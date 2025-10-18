Weekend Ka Vaar: सलमान खान का फूटा गुस्सा! अमल को डब्बू मलिक ने लगाई डांट, मालती-शहबाज की निकली हेकड़ी, गौरव का गेम एक्सपोज!

Bigg Boss 19 Weekend Ka Waar: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते काफी कुछ देखने को मिला. घरवालों ने एक-दूसरे के माता-पिता को अपनी लड़ाइयों में घसीटा. मालती चाहर ने नेहल के कपड़ों पर काफी भद्दे कमेंट्स किए और अमल मलिक ने फरहाना की मां को लेकर काफी ओछी बात कही. इन सबको देखते हुए सलमान खान ने आज वीकेंड के वार में सबकी क्लास लगाई.

घरवालों की लगी क्लास

आज के एपिसोड की शुरुआत सलमान खान ने मालती की क्लास लगाने से शुरू की, उन्होंने राशन टास्क में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का जिक्र किया था कि वो लोग भी बिना चिकन के प्रोटीन ले रहे हैं. इस पर सलमान ने कहा कि वो लोग खाते भी होंगे. आज तो कोई भी वीगन बन जाता है. पानी पर जीता है, फिर मालती के टास्क पर बात हुई. नेहल ने कहा कि उनकी कैप्टेंसी कितनी खराब रही. शबहबाज ने इरिटेट किया और नेहल ने कुछ नहीं किया. जबकि राशन काटने में कैप्टन का भी बड़ा हाथ था.

सलमान ने मालती को समझाया

सलमान खान ने बसीर से भी मालती को आगरा की झोपड़ पट्टी वाले कमेंट पर समझाया. फरहाना से नीलम को भोजपुरी स्टाफ कहने और नीलम से फरहाना को भोजपुरी वाले बेच देंगे. वाले कमेंट पर भी फटकार लगाई. अमल से भी कहा कि उन्होंने नॉमिनेशन टास्क में अभिषेक को प्रवोक किया था. अमल ने कहा कि उन्होंने मस्ती में किया था लेकिन होस्ट बोले कि वो मस्ती नहीं थी, प्रवोकेशन था. गौरव और प्रणित से पूछा कि क्या मस्ती वाला टच था? तो दोनों ने इनकार किया. फिर सलमान ने बसीर से पूछा कि अगर वह अमल-अभिषेक के बीच में न आते तो क्या होता? उन्होंने कहा पता नहीं. प्रणित ने कहा कि बसीर खुद ही ट्रिगल हो गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

शहबाज को भी सलमान खान ने फटकारा

सलमान खान ने शहबाज को भी फटकारा कि वह रिश्ते बना लेते हैं और उनकी इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं. इसके साथ ही गौरव से कहा कि उनका गेम किसी को समझ नहीं आ रहा है. तान्या को कहा कि गौरव सब कुछ सोच समझकर रहते हैं और लेट के टुकड़े देने के पीछे भी उनका मोटिव था कि वह अच्छे दिखाई देंगे. सलमान ने कहा कि गौरव का गेम कोई समझ जाए तो बता दें. इसके बाद सलमान ने फरहाना की तारीफ की और कहा कि टास्क में जो किया सही किया. कोई कितने बार भी कैप्टन बन सकता है. नीलम के कमेंट पर भी उन्हें कॉलआउट किया गया जो उन्होंने फरहाना के बारे में कहा था.