फराह खान-करण जौहर नहीं, कोई और करेगा इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' होस्ट, बिग बॉस घर में बढ़ेगा ड्रामा और एक्शन

Bigg Boss 19: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों अपने आखिरी पड़ाव पर चल रहा है. हफ्ते के बीच में हुए एक चौंकाने वाले एविक्शन के बाद अब दर्शक यह देखने के लिए काफी उत्सुक हैं कि इस वीकेंड का वार में ट्रॉफी की दौड़ में कौन बाहर होगा और सलमान खान किसी खिंचाई करेंगे. हालांकि सलमान खान इस वीकेंड वार होस्ट नहीं करेंगे. उनकी जगह बॉलीवुड फिल्म निर्माता और खतरों के खिलाड़ी के होस्ट रोहित शेट्टी नजर आने वाले हैं.

रोहित शेट्टी करेंगे वीकेंड का वार होस्ट

शुक्रवार को जियो हॉटस्टार पर घोषणा की गई कि रोहित शेट्टी इस बार वीकेंड का वार को होस्ट करेंगे. रोहित शेट्टी का एक पोस्टर शेयर करते हुए, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने लिखा 'इस वीकेंड का वार को रोहित शेट्टी एक्शन और ड्रामा को मिलाकर ब्लॉकबस्टर बनाएंगे.' रोहित से पहले, फराह खान ने एक बार सलमान खान की जगह ली थी और दर्शकों ने इस वीकेंड का वार को काफी पसंद किया था. अब देखना यह होगा कि रोहित शेट्टी को बिग बॉस में बतौर होस्ट दर्शक कितना पसंद करेंगे.

'दबंग टूर' में व्यस्त है सलमान खान

सलमान खान की अनुपस्थिति का कारण अभी तक सामने नहीं आया है. हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि सुपरस्टार कतर में अपने दबंग टूर में व्यस्त हैं और वीकेंड का वार की शूटिंग के लिए उपलब्ध नहीं हो सके. एक्टर तमन्ना भाटिया, प्रभु देवा, मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर, जैकलीन फर्नांडीज और स्टेबिन बेन के साथ आज (14 नवंबर) दोहा के एशियन टाउन एम्फीथिएटर में परफॉर्मेंस देंगे. टूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो आज सुबह इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें स्टेबिन 'ऊ जाने जाना' गाते हुए दिखाए दे रहे हैं और सलमान भी उनके साथ थिरक रहे हैं.

बिग बॉस 19 अपडेट

बता दें कि इस हफ्ते ऑडियंस टास्क के दौरान सबसे कम वोट मिलने के बाद मृदुल तिवारी को मिड-वीक एलिमिनेशन में घर से बाहर कर दिया गया. अमाल और गौरव के बीच तीखी बहस हुई, जब गायक और फरहाना ने गौरव पर बिग बॉस के घर में अपना असली व्यक्तित्व दिखाने के बजाय एक 'किरदार' निभाने का आरोप लगाया. फिर बहस भाई-भतीजावाद पर आ गई, जहां अमाल को लगा कि गौरव उनके संघर्षों का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही के एपिसोड में दिखाया गया कि गौरव घर के कप्तान बन गए हैं और इस हफ्ते सभी को नॉमिनेट कर रहे हैं, जिस पर शहबाज बदेशा और अमाल ने नाराजगी जताई. दोनों ने बिग बॉस पर गौरव के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया और इस कदम को अनुचित बताया. यह शो जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे देखा जा सकता है.