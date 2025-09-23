'इन्सिक्योर लोग हमेशा तुम्हें...' गौरव खन्ना के सपोर्ट में उतरीं बहन प्रिया, 'बिग बॉस 19' में हो रहे क्रिटिसिज्म को लेकर दिया मुंह तोड़ जवाब
टीवी

'इन्सिक्योर लोग हमेशा तुम्हें...' गौरव खन्ना के सपोर्ट में उतरीं बहन प्रिया, 'बिग बॉस 19' में हो रहे क्रिटिसिज्म को लेकर दिया मुंह तोड़ जवाब

Bigg Boss 19 में गौरव खन्ना को उनके गेम प्लान को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा रहा है. यहां तक कि सलमान ने कहा कि आप 400 मिनट में केवल 20 मिनट ही नजर आए. ऐसे में एक्टर के सपोर्ट में बहन आ गई हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:31 PM IST
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में 'अनुपमा' फेम एक्टर गौरव खन्ना लगातार लोगों के निशाने पर आ रहे हैं. कई वीकेंड में सलमान खान उन्हें कई मुद्दों पर ना बोलने पर फटकार लगा चुके हैं तो कई बार उनके गेम में कम दिखने को लेकर क्लास लगा चुके हैं. ऐसे में गौरव के सपोर्ट में उनकी बहन उतर आई हैं. एक्टर की बहन प्रिया मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उन्हें डिफेंड किया.

गौरव के सपोर्ट में उतरीं बहन प्रिया

प्रिया मल्होत्रा ने लिखा- 'जो क्रिटिसिज्म गौरव का हो रहा है उनके गेम खेलने के स्टाइल को लेकर वो ठीक नही हैं. वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खेल में बाकियों की तरह चिल्ला नहीं रहे हैं. या फिर बाकियों की तरह अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं. इन सबका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है.आपकी असली ताकत आपके शांत रहने में है. मैं तुम्हें बहुत सारा सपोर्ट भेज रही हूं भाई. इस बात को याद रखना इन्सिक्योर लोग हमेशा तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करेंगे.' 

वो शांत रहकर खेल रहे गेम

प्रिया का कहना है कि 'गौरव खेल में शांत रहकर अपना गेम खेल रहे हैं जो कि उनकी मेच्योरिटी लेवल को दिखाता है. घरवाले लगातार उन्हें अपना टेंपर लूज करने को पुश करते रहते हैं. खास बात है कि वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी गौरव की क्लास लगाई थी.' 

30 सितंबर को मंगेतर मिलिंद की दुल्हनिया बनेंगी अविका गौर, शादी में आप भी हो सकते हैं शामिल, जानें कैसे

सलमान खान ने लगाई थी क्लास

भाईजान ने कहा था कि 'आपका पूरा हफ्ता मिमिक्री और डांस में इतना रहा कि आपका ध्यान घर के बाकी जरूरी मुद्दों पर था ही नहीं. फरहाना की परफॉर्मेंस देखते रहे. फैंस को लग रहा है कि आपका फुटेज काटा जा रहा है. लेकिन उन्हें कैसे बताएं कि आप खुद ही उसे कट कर रहे हो. इसके साथ ही सलमान खान ने कहा कि इस घर में सर्वाइव करने के आपको मैजिक मंत्र चाहिए. आप इस वीक कुछ जबरदस्त सवालों के जवाब ढूंढने निकल गए. मैं आपको बताना चाहता हूं कि 400 मिनट में आप सिर्फ 20 मिनट नजर आए हो.'

 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Bigg Boss 19Gaurav Khanna

