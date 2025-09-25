Advertisement
trendingNow12936429
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: इस हफ्ते कौन होगा बेघर? गौरव खन्ना को मिले सबसे ज्यादा वोट, मेकर्स इस कंटेस्टेंट की देंगे कुर्बानी!

Bigg Boss 19 Voting Trend: सलमान खान के धमाकेदार शो 'बिग बॉस 19' ने इन दिनों दर्शकों के बीच धमाल मचाया हुआ है. इस सप्ताह घर से बेघर होने के लिए करीब 6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं . अब उनसे जुड़ा वोटिंग ट्रेंड भी सामने आ चुका है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 25, 2025, 06:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिग बॉस 19
बिग बॉस 19

Bigg Boss 19 Voting Trend: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों छोटे पर्दे पर धूम मचा रहा है. सीजन 19 मजेदार गेम और टास्क से भरा हुआ है. इस सीजन के सभी कंटेस्टेंट भी सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हर सप्ताह बिग बॉस घर में कंटेस्टेंट्स घर से बेघर होने  लिए नॉमिनेट होते हैं और जब किसी को सबसे कम वोट मिलते है तो उसे घर छोड़ जाना पड़ता है. इस सप्ताह बिग बॉस 19 में करीब 6 कंटेस्टेंट्स बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं. इस लिस्ट में गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, आवेज दरबार और नीलम गिरी का नाम शामिल है. अब इन कंटेस्टेंट्स से जुड़ा वोटिंग ट्रेंड भी सामने आ चुका है. 

हाईएस्ट वोट के साथ गौरव खन्ना बने नंबर 1
बिग बॉस 19 के वोटिंग ट्रेंड ने दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. बिग बॉस ताजा खब की पोस्ट के मुताबिक, वोटिंग ट्रेंड में सबसे ज्यादा वोट गौरव खन्ना को मिले, वो नंबर वन पर चल रहे हैं. उन्हें इस सप्ताह सबसे ज्यादा वोट मिले हैं. लिस्ट में दूसरे नंबर पर मृदुल तिवारी, तीसरे नंबर प्रणित मोरे, चौथे नंबर पर अशनूर कौर और पांचवें नंबर पर आवेज दरबार ने अपनी जगह बनाई है. इस सप्ताह सबसे कम वोट नीलम गिरी को मिले हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नीलम गिरी हो सकती है एविक्ट 
ऐसे में माना जा रहा है कि नीलम गिरी को इस सप्ताह घर से बेघर होना पड़ सकता है. लेकिन बिग बॉस 19 के कुछ फैनपेज का कहना है कि अगर मेकर्स वोट के हिसाब से चलते हैं तो नीलम गिरी इस हफ्ते एविक्ट होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कौन होगा घर से बेघर?
बता दें कि 'बिग बॉस 19' में गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी को कई बार टोका जा चुका है कि वह शो में नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में बिग बॉस फैनपेज का कहना है कि मेकर्स आपसी सहमति से भी किसी एक कंटेस्टेंट को घर से बेघर कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में वह मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना को अपना निशाना बना सकते हैं. अब देखना दिलचस्प होगी कि वीकेंड का वार में गेम किस दिशा में जाएगा और कौन घर से बेघर होगा. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Salman KhanGaurav KhannaNeelam GiriMridul Tiwari

Trending news

'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
Election Commission
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
Nitesh Rane
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Indus River Water
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Suorme Court
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
ladakh violence
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
;