendingNow12999877
Hindi Newsटीवी

‘बिग बॉस’ के इतिहास में पहली बार हुआ मिड‑वीक इविक्शन, अचानक शो से बाहर हो गए मृदुल तिवारी, देखते रह गए घरवाले

Bigg Boss 19 Shocking Eviction: ‘बिग बॉस’ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी को मिड‑वीक में अचानक घर से बाहर निकाल दिया गया. इस इविक्शन ने घरवालों के साथ-साथ शो को देखने वाले दर्शकों को भी बड़ा झटका दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 13, 2025, 09:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘बिग बॉस’ के इतिहास में पहली बार हुआ मिड‑वीक इविक्शन
‘बिग बॉस’ के इतिहास में पहली बार हुआ मिड‑वीक इविक्शन

Bigg Boss 19 Shocking Eviction: टीवी के सबसे विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के 19 साल के इतिहास में ऐसा कुछ पहली बार, जिसके घरवालों के साथ-साथ शो को देखने वाले दर्शकों को भी चौंका दिया. आमतौर पर ‘बिग बॉस’ में इविक्शन हर हफ्ते वीकेंड पर होता है, लेकिन इस बार मिड‑वीक में हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले 24 साल के मृदुल तिवारी अचानक घर से बेघर हो गए. उनके इस इविक्शन ने शो के तमाम कंटेस्टंट्स के साथ-साथ दर्शकों को भी हैरान कर दिया.

जैसे ही ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले की डेट सामने आई शो ने एकदम से रफ्तार पकड़ ली. डबल एविक्शन के बाद दर्शक अभी संभले भी नहीं पाए थे कि शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया. मिड-वीक वोटिंग में यूट्यूबर मृदुल तिवारी को घर से बाहर कर दिया गया. खास बात ये थी कि वोटिंग घर के अंदर ही हुई थी, जिससे सभी दंग रह गए. मृदुल का यूं बीच शो से जाना वाकई फैंस के लिए बड़ा झटका साबित हुआ. इस हफ्ते के एपिसोड की शुरुआत कुछ अलग ही अंदाज में हुई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

Add Zee News as a Preferred Source

लाइव ऑडियंस ने की सीक्रेट वोटिंग

पहली बार ‘बिग बॉस’ ने लाइव ऑडियंस को घर में बुलाया, जो कैप्टेंसी टास्क का हिस्सा बनी. इस टास्क के दौरान हर कंटेस्टेंट को खुद को बेस्ट कैप्टन बताना था, जिसके बाद ऑडियंस ने सीक्रेट वोटिंग की. इसमें गौरव खन्ना और शहबाज बडे़शा को सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि मृदुल को सबसे कम. इसका नतीजा ये रहा कि मृदुल को घर से बेघर होना पड़ा और अचानक ही घर का माहौल काफी भारी हो गया, क्योंकि इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था शायद खुद मृदुल ने भी नहीं. 

बॉलीवुड का सबसे बड़ा फ्लॉप एक्टर, जिसे लोग कहने लगे थे ऋतिक रोशन, 6 साल में कीं सिर्फ 5 फिल्में, सभी रहीं डिसास्टर, एक्टर बनने के लिए छोड़ी थी पढ़ाई

मृदुल तिवारी को होना पड़ा बेघर 

‘बिग बॉस 19’ के घर में मृदुल तिवारी का सफर काफी दिलचस्प रहा. उन्होंने ऑडियंस वोटिंग से घर में एंट्री ली थी, जहां उन्होंने शहबाज बडे़शा को हराया था. शुरुआत में वो काफी शांत रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे विवादों में फंसते चले गए. एक बार उन्होंने फीमेल कंटेस्टेंट्स को लेकर कुछ विवादित बातें भी कई थी, जिसको लेकर उनको सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया था और ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान ने उन्हें सख्त वॉर्निंग भी दी थी. इसके बाद मृदुल ने अच्छा खेलने की पूरी कोशिश की. 

मृदुल और गौरव की दोस्ती

इतना ही नहीं, शो में मृदुल और गौरव की दोस्ती ने सबसे ज्यादा सु्र्खियां बटोरी. दोनों की केमिस्ट्री और टीमवर्क अक्सर टास्क में साफ नजर आते थे. हालांकि, ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान ने मृदुल को स्ट्रॉन्ग फीडबैक दिया था. उस दौरान मृदुल काफी इमोशनल भी हो गए थे और कैमरे के सामने ही रो पड़े. उसके बाद उन्होंने अपने बर्ताव में भी काफी बदलाव किया और खुद को साबित करने की पूरी कोशिश की और धीरे-धीरे टॉप 10 में पहुंच गए. हालांकि, शो के बीच उनका इविक्शन खुद उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ. 

‘बिग बॉस 19’ का फिनाले 

मृदुल तिवारी के मिड‑वीक इविक्शन के बाद घर का माहौल पलभर में इमोशनल हो गया. कई कंटेस्टेंट्स ने उन्हें गले लगाकर विदा किया. सबका यही कहना था कि मृदुल ने गेल को पूरी ईमानदारी से खेला और वो एक सच्चे खिलाड़ी थे. बता दें, अब ‘बिग बॉस 19’ के घर में टोटल 9 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं. शो के फिनाले डेट भी धीरे-धीरे नजदीक आ रही है. जो 7 दिसंबर तय की गई है. मुकाबला अब पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया है. हर कंटेस्टेंट अपना पूरा दम लगा रहा है ताकि आखिरी जीत और शो की ट्रॉफी अपने नाम कर सके. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Mridul TiwariSalman Khan

Trending news

लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast: दिल्‍ली में महिपालपुर में रेडिसन होटल के पास धमाके की आवाज, दमकल विभाग को सुबह 9:18 बजे मिली कॉल, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast: दिल्‍ली में महिपालपुर में रेडिसन होटल के पास धमाके की आवाज, दमकल विभाग को सुबह 9:18 बजे मिली कॉल, जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी