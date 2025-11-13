‘बिग बॉस’ के इतिहास में पहली बार हुआ मिड‑वीक इविक्शन, अचानक शो से बाहर हो गए मृदुल तिवारी, देखते रह गए घरवाले

Bigg Boss 19 Shocking Eviction: टीवी के सबसे विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के 19 साल के इतिहास में ऐसा कुछ पहली बार, जिसके घरवालों के साथ-साथ शो को देखने वाले दर्शकों को भी चौंका दिया. आमतौर पर ‘बिग बॉस’ में इविक्शन हर हफ्ते वीकेंड पर होता है, लेकिन इस बार मिड‑वीक में हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले 24 साल के मृदुल तिवारी अचानक घर से बेघर हो गए. उनके इस इविक्शन ने शो के तमाम कंटेस्टंट्स के साथ-साथ दर्शकों को भी हैरान कर दिया.

जैसे ही ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले की डेट सामने आई शो ने एकदम से रफ्तार पकड़ ली. डबल एविक्शन के बाद दर्शक अभी संभले भी नहीं पाए थे कि शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया. मिड-वीक वोटिंग में यूट्यूबर मृदुल तिवारी को घर से बाहर कर दिया गया. खास बात ये थी कि वोटिंग घर के अंदर ही हुई थी, जिससे सभी दंग रह गए. मृदुल का यूं बीच शो से जाना वाकई फैंस के लिए बड़ा झटका साबित हुआ. इस हफ्ते के एपिसोड की शुरुआत कुछ अलग ही अंदाज में हुई.

लाइव ऑडियंस ने की सीक्रेट वोटिंग

पहली बार ‘बिग बॉस’ ने लाइव ऑडियंस को घर में बुलाया, जो कैप्टेंसी टास्क का हिस्सा बनी. इस टास्क के दौरान हर कंटेस्टेंट को खुद को बेस्ट कैप्टन बताना था, जिसके बाद ऑडियंस ने सीक्रेट वोटिंग की. इसमें गौरव खन्ना और शहबाज बडे़शा को सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि मृदुल को सबसे कम. इसका नतीजा ये रहा कि मृदुल को घर से बेघर होना पड़ा और अचानक ही घर का माहौल काफी भारी हो गया, क्योंकि इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था शायद खुद मृदुल ने भी नहीं.

मृदुल तिवारी को होना पड़ा बेघर

‘बिग बॉस 19’ के घर में मृदुल तिवारी का सफर काफी दिलचस्प रहा. उन्होंने ऑडियंस वोटिंग से घर में एंट्री ली थी, जहां उन्होंने शहबाज बडे़शा को हराया था. शुरुआत में वो काफी शांत रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे विवादों में फंसते चले गए. एक बार उन्होंने फीमेल कंटेस्टेंट्स को लेकर कुछ विवादित बातें भी कई थी, जिसको लेकर उनको सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया था और ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान ने उन्हें सख्त वॉर्निंग भी दी थी. इसके बाद मृदुल ने अच्छा खेलने की पूरी कोशिश की.

मृदुल और गौरव की दोस्ती

इतना ही नहीं, शो में मृदुल और गौरव की दोस्ती ने सबसे ज्यादा सु्र्खियां बटोरी. दोनों की केमिस्ट्री और टीमवर्क अक्सर टास्क में साफ नजर आते थे. हालांकि, ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान ने मृदुल को स्ट्रॉन्ग फीडबैक दिया था. उस दौरान मृदुल काफी इमोशनल भी हो गए थे और कैमरे के सामने ही रो पड़े. उसके बाद उन्होंने अपने बर्ताव में भी काफी बदलाव किया और खुद को साबित करने की पूरी कोशिश की और धीरे-धीरे टॉप 10 में पहुंच गए. हालांकि, शो के बीच उनका इविक्शन खुद उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ.

‘बिग बॉस 19’ का फिनाले

मृदुल तिवारी के मिड‑वीक इविक्शन के बाद घर का माहौल पलभर में इमोशनल हो गया. कई कंटेस्टेंट्स ने उन्हें गले लगाकर विदा किया. सबका यही कहना था कि मृदुल ने गेल को पूरी ईमानदारी से खेला और वो एक सच्चे खिलाड़ी थे. बता दें, अब ‘बिग बॉस 19’ के घर में टोटल 9 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं. शो के फिनाले डेट भी धीरे-धीरे नजदीक आ रही है. जो 7 दिसंबर तय की गई है. मुकाबला अब पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया है. हर कंटेस्टेंट अपना पूरा दम लगा रहा है ताकि आखिरी जीत और शो की ट्रॉफी अपने नाम कर सके.