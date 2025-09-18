कुंवारी होकर भी किसके लिए करवाचौथ का व्रत रखती हैं तान्या मित्तल? सच जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

Bigg Boss 19 Tanya Mittal On Celebration Karwa Chauth: सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के फैंस काफी पसंद कर रहे है. इस शो में कई कंटेस्टेंट ऐसे है जो अपने बयानों के वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते है. खासकर बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल काफी लाइमलाइट बटोरती नजर आती हैं. उन्होंने बिग बॉस घर में अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए है, जिन्हें सुन हर कोई हैरान रह गया.

करवाचौथ का व्रत रखती हैं तान्या मित्तल

वहीं अब हाल ही में तान्या मित्तल ने 'बिग बॉस 19' के घर में इस बात से पर्दा उठाया कि वह कुंवारी होते हुए करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस बात का खुलासा तान्या ने नेहल चुडासमा और नीलम गिरी संग बातचीत करते हुए किया. दरअसल, नेहल चुडासमा ने तान्या मित्तल से सवाल किया कि तुम करवा चौथ का व्रत रखती हो? इस पर तान्या मित्तल ने जवाब देते हुए कहा कि हां. फिर तान्या से पूछा गया कि किसके नाम के लिए करवाचौथ का व्रत रखती हो?

किसके लिए रखती है तान्या व्रत?

इस पर तान्या मित्तल ने जवाब दिया कि 'शादी से पहले अपने अच्छे पति के लिए करवाचौथ का व्रत किया जाता है.' तान्या की बातें सुन नेहल ने सवाल किया कि 'ये पति अच्छी पत्नी के लिए क्या करते हैं?' नेहल की बातों पर हंसते हुए नीलम गिरी ने कहा 'क्या गारंटी ने नेहल कि इतना सब करने के बाद भी अच्छा पति मिलेगा.' इसके बाद तान्या ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि 'हम पति के लिए पहले ही काफी कुछ कर लेते हैं, फिर भी अच्छा नहीं मिलता.'

'मुझे कैसा भी चलेगा...'

हालांकि नीलम गिरी, नेहल चुडासमा और तान्या मित्तल की ये बातें यहीं नहीं रुकी. आगे नीलम गिरी ने कहा कि 'तान्या अब खुद के लिए कुछ करो.' नेहल ने जवाब दिया कि 'अपने अनुभवों के हिसाब से तो अब मैं खुद के लिए कोई अच्छा ही चुनूंगी. ऊपर वाले ने इतने जख्म दे दिए हैं ना.' इन सबके बाद तान्या बोलती है कि 'मैं खुश हूं, मुझे कैसा भी चलेगा. मैं उसे अच्छा बना लूंगी, प्यार में बहुत ताकत होती है.'