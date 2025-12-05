Advertisement
कैसी दिखती है ‘बिग बॉस 19’ की चमचमाती ट्रॉफी? जिसके साथ विनर को मिलेंगे 50 लाख, देखते रह जाएंगे PHOTOS

Bigg Boss 19 Trophy: ‘बिग बॉस 19’ से मालती चाहर के घर बाहर होने के बाद शो को अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. इसी बीच शो की चमचमाती ट्रॉफी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसके साथ शो के विनर को मिलेंगे 50 लाख रुपये.

Dec 05, 2025
कैसी दिखती है ‘बिग बॉस 19’ की चमचमाती ट्रॉफी? जड़े हैं अरबों-खरबों हीरे
कैसी दिखती है ‘बिग बॉस 19’ की चमचमाती ट्रॉफी? जड़े हैं अरबों-खरबों हीरे

Bigg Boss 19 Trophy Revealed: ‘बिग बॉस 19’ अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और शो का फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है. इस सीजन में भरपूर ड्रामा, लड़ाइयां और मनोरंजन देखने को मिला, जिसने दर्शकों को लगातार बांधे रखा. लेटेस्ट एपिसोड में मालती चाहर को घर से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद शो को उसके टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए. इस लिस्ट में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और प्रणीत मोरे शामिल हैं. 

हालांकि, इस एपिसोड की असली जान सिर्फ एविक्शन नहीं था, बल्कि वो सरप्राइज भी था जिसका सबको लंबे समय से इंतजार था. इस बार शो की ट्रॉफी का डिजाइन काफी ब्लिंगी और शानदार रखा गया है, जो इस सीजन की थीम ‘घरवालों की सरकार’ से बिल्कुल मेल खाती है. शो की शुरुआत से पहले रिलीज हुए प्रोमो में सलमान खान ने एक खास पोज देते नजर आए थे और उसी स्टाइल को ट्रॉफी के डिजाइन में  उतारा गया है, जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 

पांचों कंटेस्टेंट्स को दिखाई शो की ट्रॉफी 

लेटेस्ट एपिसोड में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को असेंबली रूम में बुलाकर ट्रॉफी दिखाई गई. सभी की आंखों में चमक साफ नजर आ रही थी और इसे जितने की चाह भी साफ नजर आ रही थी. एपिसोड की शुरुआत मजेदार अंदाज में हुई जब मालती और प्रणीत के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक चल रही थी. लेकिन धीरे-धीरे बात बिगड़ गई जब खेल-खेल में प्रणीत का पैर गलती से मालती को लग गया. प्रणीत ने तुरंत माफी मांग ली, लेकिन मालती ने उनको माफ करने से साफ इनकार कर दिया. 

कौन है ‘बिग बॉस 19’ की कश्मीरी गर्ल? जिसने घर में बकी की खूब गाली-गलौच, खुद को कहती हैं पीस एक्टिविस्ट, सलमान भी उड़ा चुके धज्जियां

बिना किसी से बात किए चली गईं मालती 

तनाव के बीच जब एलिमिनेशन का समय आया तो माहौल और ज्यागा भारी हो गया. जैसे ही ये ऐलाना हुआ कि मालती बाहर हो गई हैं, पूरा घर एक पल के लिए शांत हो गया. मालती बिना किसी से बात किए सीधे बाहर निकल गईं. उन्होंने न तो प्रणीत से बात की और न ही अमाल से, क्योंकि वे पहले भी इन दोनों पर गलत बिहेवियर का आरोप लगा चुकी थीं. प्रणीत बाद में ड्रैसिंग रूम में रोते नजर आए, क्योंकि उन्हें बुरा लगा कि मालती ने जाते समय उनसे एक शब्द भी नहीं कहा.

फिलहाल अब सबको शो के विनर का इंतजार है, जो अपने साथ ‘बिग बॉस 19’ की ये चमचमाती ट्रॉफी और साथ में 50 लाख रुपये लेकर जाएगा.

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

Bigg Boss 19Salman Khan

