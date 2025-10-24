क्या 'बिग बॉस 19' बीच में ही छोड़ देंगे अमाल मलिक? डब्बू का पोस्ट और ये वजह कर देगी हैरान!

Is Amaal Mallik Exit from Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' का खेल दिलचस्प दौर में है. जहां हर कोई अब चौड़ में अपना गेम खेल रहा है तो वहीं तान्या अमाल के ग्रुप से बाहर हो गई हैं. इस रियलिटी शो में वैसे तो हर सितारा अपने आप में काफी दमदार है. लेकिन, शुरुआत से जिसका नाम सबसे ज्यादा विवादों में रहा वो अमाल मलिक हैं. फिर चाहे अमाल पर सलमान खान का फेवर करने का आरोप लगा हो या फिर घर में सबसे ज्यादा गाली देने का. इस बीच ऐसी खबरें आ रही है कि अमाल बीच में ही इस शो को छोड़कर जा सकते हैं.

शो से जा सकते हैं बाहर

कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमाल इस शो को बीच में भी छोड़कर जा सकते हैं. जिसकी वजह उनकी हेल्थ है. कहा जा रहा है कि वो घर से एक हफ्ते के लिए बाहर होंगे. हालांकि इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है. अगर ऐसा होता है तो ये अमाल का गेम घर में पूरा बदल सकता है.

डब्बू मलिक के ट्वीट ने मचाया हंगामा

इन खबरों को हवा अमाल के पिता और मशहूर कंपोजर डब्बू मलिक के पोस्ट से मिली. इन्होंने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट किया है जिसे लोग अमाल और बिग बॉस से कनेक्ट करके देख रहे हैं.डब्बू मलिक ने पोस्ट किया- 'बहुत हो गया...अब बस...मिलते हैं 28 अक्टूबर को. म्यूजिक हम लोगों की असली डेस्टिनी है.' डब्बू का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया.

ये भी हो सकता है

अगर शो से अमाल कुछ वक्त के लिए बाहर जाते हैं तो एक और मजबूत दावेदार के घर के जाने के तौर पर इसे देखा जाएगा. हो तो ये भी सकता है कि उन्हें शो के सीक्रेट रूम में रखा जाए.खास बात है कि अमाल को ना केवल सलमान खान बल्कि उनके फैंस से भी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है. वहीं कुछ लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं.