Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट की मां को अमाल मलिक ने दी गाली! वीडियो इंटरनेट पर वायरल, यूजर्स ने किया ट्रोल, बोले- 'सलमान सर अब घर से निकालो..'

Amaal Malik Abused Farhana Bhatt Mother: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन नए-नए ड्रामे देखने को मिल रहे है. शो में आए दिन काफी घमासान देखने को मिल रहा है. शो में कंटेस्टेंट्स लड़ाई-झगड़े में एक-दूसरे की फैमिली पर पहुंच गए हैं और शब्दों की सीमा भूल गए हैं. बिग बॉस कंटेस्टेंट अमाल मलिक को घर में गाली-गलौज के चक्कर में पहले भी सलमान खान डांट चुके हैं. अब हाल ही में अमाल ने फरहाना भट्ट को गाली देते हुए सारी हदे पार कर दी है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सोशल मीडिया पर 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट अमाल मलिक का एक वीडियो घर से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अमाल डेन्यूब स्पॉट पर तान्या मित्तल, शहबाज बदेशा और नेहल चुडासमा के साथ बातें करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान सिंगर फरहाना को लेकर कहते हैं कि 'उसकी जो एनर्जी है न वो उसके...(गाली) उसका नाम भी तम लो.... (गाली) की बेटी है.'

This guy again crossed all limits n abused FarrhanaBhatts mom for no reason

Thats what happens when u babysit a grown misogynistic man n keep giving him free passes every time, He dosn’t have any regret for what he did last time DisgustingBiggBoss19pic.twitter.com/MpzKGIIOXB Add Zee News as a Preferred Source (Rebelinmeee) October 20, 2025

फरहाना की मां को अमाल ने दी गाली

अमाल की ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा 'इस आदमी ने फिर सारी हदें पार कर दीं और फरहाना भट्ट की मां को बिना किसी वजह के गाली दे रहा है. ऐसा तब होता है जब आप एक बड़े औरत-द्वेषी आदमी की देखभाल करते हैं. उसे हर बार खुली छूट देते हैं. उसे पिछली बार के लिए भी जरा भी पछतावा नहीं है. ये काफी घिनौना इंसान है.'

'इसे घर से निकाल दो सर'

वीडियो में बीप के बावजूद अमाल मलिक के शब्द अच्छे से समझ गए और अब वो सिंगर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. कई लोग अमाल की परवरिश पर जमकर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें 'बिग बॉस 19' घर से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं. वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'एक म्लेच्छ, हमेशा म्लेच्छ ही रहता है. उनकी परवरिश, भाषा और अहंकार उसरी गहरी स्त्री-द्वेष और गंदी मानसिकता को दिखाता हैं.' दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'मुझे लगता है ये आखिरी चेतावनी थी सलमान सर, अब इसे बिग बॉस घर से बाहर निकाल दो. ये काफी घिनौना है.'