Advertisement
trendingNow13036789
Hindi Newsटीवीमैं तो ऑन स्क्रीन कर देती KISS, अमाल मलिक की फोटो को इस कंटेस्टेंट ने किया था शो में किस? अब किया खुलासा

'मैं तो ऑन स्क्रीन कर देती KISS', अमाल मलिक की फोटो को इस कंटेस्टेंट ने किया था शो में किस? अब किया खुलासा

Bigg Boss 19: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल काफी पॉपुलर में से एक रही हैं. हाल ही में उन्होंने अमाल मलिक की तस्वीर को किस करने वाले आरोपों पर सफाई दी है. इसके अलावा तान्या ने प्यार, अकेलेपन, पारिवारिक मूल्यों और मालती चाहर के दावों पर खुलकर बात की. तान्या ने कहा अगर अमाल से प्यार होता तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती और ऑन स्क्रीन पर किस कर लेतीं.

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 11, 2025, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं तो ऑन स्क्रीन कर देती KISS', अमाल मलिक की फोटो को इस कंटेस्टेंट ने किया था शो में किस? अब किया खुलासा

Bigg Boss 19: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को 7 दिसंबर को अपना विनर मिल गया है. इस सीजन का खिताब गौरव खन्ना ने अपने नाम किया है, लेकिन इस सीजन के कंटेस्टेंट्स काफी चर्चा में रहे और अब भी सुर्खियों में बने हुए हैं. टॉप 4 में पहुंचीं तान्या मित्तल शो के बाद भी अपनी बेबाकी को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. हाल ही में हुई एक बातचीत में तान्या ने रियलिटी शो में अपनी जर्नी को लेकर बात की और इसके साथ ही मालती चाहर के लगाए आरोप पर भी चुप्पी तोड़ी. जिसमें दावा किया जा रहा था कि तान्या ने घर के अंदर एक टास्क के दौरान अमाल मलिक की तस्वीर को किस किया था.

'मेरे भाई ने किसी से लड़ाई नहीं...'
बिग बॉस 19 के बाद तान्या मित्तल ने मालती चाहर के आरोप पर सीधे रिएक्शन देते हुए कहा 'मेरे साथ ऐसा है कि मुझे परिवार, बच्चे, सब चाहिए. मैं अकेले थक गई हूं. मम्मी-पापा से मैं ज्यादा नहीं बोल पाती. कभी मैंने अपने मम्मी-पापा को नहीं बताया कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैं उनसे डरती हूं.' तान्या ने आगे बताया कि अशनूर कौर और मालती दोनों ने ही उनके बारे में कई दावे किए, लेकिन उन्होंने कभी आक्रामक होकर प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा 'अशनूर कौर ने ये सब किया है, मालती ने भी. मेरे भाई ने आकर किसी से लड़ाई नहीं की, हम लोगों का नेचर ऐसा नहीं है.'

अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय के तलाक की उड़ी अफवाह, 14 साल की बेटी आराध्या पर कितना पड़ा असर? पिता ने किया खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

तान्या ने ये भी याद किया कि सलमान खान ने उनस पूछा था कि उनका भाई उनके लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? इस पर तान्या ने बताया सलमान ने उनके भाई को याद दिलाया कि अगर किसी की बहन का अपमान हो, तो कोई भी रिएक्टर करेगा. लेकिन उनके भाई ने जवाब दिया कि उनके परिवार में माफ करने की सीख दी जाती है.

'प्यार करती तो ऑनस्क्रीन कर देती किस'
वहीं तान्या मित्तल ने जोर देते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार शांति और करुणा के सिद्धांतों पर चलता है. 'मालती को जो कहना है कहे.मैंने किस किया होता ना और अगर मुझे प्यार होता, तो मैं दुनिया से कभी नहीं डरती. अमार से प्यार करती तो मैं बोलने से भी नहीं डरती, मैं तो ऑनस्क्रीन किस करके आ जाती कि यार मैं तो प्यार करती हूं.' तान्या ने साफ-साफ कहा कि जब प्यार था ही नहीं, तो किसी की तस्वीर को किस करने का सवाल ही नहीं उठता. 'जब मैंने अमाल को प्यार नहीं किया तो मैं उसको किस क्यों करूंगी.' 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Tanya MittalAmaal Mallik

Trending news

हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!