'मैं तो ऑन स्क्रीन कर देती KISS', अमाल मलिक की फोटो को इस कंटेस्टेंट ने किया था शो में किस? अब किया खुलासा

Bigg Boss 19: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को 7 दिसंबर को अपना विनर मिल गया है. इस सीजन का खिताब गौरव खन्ना ने अपने नाम किया है, लेकिन इस सीजन के कंटेस्टेंट्स काफी चर्चा में रहे और अब भी सुर्खियों में बने हुए हैं. टॉप 4 में पहुंचीं तान्या मित्तल शो के बाद भी अपनी बेबाकी को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. हाल ही में हुई एक बातचीत में तान्या ने रियलिटी शो में अपनी जर्नी को लेकर बात की और इसके साथ ही मालती चाहर के लगाए आरोप पर भी चुप्पी तोड़ी. जिसमें दावा किया जा रहा था कि तान्या ने घर के अंदर एक टास्क के दौरान अमाल मलिक की तस्वीर को किस किया था.
'मेरे भाई ने किसी से लड़ाई नहीं...'
बिग बॉस 19 के बाद तान्या मित्तल ने मालती चाहर के आरोप पर सीधे रिएक्शन देते हुए कहा 'मेरे साथ ऐसा है कि मुझे परिवार, बच्चे, सब चाहिए. मैं अकेले थक गई हूं. मम्मी-पापा से मैं ज्यादा नहीं बोल पाती. कभी मैंने अपने मम्मी-पापा को नहीं बताया कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैं उनसे डरती हूं.' तान्या ने आगे बताया कि अशनूर कौर और मालती दोनों ने ही उनके बारे में कई दावे किए, लेकिन उन्होंने कभी आक्रामक होकर प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा 'अशनूर कौर ने ये सब किया है, मालती ने भी. मेरे भाई ने आकर किसी से लड़ाई नहीं की, हम लोगों का नेचर ऐसा नहीं है.'
तान्या ने ये भी याद किया कि सलमान खान ने उनस पूछा था कि उनका भाई उनके लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? इस पर तान्या ने बताया सलमान ने उनके भाई को याद दिलाया कि अगर किसी की बहन का अपमान हो, तो कोई भी रिएक्टर करेगा. लेकिन उनके भाई ने जवाब दिया कि उनके परिवार में माफ करने की सीख दी जाती है.
'प्यार करती तो ऑनस्क्रीन कर देती किस'
वहीं तान्या मित्तल ने जोर देते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार शांति और करुणा के सिद्धांतों पर चलता है. 'मालती को जो कहना है कहे.मैंने किस किया होता ना और अगर मुझे प्यार होता, तो मैं दुनिया से कभी नहीं डरती. अमार से प्यार करती तो मैं बोलने से भी नहीं डरती, मैं तो ऑनस्क्रीन किस करके आ जाती कि यार मैं तो प्यार करती हूं.' तान्या ने साफ-साफ कहा कि जब प्यार था ही नहीं, तो किसी की तस्वीर को किस करने का सवाल ही नहीं उठता. 'जब मैंने अमाल को प्यार नहीं किया तो मैं उसको किस क्यों करूंगी.'
