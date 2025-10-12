Bigg Boss 19: सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स को दिखाया आईना, पूछा घर में चमचा कौन? घरवालों ने खोली पोल, फूट-फूटकर रोने लगी ये हसीना

Bigg Boss 19 Kunickaa Sadanand Calls Neelam Giri Chamchi: सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. छोटे पर्दे पर शो जमकर धमाल मचा रहा है. 'बिग बॉस 19' के इस सप्ताह के वीकेंड का वार पर फिर से कई सदस्यों की क्लास लगी, जिसमें शहबाद बडेशा से लेकर तान्या मित्तल और नीलम गिरी तक शामिल हैं. सलमान खान ने नीलम गिरी के गेम खेलने के तरीके पर उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की.

सलमान ने नीलम गिरी को दिखाया आईना

इसके साथ ही सलमान खान ने नीलम से ये भी कहा कि इस घर में आपके खुद के कोई विचार नहीं हैं. लेकिन नीलम के लिए इस घर में मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई. शो में आगे दिखाया गया कि एक टास्क के दौरान नीलम गिरी को कई घरवालों ने चमची कहा. इस लिस्ट में कुनिका सदानंद भी शामिल थीं. लेकिन एक्ट्रेस को चमची कहना नीलम को काफी ज्यादा बुरा लगा, जिसके बाद नीलम बुरी तरह तिलमिला गई.

कौन दोस्ती सीमा पार करते हुए चमचागिरी में तब्दील हो चुका?

शो में आगे दिखाया गया कि सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स के सामने टास्क पेश करते हुए पूछा कि आपको वो कौन कंटेस्टेंट लगता है, जिसकी दोस्ती सीमा पार करते हुए चमचागिरी में तब्दील हो चुकी है. ऐसे में तान्या मित्तल ने मृदुल तिवारी का नाम चुना और जीशान कादरी ने भी मृदुल पर निशाना साधा. जीशान ने कहा कि जिस तरह से गौरव खन्ना बैकफुट पर खेलते हैं, उसी तरह से मृदुल तिवारी भी करते हैं. वहीं उनके बाद कई कंटेस्टेंट्स ने नीलम गिरी का भी नाम लिया और उन पर निशाना साधा.

Add Zee News as a Preferred Source

नीलम गिरी को बताया तान्या की चमची

वहीं बिग बॉस 19 में आगे दिखाया गया कि फरहाना भट्ट से लेकर अभिषेक बजाज जैसे कई कंटेस्टेंट्स ने नीलम गिरी को तान्या मित्तल की चमची कहा. कुनिका सदानंद ने भी उनपर कचरा डालते हुए कहा कि 'मैं बताऊं आप क्या-क्या लगती हैं. मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया. अगर शुरू कर दिया ना तो आप सुन भी नहीं पाएंगी.' कुनिका सदानंद की बातें सुनने के बाद नीलम गिरी फूट-फूटकर रोने लगीं. बता दें कि पहले भी नीलम गिरी को कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल की चमची कहा गया था और उनके गेम पर भी कई सवाल खड़े किए गए थे.