Bigg Boss 19: इस हफ्ते कौन होगा बेघर? गौरव खन्ना को मिले सबसे ज्यादा वोट, मेकर्स इस कंटेस्टेंट की देंगे कुर्बानी!

Bigg Boss 19 Voting Trend: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों छोटे पर्दे पर धूम मचा रहा है. सीजन 19 मजेदार गेम और टास्क से भरा हुआ है. इस सीजन के सभी कंटेस्टेंट भी सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हर सप्ताह बिग बॉस घर में कंटेस्टेंट्स घर से बेघर होने लिए नॉमिनेट होते हैं और जब किसी को सबसे कम वोट मिलते है तो उसे घर छोड़ जाना पड़ता है. इस सप्ताह बिग बॉस 19 में करीब 6 कंटेस्टेंट्स बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं. इस लिस्ट में गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, आवेज दरबार और नीलम गिरी का नाम शामिल है. अब इन कंटेस्टेंट्स से जुड़ा वोटिंग ट्रेंड भी सामने आ चुका है.

हाईएस्ट वोट के साथ गौरव खन्ना बने नंबर 1

बिग बॉस 19 के वोटिंग ट्रेंड ने दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. बिग बॉस ताजा खब की पोस्ट के मुताबिक, वोटिंग ट्रेंड में सबसे ज्यादा वोट गौरव खन्ना को मिले, वो नंबर वन पर चल रहे हैं. उन्हें इस सप्ताह सबसे ज्यादा वोट मिले हैं. लिस्ट में दूसरे नंबर पर मृदुल तिवारी, तीसरे नंबर प्रणित मोरे, चौथे नंबर पर अशनूर कौर और पांचवें नंबर पर आवेज दरबार ने अपनी जगह बनाई है. इस सप्ताह सबसे कम वोट नीलम गिरी को मिले हैं.

नीलम गिरी हो सकती है एविक्ट

ऐसे में माना जा रहा है कि नीलम गिरी को इस सप्ताह घर से बेघर होना पड़ सकता है. लेकिन बिग बॉस 19 के कुछ फैनपेज का कहना है कि अगर मेकर्स वोट के हिसाब से चलते हैं तो नीलम गिरी इस हफ्ते एविक्ट होंगी.

कौन होगा घर से बेघर?

बता दें कि 'बिग बॉस 19' में गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी को कई बार टोका जा चुका है कि वह शो में नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में बिग बॉस फैनपेज का कहना है कि मेकर्स आपसी सहमति से भी किसी एक कंटेस्टेंट को घर से बेघर कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में वह मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना को अपना निशाना बना सकते हैं. अब देखना दिलचस्प होगी कि वीकेंड का वार में गेम किस दिशा में जाएगा और कौन घर से बेघर होगा.