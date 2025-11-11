Bigg Boss 19: कैप्टेंसी टास्क में मचा घमासान, अमाल मलिक ने चुना विनर, कुनिका की पार्टी को कहा ‘सबसे घटिया’

Bigg Boss 19 Today Written Update: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' काफी चर्चा में बना हुआ है. आज एपिसोड की शुरुआत कैप्टेंसी की दावेदारी के साथ हुई. बिग बॉस ने घरवालों को तीन पार्टियों (कुनिका सदानंद, गौरव खन्ना और शहबाज बदेशा) में बांटा गया. उन्हें समय-समय पर टास्क दिए गए. शुरू में कुनिका सदानंद अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्टेज पर पहुंची और फिर गौरव खन्ना और शहबाज की जमकर बुराई की. शहबाज ने भी अपनी लीडरशिप के साथ विपक्षी पर तंज कसा. गौरव खन्ना ने भी अपनी स्पीच से घरवालों को इंप्रेस करने की पूरी कोशिश की. शहबाज ने अपनी पार्टी का नाम 'पार्टी' रखा और गौरव ने अपनी पार्टी का नाम 'संघर्ष' रखा.

बिग बॉस ने घरवालों को दिया एक टास्क

इसके बाद बिग बॉस ने घरवालों को एक टास्क दिया, जिसमें तीन पार्टियों के लीडर को दफ्तर एक-एक दिया. तान्या और फरहाना ने कुनिका के लिए नारे भी लगाए. वे बोलीं- 'जब तक सूरज चांद रहेगा, कुनिका जी का नाम रहेगा.' गौरव के साथ प्रणित-मृदुल भी मिले और कुनिका के साथ तान्या -फरहाना भी दिखीं. शहबाज के साथ अशनूर-मालती भी नजर आए.

कुनिका ने अपनी पार्टी का नाम रखा शक्ति

गौरव खन्ना ने अपने नोटिस बोर्ड पर लिखा 'हम शुरू में जैसे थे, वैसे अभी है. हम लोगों के प्यार से वापस आए हैं. जो कुछ भी है, सामने हैं. हर किसी के फेवरेट हैं. इसके बिना हम यहां तक नहीं आ पाते.' कुनिका ने अपनी पार्टी का नाम शक्ति रखा और कहा कि यहां नारी शक्ति है. कुनिका ने कहा कि 'सच्चाई हमारा हथियार है.' यह बात सुनकर सबके सब हंसने लगे, क्योंकि उनकी पार्टी में तान्या हैं. वहीं जिसके बाद गौरव बोले- 'यह तो इलेक्शन कमीशन भी न माने.' कुनिका ने फिर फरहाना की तारीफ की और उन्हें टैलेंटेड होने के साथ हिम्मती भी बताया.

बिग बॉस ने अमाल से पूछा

इन सबके बाद बिग बॉस ने अमाल मलिक से पूछा कि किसकी बातें उन्हें सही लगीं? इस पर अमाल ने सबसे घटिया पार्टी का टैग कुनिका की शक्ति पार्टी को दिया, क्योंकि उन्होंने खुद को सबसे सच्चा बताया था और फिर दूसरे प्वॉइंट पर उन्हें घेरा क्योंकि कुनिका ने फरहाना की जमकर तारीफ की, जिसे अमाल पचा नहीं पाए थे. फरहाना ने फिर से उन्हें स्त्री विरोधी बताया. उन्होंने गौरव खन्ना के स्टेटमेंट को सही बताया और उन्हें पहले टास्क का विनर बताया. दूसरे टास्क के विनर के लिए अमाल ने प्रणित से पूछा, 'अभिषेक को घर क्यों भेजा, अशनूर को नहीं? इस पर उन्होंने बोला कि 'मैं ऐसे इंसान को चुनूंगा, जो मेरे मूल्यों से मैच करे. जो खुद का भी सोचे और पूरे घर का भी.'