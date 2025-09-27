Bigg Boss 19: 'वीकेंड का वार' में होगा धमाका, 3 कंटेस्टेंट्स के राज खोलेगी नेहल चुडासमा, मुंह पर पानी फेंक दिखाएंगी सच्चाई, VIDEO

Bigg Boss 19 Nehal Chudasama Expose Three Contestants: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' में इन दिनों काफी बवाल देखने को मिल रहे हैं. शो में आज वीकेंड का वार होगा. इसमें नेहल चुडासमा तीन कंटेस्टेंट्स को एक्सपोज करेंगी.
Bigg Boss 19 Nehal Chudasama Expose Three Contestants: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इस शो में छोटे पर्दे पर तूफान मचा रखा है. शो में आए दिन नए-नए ड्रामे देखने को मिलते है. बीते दिन बिग बॉस घर में फरहाना भट्ट के हाथ कैप्टेंसी आई तो दूसरी तरफ नेहल चुडासमा और अमाल मलिक में भयंकर बहस हो गई. बल्कि वीकेंड का वार पर भी मनोरंजन का तड़का लगने वाला है. हाल ही में शो का एक प्रोमो जार हुआ, जिसमें नेहल से कुछ कंटेस्टेंट के मुखौटे उतारने को कहा गया.
सीक्रेट रूम में थी नेहल चुडासमा
हाल ही में नेहल चुडासमा को एविक्ट करके सीक्रेट रूम में भेज दिया गया था. बीते गुरुवार को नेहल ने घर में कदम रखा. उनके बिग बॉस 19 में एंट्री के बाद गेम का रुख बदला हुआ दिखाई दिया. वीकेंड का वार में आज सलमान खान ने नेहल चुडासमा से कहा कि वह किन्हीं तीन कंटेस्टेंट्स के चेहरे से नकाब उतारें, जिनका असली चेहरा उन्होंने सीक्रेट रूम में जाकर देखा.
सबसे पहले तान्या के चेहरे से उतारा नकाब
ऐसे में नेहल चुडासमा ने सबसे पहले तान्या मित्तल के मुंह पर पानी फैंका और उनके चेहरे से नकाब उतारा. नेहल ने कहा कि तान्या ने एक नहीं बल्कि 100 मुखौटे पहने हुए हैं. नेहल चुडासमा यहीं नहीं रुकीं और तान्या के बाद उन्होंने अगला निशाना जीशान कादरी को बनाया. नेहल ने बताया कि जीशान अपने ही ग्रुप के लिए काफी ज्यादा नकारात्मक कमेंट्स करते हैं.
नेहल पर सलमान खान ने कसा तंज
वहीं अंत में नेहल चुडासमा ने बसीर अली को अपना निशाना बनाया और उनके चेहरे पर पानी फैंककर चेहरे से नकाब उतारा. बसीर अली से नेहल ने कहा कि इनकी इमोशनल समझदारी बिल्कुल जीरो है. नेहल की इन सभी बातों को सुनने के बाद सलमान खान भी चुप नहीं रहे उन्होंने भी नेहल पर तंज कसा और कहा कि 'अगर इतना ध्यान खुद पर दिया होता तो तुम कहां से कहां होती.'
