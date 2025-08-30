Bigg Boss 19: वीकेंड के वार में सलमान लगाएंगे कॉमेडियन प्रणित मोरे की क्लास, अपनी बेइज्जती का लेंगे बदला, कहा-'दायरे से बाहर...'
Bigg Boss 19: वीकेंड के वार में सलमान लगाएंगे कॉमेडियन प्रणित मोरे की क्लास, अपनी बेइज्जती का लेंगे बदला, कहा-'दायरे से बाहर...'

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस' के दर्शकों को वीकेंड का काफी इंतजार रहता है. क्योंकि वीकेंड (शनिवार-रविवार) को एक्टर आते हैं. इस दौरान सलमान किसी को सलाह देते हैं तो किसी की क्लास लगाते हैं. हाल ही में मेकर्स ने प्रोमो जारी कर दिया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 30, 2025, 04:51 PM IST
बिग बॉस 19
बिग बॉस 19

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: सलमान खान का मोस्ट फेमस शो 'बिग बॉस 19' का आखिरकार वीकेंड का वार आने वाला है. जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है. आज 30 अगस्त को शनिवार की रात सलमान खान शो को होस्ट करने आएंगे. इस दौरान सलमान एक हफ्ते की कंटेस्टेंट्स की पूरी रिपोर्ट लेकर आएंगे. हाल ही में मेकर्स ने नया प्रोमो जारी कर दिया है. जिसमें एक्टर कंटेस्टेंट कॉमेडियन प्रणित मोरे मजकर क्लास लगाते नजर आ रहे हैं. 

देखिए 'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार का प्रोमो
दरअसल, जियो हॉटस्टार ने हाल ही में वीकेंड का वार का एक दिलचस्प प्रोमो जारी किया. वीडियो में सलमान को प्रणित का सामना करते हुए और कहते हुए दिखाया गया है, 'प्रणित, स्टैंड-अप कॉमेडियन? मुझे वह सब पता है जो आपने मेरे बारे में कहा है, जो सही नहीं था. आपने मेरे खर्च पर जो चुटकुले सुनाए-अगर आप मेरी जगह होते और मैं आपकी जगह अंदर होता, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सलमान खान ने लगाई प्रणित की क्लास
उन्होंने आगे कहा, 'उस वक्त आपको लोगों को हंसाना था, मेरा नाम इस्तेमाल करके, आपने वो किया. मुझे नहीं लगता कि आपको बिलो द बेल्ट जाना चाहिए.' प्रणित साफ तौर पर शर्मिंदा थे और अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाते हुए दिखाई दिए. इस वीडियो शेयर करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म ने लिखा, 'वीकेंड का वार पर होगा धमाका, जब सलमान करेंगे प्रणित के जोक्स का हिसाब-किताब! देखिए बिग बॉस 19 का नया एपिसोड, हर रोज रात 9 बजे Jio Hotstar पर और 10:30 बजे colors tv पर (वीकेंड का वार पर आतिशबाजी होगी, जब सलमान प्रणित का हिसाब बराबर कर देंगे) चुटकुले! Bigg Boss 19 का नया एपिसोड हर रात 9 बजे Jio Hotstar पर और रात 10:30 बजे colors tv पर देखें.'

प्रणित ने सलमान का उड़ाया था मजाक
जो लोग सोच रहे हैं कि सलमान प्रणित से नाराज क्यों हैं, उन्हें बता दें कि बिग बॉस के घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद, प्रणित के स्टैंड-अप शो के दौरान सलमान खान पर मजाक करते हुए उनके वीडियो इंटरनेट पर सामने आए थे. अपने पिछले शोज में, प्रणित ने सलमान पर कई बार कटाक्ष किए थे. ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में, प्रणित दर्शकों में एक बड़ी अंगूठी पहने एक महिला को यह कहते हुए चिढ़ाते हुए दिखाई दिए कि यह सलमान के ब्रेसलेट जैसी दिखती है. महिला ने जवाब दिया 'हां, उसका ही आधा लेके आई हूं' जिस पर प्रणित ने जवाब दिया, 'फार्म हाउस पर गई थी क्या?' 

