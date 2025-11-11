Advertisement
trendingNow12998336
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: कैप्टेंसी टास्क में मचा घमासान, अमाल मलिक ने चुना विनर, कुनिका की पार्टी को कहा ‘सबसे घटिया’

Bigg Boss 19 Today Written Update: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. आज के एपिसोड में कुनिका सदानंद, गौरव खन्ना और शहबाज बदेशा की पार्टियों के बीच कैप्टेंसी टास्क हुआ. अमाल मलिक ने पहले टास्क में गौरव की पार्टी को विनर चुना और दूसरे टास्क में कुनिका की शक्ति पार्टी जीती.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 11, 2025, 11:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिग बॉस 19 अपडेट
बिग बॉस 19 अपडेट

Bigg Boss 19 Today Written Update: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' काफी चर्चा में बना हुआ है. आज एपिसोड की शुरुआत कैप्टेंसी की दावेदारी के साथ हुई. बिग बॉस ने घरवालों को तीन पार्टियों (कुनिका सदानंद, गौरव खन्ना और शहबाज बदेशा) में बांटा गया. उन्हें समय-समय पर टास्क दिए गए. शुरू में कुनिका सदानंद अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्टेज पर पहुंची और फिर गौरव खन्ना और शहबाज की जमकर बुराई की. शहबाज ने भी अपनी लीडरशिप के साथ विपक्षी पर तंज कसा. गौरव खन्ना ने भी अपनी स्पीच से घरवालों को इंप्रेस करने की पूरी कोशिश की. शहबाज ने अपनी पार्टी का नाम 'पार्टी' रखा और गौरव ने अपनी पार्टी का नाम 'संघर्ष' रखा.

बिग बॉस ने घरवालों को दिया एक टास्क 
इसके बाद बिग बॉस ने घरवालों को एक टास्क दिया, जिसमें तीन पार्टियों के लीडर को दफ्तर एक-एक दिया. तान्या और फरहाना ने कुनिका के लिए नारे भी लगाए. वे बोलीं- 'जब तक सूरज चांद रहेगा, कुनिका जी का नाम रहेगा.' गौरव के साथ प्रणित-मृदुल भी मिले और कुनिका के साथ तान्या -फरहाना भी दिखीं. शहबाज के साथ अशनूर-मालती भी नजर आए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कुनिका ने अपनी पार्टी का नाम रखा शक्ति 
गौरव खन्ना ने अपने नोटिस बोर्ड पर लिखा 'हम शुरू में जैसे थे, वैसे अभी है. हम लोगों के प्यार से वापस आए हैं. जो कुछ भी है, सामने हैं. हर किसी के फेवरेट हैं. इसके बिना हम यहां तक नहीं आ पाते.' कुनिका ने अपनी पार्टी का नाम शक्ति रखा और कहा कि यहां नारी शक्ति है. कुनिका ने कहा कि 'सच्चाई हमारा हथियार है.' यह बात सुनकर सबके सब हंसने लगे, क्योंकि उनकी पार्टी में तान्या हैं. वहीं जिसके बाद गौरव बोले- 'यह तो इलेक्शन कमीशन भी न माने.' कुनिका ने फिर फरहाना की तारीफ की और उन्हें टैलेंटेड होने के साथ हिम्मती भी बताया. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बिग बॉस ने अमाल से पूछा 
इन सबके बाद बिग बॉस ने अमाल मलिक से पूछा कि किसकी बातें उन्हें सही लगीं? इस पर अमाल ने सबसे घटिया पार्टी का टैग कुनिका की शक्ति पार्टी को दिया, क्योंकि उन्होंने खुद को सबसे सच्चा बताया था और फिर दूसरे प्वॉइंट पर उन्हें घेरा क्योंकि कुनिका ने फरहाना की जमकर तारीफ की, जिसे अमाल पचा नहीं पाए थे. फरहाना ने फिर से उन्हें स्त्री विरोधी बताया. उन्होंने गौरव खन्ना के स्टेटमेंट को सही बताया और उन्हें पहले टास्क का विनर बताया. दूसरे टास्क के विनर के लिए अमाल ने प्रणित से पूछा, 'अभिषेक को घर क्यों भेजा, अशनूर को नहीं?  इस पर उन्होंने बोला कि 'मैं ऐसे इंसान को चुनूंगा, जो मेरे मूल्यों से मैच करे. जो खुद का भी सोचे और पूरे घर का भी.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19

Trending news

सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
nitish kumar
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi blast
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
Delhi blast
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
Delhi blast
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
Delhi blast
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
Delhi blast
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत