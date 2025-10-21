Advertisement
trendingNow12970316
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट की मां को अमाल मलिक ने दी गाली! वीडियो इंटरनेट पर वायरल, यूजर्स ने किया ट्रोल, बोले- 'सलमान सर अब घर से निकालो..'

Amaal Malik Abused Farhana Bhatt Mother: 'बिग बॉस 19' में अमाल मलिक ने सारी हदें पार कर दी हैं. सिंगर ने फरहाना भट्ट की मां को गाली दी, जिसके बाद नेटिजन्स ने उन्हें घर से निकालने की मांग की हैं. देखें वीडियो

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 21, 2025, 07:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिग बॉस 19
बिग बॉस 19

Amaal Malik Abused Farhana Bhatt Mother: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन नए-नए ड्रामे देखने को मिल रहे है. शो में आए दिन काफी घमासान देखने को मिल रहा है. शो में कंटेस्टेंट्स लड़ाई-झगड़े में एक-दूसरे की फैमिली पर पहुंच गए हैं और शब्दों की सीमा भूल गए हैं. बिग बॉस कंटेस्टेंट अमाल मलिक को घर में गाली-गलौज के चक्कर में पहले भी सलमान खान डांट चुके हैं. अब हाल ही में अमाल ने फरहाना भट्ट को गाली देते हुए सारी हदे पार कर दी है. 

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
सोशल मीडिया पर 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट अमाल मलिक का एक वीडियो घर से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अमाल डेन्यूब स्पॉट पर तान्या मित्तल, शहबाज बदेशा और नेहल चुडासमा के साथ बातें करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान सिंगर फरहाना को लेकर कहते हैं कि 'उसकी जो एनर्जी है न वो उसके...(गाली) उसका नाम भी तम लो.... (गाली) की बेटी है.'

फरहाना की मां को अमाल ने दी गाली 
अमाल की ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा 'इस आदमी ने फिर सारी हदें पार कर दीं और फरहाना भट्ट की मां को बिना किसी वजह के गाली दे रहा है. ऐसा तब होता है जब आप एक बड़े औरत-द्वेषी आदमी की देखभाल करते हैं. उसे हर बार खुली छूट देते हैं. उसे पिछली बार के लिए भी जरा भी पछतावा नहीं है. ये काफी घिनौना इंसान है.'

fallback

'इसे घर से निकाल दो सर'
वीडियो में बीप के बावजूद अमाल मलिक के शब्द अच्छे से समझ गए और अब वो सिंगर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. कई लोग अमाल की परवरिश पर जमकर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें 'बिग बॉस 19' घर से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं. वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'एक म्लेच्छ, हमेशा म्लेच्छ ही रहता है. उनकी परवरिश, भाषा और अहंकार उसरी गहरी स्त्री-द्वेष और गंदी मानसिकता को दिखाता हैं.' दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'मुझे लगता है ये आखिरी चेतावनी थी सलमान सर, अब इसे बिग बॉस घर से बाहर निकाल दो. ये काफी घिनौना है.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Farhana BhattTanya Mittalamaal malik

Trending news

अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल