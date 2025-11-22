Advertisement
क्या सच में अरबों-खरबों की मालकिन हैं तान्या मित्तल? कितने चल रहे बिजनेस, ‘फैमिली वीक’ में छोटे भाई ने खोले राज, बोले- ‘परिवार के पास...’

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ फिलाने से पहले हर साल की तरह इस साल भी घरवालों के लिए ‘फैमिली वीक’ रखा गया, जिसमें तान्या मित्तल के छोटे भाई अम्रीतेश उनसे मिलने आए. जिन्हें देखकर तान्या काफी इमनोशनल हो गईं. इसी बीच उनकी नेटवर्थ और बिजनेस से जुड़े सारे राज भी खुल गए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:09 AM IST
Bigg Boss 19 Family Week Highlights: इस समय ‘बिग बॉस 19’ का माहौल काफी इमोशनल हैं, क्योंकि फिनाले से पहले घर में ‘फैमिली वीक’ शुरू हो चुका है और सभी कंटेस्टेंट्स अपने परिवार वालों से मिलने के लिए बेहद उत्साहित हैं और इसी वजह से बहस और झगड़े भी कम देखने को मिल रहे हैं. घर में कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल से लेकर गौरव खन्ना की पत्नी अंखक्षा चमोला और अमाल मलिक के भाई अरमान मलिक तक कई चेहरे नजर आए. 

इन्हीं में से एक थीं तान्या मित्तल, जिनके छोटे भाई अम्रीतेश मित्तल के घर में आते ही माहौल एकदम बदल गया. ‘फैमिली वीक’ के दौरान जब सभी के माता-पिता या भाई-बहन घर में आ रहे थे, तान्या मित्तल भी बेसब्री से अपनी मां का इंतजार कर रही थीं. वे बार-बार कह रही थीं कि काश उनकी मां जल्दी आएं. लेकिन जब तान्या की बारी आई, तो बिग बॉस ने उन्हें बड़ा सरप्राइज दिया. उनकी मां-पिता नहीं, बल्कि उनका छोटा भाई अम्रीतेश मित्तल उनसे घर में मिलने आया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

छोटे भाई को देख रो पड़ीं तान्या मित्तल

उसे देखते ही तान्या रो पड़ीं और अम्रीतेश ने उन्हें गले लगाकर संभाला. तान्या ने पूछा कि क्या उनके शो में आने से माता-पिता नाराज तो नहीं? तो अम्रीतेश ने कहा कि वो गर्व महसूस कर रहे हैं. अम्रीतेश, तान्या के छोटे भाई हैं और अपने परिवार के बिजनेस भी संभाल रहे हैं. वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने परिवार के साथ रहते हैं. बिग बॉस में आते समय वो तान्या के लिए कुछ खास तोहफे भी लेकर आए थे. उन्होंने अपने दादा का प्यार दिखाने के लिए उनकी खास शॉल तान्या को दी. 

‘फैमिली वीक’ में मालती चहर के क्रिकेटर भाई दीपक चहर की एंट्री, गार्डन में सो रही बहन को दिया सरप्राइज, बोले- ‘सबसे तुम्हारी बातें करते हैं...’

बहन तान्या के लिए लाने वाले थे बक्लावा

खबरों के मुताबिक, अम्रीतेश अपनी बहन के लिए बक्लावा भी लाना चाहते थे, लेकिन मेकर्स ने उसे अंदर ले जाने की परमिशन नहीं दी, इसलिए उन्होंने एक सिल्वर बॉटल दी. अम्रीतेश की मौजूदगी ने एक बार फिर तान्या के परिवार की प्रॉपर्टी और बिजनेस को लेकर हलचल को हवा दे दी. तान्या ने अपने भाई से कहा कि वे शहबाज बदेशा को बता दें कि उन्होंने अपने परिवार की प्रॉपर्टी और बिजनेस को लेकर जो कहा था वो सब सच है. पहले तो अम्रीतेश मना कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं. 

सच में परिवार के पास है करोड़ों की संपत्ति और बिजनेस 

लेकिन तान्या के कहने पर उन्होंने शहबाज को बता दिया कि उनकी फैमिली के पास सोलर पैनल और जनरेटर जैसी चीजें बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं. उन्होंने मजाक-मजाक में शहबाज को ग्वालियर घूमने का न्योता भी दिया. खबरों के मुताबिक, अम्रीतेश मित्तल और उनके परिवार की संपत्ति लगभग 1.5 करोड़ रुपये के आसपास मानी जाती है. उनकी कमाई परिवार के बिजनेस, ग्वालियर और मुरैना में मौजूद प्रॉपर्टीज और दूसरे बिजनेस से आती है. बताया जाता है कि अम्रीतेश परिवार की रियल एस्टेट और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े काम को देखते हैं. 

कई बड़े बिजनेस संभालता है भाई अम्रीतेश

अम्रीतेश मित्तल का नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में तीन कंपनियों के डायरेक्टर के तौर पर दर्ज है, जिनमें अम्रीतेश इंफ्रावेन्चर प्राइवेट लिमिटेड, अमृतान्या इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अमृतान्या गिफ्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. उनकी प्रोफाइल टोफलर पर भी दर्ज है, जिसमें उनके बिजनेस रोल और कंपनियों की जानकारी मिलती है. बिग बॉस में उनकी एंट्री ने न सिर्फ तान्या को इमोशनल किया बल्कि दर्शकों को भी उनके परिवार के बारे में और जानने का मौका दिया. फैमिली वीक के इस पल को फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं.

