तान्या मित्तल का घरवालों ने छीना खाना, नहीं मिलेगी दो वक्त की रोटी, जीशान-बसीर से हुई तू-तू-मैं-मैं

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' की सबसे अमीर कंटेस्ट और पॉवरफुल बिजनेसवुमेन तान्या मित्तल को लेकर घर में हंगामा मचा हुआ है. 'बिग बॉस' के घर में कैप्टेंसी टास्क हो चुका है और कुनिका घर की कैप्टन है. लेकिन, उनकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है.इस बीच ड्यूटी को लेकर तान्या मित्तल का भी घरवालों के साथ जमकर झगड़ा हो रहा है.यहां तक कि घरवालों ने तान्या को खाना देने से भी मना कर दिया है.

स्मोकिंग एरिए की सफाई पर झगड़ा

लेटेस्ट वीडियो में आप देखेंगे कि बसीर अली और जीशान कादरी तान्या से कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी सफाई करने की है तो तुम स्मोकिंग एरिया भी साफ करो. तान्या जीशान से कहती हैं-स्मोकिंग एरिया नहीं कर पाऊंगी.

घरवाले नहीं देंगे खाना

जवाब में तान्या कहती हैं कि 'स्मोकिंग एरिया कोई कॉमन एरिया नहीं है. वहां पर 5 लोग स्मोकिंग करते हैं. ड्राइंगरूम 15 लोग करते हैं. तो मैं स्मोकिंग एरिया नहीं करूंगी. तान्या के ये कहते ही बसीर कहते हैं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. जवाब में तान्या कहती है-मत देना खाना, लेकिन चिल्लाओ मत.'

तान्या-जीशान का तगड़ा झगड़ा

बात काफी ज्यादा बढ़ जाती है. तान्या कहती हैं कि 'तुम लोग अपनी-अपनी प्लेट भी धोते हो तो सिगरेट के ऐशेज भी डस्टबिन में डालो. जीशान कहते हैं- डाला है तुम्हें बस उठाना है. जीशान इसके बाद काफी बड़बड़ाते हैं. तान्या से गॉर्डन एरिया में आकर कहते हैं कि मैं तुम्हें तो कुछ ना दूं, खाना तो बहुत दूर की बात है.' इसके बाद तान्या और जीशान के बीच झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है.अब ये देखना होगा कि ये मामला कहां तक जाता है. लेकिन, इतना तो जरूर है कि तान्या भी झुकने वाली नहीं है. लेकिन, तान्या के सपोर्ट में कौन-कौन घरवाला आता है ये देखना दिलचस्प होगा. आपको बता दें, तान्या का ज्यादातर घरवालों से बहस और झगड़ा है. काफी ज्यादा घरवाले ऐसे हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं.