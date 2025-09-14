Bigg Boss 19: 'वीकेंड का वार' में फराह खान ने लगाई सबकी क्लास, टूटी बसीर-नेहल की दोस्ती; घरवाले देख रह गए हैरान
Bigg Boss 19: 'वीकेंड का वार' में फराह खान ने लगाई सबकी क्लास, टूटी बसीर-नेहल की दोस्ती; घरवाले देख रह गए हैरान

Bigg Boss 19: शो के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें फराह खान सभी घरवालों से पूछती हैं कि अगर उन्हें किसी एक इंसान से अपनी दोस्ती खत्म करनी हो, तो वो कौन होगा? इस सवाल के जवाब में बसीर अली बिना किसी हिचक के नेहल चुडासमा का नाम लेते हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:28 AM IST
Bigg Boss 19: 'वीकेंड का वार' में फराह खान ने लगाई सबकी क्लास, टूटी बसीर-नेहल की दोस्ती; घरवाले देख रह गए हैरान

टेलीविजन का सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' एक बार फिर से दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है. यहां हर दिन घर के अंदर रिश्तों के रंग बदलते हैं. अब इस हफ्ते शो में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला. शो के 'वीकेंड का वार' में इस बार सलमान खान की जगह डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने होस्ट की कमान संभाली.  फराह का तेवर और अंदाज कुछ ऐसा रहा कि घरवालों की नींद उड़ गई. उन्होंने कई कंटेस्टेंट्स की खुलकर क्लास ली और उनकी गलतियों पर उन्हें आईना दिखाया. इस दौरान बसीर अली और नेहल चुडासमा की दोस्ती में दरार देखने को मिली.

बसीर और नेहल की टूटी दोस्ती

दरअसल, शो के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें फराह खान सभी घरवालों से पूछती हैं कि अगर उन्हें किसी एक इंसान से अपनी दोस्ती खत्म करनी हो, तो वो कौन होगा? इस सवाल के जवाब में बसीर अली बिना किसी हिचक के नेहल चुडासमा का नाम लेते हैं.

ये भी पढ़ें: रेखा से खुद को 'मिसेज बच्चन' कहकर मिली थी जया, लंच पर बुलाकर कही थी ये बात

वीडियो में बसीर ने कहते हैं, "मेरी दोस्ती का मीटर अब खत्म हो चुका है." इसके बाद नेहल के चेहरे पर रेड इंक लगाकर दोस्ती खत्म करने का ऐलान कर करते हैं. यह सब देखकर बाकी घरवाले भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बसीर और नेहल की दोस्ती शो की शुरुआत से ही काफी मजबूत नजर आ रही थी. चाहे वो टास्क हो या मुश्किल वक्त, बसीर हमेशा नेहल के साथ खड़े नजर आए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

फराह खान ने लगाई घरवालों की क्लास 

खासकर जब हाल ही में कैप्टेंसी टास्क के दौरान नेहल को चोट लगी थी, तो बसीर ने उनका पूरा ध्यान रखा था. बता दें कि 'वीकेंड का वार' में फराह खान ने बाकी घरवालों की भी जमकर क्लास लगाई. उन्होंने कुनिका सदानंद, नेहल और बसीर को उनके व्यवहार और रवैये पर जमकर फटकारा. उन्होंने साफतौर पर कहा कि कई कंटेस्टेंट्स खुद को बहुत सही समझ रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद को धोखा दे रहे हैं. अब समय है जागने का और अपने खेल पर ध्यान देने का.

ये भी पढ़ें: 2022 की बिगेस्ट फ्लॉप फिल्म, अब 60 साल के सुपरस्टार ने मानी अपनी गलती

;