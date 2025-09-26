Advertisement
कानूनी पचड़े में फंसा बिग बॉस 19, मेकर्स को मिला 2 करोड़ का लीगल नोटिस; ये है इसकी वजह

Bigg Boss 19: कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 को लेकर एक और खबर आ रही है. शो कानूनी पचड़े में फंसता है. मेकर्स को 2 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेजा गया है. जानें क्या है वजह?

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:24 AM IST
कानूनी पचड़े में फंसा बिग बॉस 19, मेकर्स को मिला 2 करोड़ का लीगल नोटिस; ये है इसकी वजह

Bigg Boss 19: कलर्स टीवी पर आ रहा कंट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. आए दिन शो में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जो दर्शकों को अपने साध बांधे हुए है. इस बीच बिग बॉस 19 अब मुसीबतों में भी फंसता नजर आने लगा है. दरअसल, बिग बॉस के मेकर्स को 2 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा गया. इतना ही नहीं, बीते दिन सामने आई TRP रिपोर्ट में सलमान खान का ये शो टॉप 10 से भी बाहर हो चुका है.

मेकर्स को मिला 2 करोड़ का लीगल नोटिस

लीगल नोटिस की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गलती के चलते अब बिग बॉस के मेकर्स को करोड़ों की चपत लग सकती है. शो पर ये मुसीबत बिना परिमशन के गानों का इस्तेमाल करने की वजह से आई है.

दरअसल, बिग बॉस में दिन की शुरुआत मॉर्निंग सॉन्ग से होती है. शो के कंटेस्टेंट इसी मॉर्निंग सॉन्ग से उठते हैं और डांस करते नजर आते हैं. हर दिन मेकर्स अलग-अलग गाना बजातेहैं. अब इसी वजह से मेकर्स की मुश्किलें बढ़ गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस 19 में मेकर्स ने फिल्म ‘अग्निपथ’ के ‘चिकनी चमेली’ और फिल्म ‘गोरी तेरे प्यार में’ के ‘धत तेरी की’ बिना पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस के इस्तेमाल किए. इसके चलते मेकर्स को लीगल नोटिस जारी हुआ है.

ये है इसकी वजह

कथित उल्लंघन के लिए पीपीएल ने बिग बॉस 19 के मेकर्स नोटिस भेज 2 करोड़ रुपये हर्जाना देने को कहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ही गानों का लाइसेंस सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया के पास है. जानकारी के अनुसार 19 सितंबर को ये लीगल नोटिस भेजा गया था, लेकिन बिग बॉस के मेकर्स का इस पर अब तक कोई रिएक्शन सामने आया नहीं आया है.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

Bigg Boss 19

;