Bigg Boss 19: घर में बढ़ा टकराव, 6 कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट, शहबाज-अभिषेक की बहस, रो पड़ी तान्या मित्तल

Bigg Boss 19 Written Latest Update: 'बिग बॉस 19' में आए दिन नए-नए धमाके देखने को मिलेंगे. हाल ही में शो में लेटेस्ट एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ. इस टास्क में मालती चाहर के हाथ में एक बड़ा फैसला था, जिसके आधार पर 6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 07, 2025, 11:35 PM IST
बिग बॉस 19
Bigg Boss 19 Latest Written Update: बिग बॉस 19 के हर एपिसोड काफी धमाकेदार रहता है. आज के एपिसोड की शुरुआत प्लेग्राउंड से होती है. प्लेग्राउंड में नॉमिनेशन टास्क चल रहा होता है. गौरव खन्ना और तान्या की टीम के साथ मृदुल, प्रणित और नीलम गिरी की टीम का मुकाबला होता है. दोनों टीम के खिलाड़ी एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए बताते हैं कि किसको बाहर जाना चाहिए. डायन फरहाना भट्ट और मालती चहर बनी हैं. मृदुल ने तान्या के मंदिर जाने पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि तान्या मंदिर में आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि सिंपैथी लेने के लिए जाती हैं. 

काफी गर्माया घर का माहौल 
हाल ही में घर के अंदर का माहौल काफी गर्म होता नजर आया जब शहबाज और अभिषेक के बीच तीखी बहस हो गई. बातचीत के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि शहबाज ने अभिषेक को बाहर चलकर आमने-सामने बात करने की चुनौती दे डाली. यह विवाद यहीं नहीं थमा – शहबाज ने कुनिका पर भी निशाना साधा और उसे नीलम का समर्थन न करने के लिए फटकारा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जीशान ने नीलम को बताई अपनी चिंता 
इस बीच जीशान ने नीलम से बातचीत में अपनी चिंता जताई. उन्होंने नीलम को समझाते हुए कहा कि मालती घर से बाहर की नजर से चीजों को देखकर आई है, इसलिए वह जानती है कि तान्या अक्सर बोलती रहती है और घर में हमेशा लाइमलाइट में रहती है. जिशान ने यह भी कहा कि नीलम खुद बहुत शांत रहती है और ज्यादा सक्रिय नहीं दिखतीं. जीशान ने खुद भी इस बात से सहमति जताई कि उन्हें भी लगता है कि नीलम की मौजूदगी उतनी प्रभावशाली नहीं है. शहबाज ने आगे यह स्पष्ट किया कि अगर घर में उनकी किसी से वाकई दोस्ती है तो वह केवल अमाल है और बाकी लोगों से उनका जुड़ाव इतना गहरा नहीं है. इस बयान से यह साफ हो गया कि शहबाज अब ग्रुप में अपने समीकरण बदलने की तैयारी में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नीलम मानसिक रूप से काफी प्रभावित 
दूसरी ओर, नीलम मानसिक रूप से काफी प्रभावित नजर आईं. जब उनकी गौरव खन्ना से बात हुई, तो वह खुद को रोक नहीं सकीं और फूट-फूट कर रोने लगीं. गौरव ने अपनी ओर से सफाई देने की कोशिश की और स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन नीलम की भावनाएं उफान पर थीं. इस मौके पर मालती ने नीलम का साथ दिया और उन्हें सहारा दिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फरहाना ने नीलम पर उठाए सवाल
हालांकि मामला फिर भी शांत नहीं हुआ. फरहाना ने एक बार फिर नीलम पर सवाल खड़े कर दिए और तान्या का नाम लेकर मामले को और तूल दे दिया. यह बात तान्या को पसंद नहीं आई, और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी. इसके बाद फरहाना और तान्या के बीच भी कहासुनी हो गई और दोनों के बीच बहस काफी तीखी हो गई. इस तरह, घर के अंदर एक के बाद एक टकराव की स्थिति बनती जा रही है. सदस्यों के बीच बढ़ते मतभेद और आरोप-प्रत्यारोप ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है. हर कोई अपने पक्ष को सही ठहराने में लगा है, लेकिन इस सबका सीधा असर नीलम जैसे शांत स्वभाव के प्रतियोगियों पर भी पड़ रहा है, जो अब भावनात्मक रूप से टूटती दिख रही हैं.

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Bigg Boss 19

