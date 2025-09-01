Bigg Boss 19: पहले वीकेंड का वार में कौन हुआ एलिमिनेट? कुनिका को क्यों छोड़नी पड़ी कैप्टेंसी
Advertisement
trendingNow12904174
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: पहले वीकेंड का वार में कौन हुआ एलिमिनेट? कुनिका को क्यों छोड़नी पड़ी कैप्टेंसी

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar बिग बॉस सीजन 19 का पहला वीकेंड का वार में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत की. हाल ही में शो से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है. एक्ट्रेस कुनिका को कैप्टन की पोजिशन से हटा दिया गया है. जानिए, ऐसा क्यों हुआ? 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bigg Boss 19: पहले वीकेंड का वार में कौन हुआ एलिमिनेट? कुनिका को क्यों छोड़नी पड़ी कैप्टेंसी

Big Boss 19: बिग बॉस 19 के पहले वीकेंड का वार पर सलमान खान कंटेस्टेंट्स को सबक सिखाते हुए रियलिटी चेक दिया. इस बार उन्होंने पहले वीकेंड का वार एपिसोड में ही इस मुद्दे को उठाया और सेलिब्रिटीज से दूसरे हफ्ते से ही 'एक्टिव मोड' में आने को कहा. इस सीजन में 61 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका बिग बॉस 19 के घर का हिस्सा बनी हैं. एक हफ्ते में ही वह अपने गेम से दर्शकों की नजरों में आ चुकी हैं. हाल ही में उन्हें बाकी प्रतियोगियों ने कैप्टन बनाया था. लेकिन अब बिग बॉस ने तय किया है, कनिका को कैप्टन के पद पर नहीं बने रहना चाहिए. आखिर यह फैसला बिग बॉस ने क्यों किया? जानिए. 

इस कारण से कुनिका को कैप्टन का पद छोड़ना पड़ा 

बिग बॉस लाइवफीड के मुताबिक, ‘बिग बॉस 19’ में हाल ही में बहुत ही लड़ाई, झगड़ा और गुस्सा देखने को मिला. ऐसे में बिग बॉस को लगता है कि कैप्टन के तौर पर कुनिका इन चीजों को संभाल नहीं पाईं. इसलिए उन्हें कैप्टन के पद से हटा दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिग बॉस ने घरवालों को दो ऑप्शन दिए. घरवाले या तो कुनिका को कप्तान बने रहने या फिर इम्युनिटी को सेलेक्ट करें. ऐसे में ज्यादातर घरवालों ने कुनिका के खिलाफ वोट दिया. कई घरवाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कुनिका कप्तान बनी रहें. 

शो में घरवालों ने बनाई अपनी सरकार 

‘बिग बॉस 19’ का कॉन्सेप्ट इस बार काफी हटकर है. यह पॉलिटिक्स से इंस्पायर है. जिसमें शो में भाग लेने वाले प्रतियोगी मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे. शो में टीवी एक्टर गौरव खन्ना, टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर, फिल्म एक्टर जीशान कादरी, सिंगर अमान मलिक, इंफ्लुएंसर आवेज दरबार के अलावा कई प्रतियोगी शामिल हैं.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19

Trending news

इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
Rainfall
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
;