Bigg Boss 19: पहले वीकेंड का वार में कौन हुआ एलिमिनेट? कुनिका को क्यों छोड़नी पड़ी कैप्टेंसी

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar बिग बॉस सीजन 19 का पहला वीकेंड का वार में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत की. हाल ही में शो से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है. एक्ट्रेस कुनिका को कैप्टन की पोजिशन से हटा दिया गया है. जानिए, ऐसा क्यों हुआ?
Big Boss 19: बिग बॉस 19 के पहले वीकेंड का वार पर सलमान खान कंटेस्टेंट्स को सबक सिखाते हुए रियलिटी चेक दिया. इस बार उन्होंने पहले वीकेंड का वार एपिसोड में ही इस मुद्दे को उठाया और सेलिब्रिटीज से दूसरे हफ्ते से ही 'एक्टिव मोड' में आने को कहा. इस सीजन में 61 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका बिग बॉस 19 के घर का हिस्सा बनी हैं. एक हफ्ते में ही वह अपने गेम से दर्शकों की नजरों में आ चुकी हैं. हाल ही में उन्हें बाकी प्रतियोगियों ने कैप्टन बनाया था. लेकिन अब बिग बॉस ने तय किया है, कनिका को कैप्टन के पद पर नहीं बने रहना चाहिए. आखिर यह फैसला बिग बॉस ने क्यों किया? जानिए.
इस कारण से कुनिका को कैप्टन का पद छोड़ना पड़ा
बिग बॉस लाइवफीड के मुताबिक, ‘बिग बॉस 19’ में हाल ही में बहुत ही लड़ाई, झगड़ा और गुस्सा देखने को मिला. ऐसे में बिग बॉस को लगता है कि कैप्टन के तौर पर कुनिका इन चीजों को संभाल नहीं पाईं. इसलिए उन्हें कैप्टन के पद से हटा दिया गया है.
बिग बॉस ने घरवालों को दो ऑप्शन दिए. घरवाले या तो कुनिका को कप्तान बने रहने या फिर इम्युनिटी को सेलेक्ट करें. ऐसे में ज्यादातर घरवालों ने कुनिका के खिलाफ वोट दिया. कई घरवाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कुनिका कप्तान बनी रहें.
शो में घरवालों ने बनाई अपनी सरकार
‘बिग बॉस 19’ का कॉन्सेप्ट इस बार काफी हटकर है. यह पॉलिटिक्स से इंस्पायर है. जिसमें शो में भाग लेने वाले प्रतियोगी मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे. शो में टीवी एक्टर गौरव खन्ना, टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर, फिल्म एक्टर जीशान कादरी, सिंगर अमान मलिक, इंफ्लुएंसर आवेज दरबार के अलावा कई प्रतियोगी शामिल हैं.
