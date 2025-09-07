‘बिग बॉस 19’ के सेट क्या हुआ ऐसा? जो छलक आईं सलमान खान की आंखें, इमोशनल कर देगा ये वायरल VIDEO

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार में घर का माहौल काफी इमोशनल नजर रहा. सलमान खान ने पहले कंटेस्टेंट्स को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई, लेकिन कुछ देर बाद वे खुद भी इमोशनल हो गए. वजह बनीं कुनिका सदानंद और उनका बेटा अयान लाल. अयान ने शो पर आकर अपनी मां के लिए खास मैसेज दिया, जिसे सुनकर न सिर्फ कुनिका बल्कि सभी घरवाले भी इमोशनल हो गए.

अयान ने मां के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए कहा कि पूरा हिंदुस्तान उन्हें देख रहा है और उन पर गर्व कर रहा है. उन्होंने बताया कि परिवार के सभी लोग, यहां तक कि उनके पोते-पोतियां भी उन पर गर्व महसूस करते हैं. अयान ने कहा कि मां ने समाज की सेवा की है और कई लोगों की मदद की है. उन्होंने इमोशनल होते हुए कहा कि वे खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी मां मिली है.

खुद के लिए जीने की सलाह

अयान ने आगे अपनी मां से कहा कि अब समय आ गया है कि वे सिर्फ अपने लिए जिएं. उन्होंने याद दिलाया कि मां ने हमेशा पिता, पति और बच्चों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की है. लेकिन अब जब वे 62 साल की हो चुकी हैं तो उन्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए. अयान ने कहा, ‘मॉम, आपको मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रहना है और अब खुद के लिए जीना है’. ये इमोशनल लम्हा उस वक्त और खास हो गया जब सलमान खान ने अयान को मौका दिया कि वो सीधे फरहाना से बात करें.

कुनिका की जिंदगी की कहानी

हाल ही में फरहाना ने कुनिका को ‘फ्लॉप एक्ट्रेस’ कहकर उनका मजाक उड़ाया था और उनके बच्चों तक को बहस में घसीट लिया था. इस पर अयान ने फरहाना को साफ शब्दों में कहा कि उनकी मां की जिंदगी आसान नहीं रही है और किसी को भी उनके सफर पर सवाल उठाने का हक नहीं है. अयान ने घरवालों को मां की संघर्ष भरी जिंदगी का किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन शादी नहीं चली. इसके बाद उनका बेटा उनसे छीन लिया गया.

सलमान खान की सीख

उस बच्चे की कस्टडी के लिए कुनिका ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और हर हफ्ते दिल्ली-मुंबई का सफर किया. कई साल की लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें बेटा वापस मिला. इसके बाद भी उन्होंने दोबारा शादी की, लेकिन वो भी नहीं चल सकी. अयान की बातों के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया. सलमान ने भी सभी घरवालों को समझाया कि किसी की जिंदगी के संघर्ष और सफर को नजरअंदाज कर उन्हें नाम देना गलत है. इस दौरान उनकी आंखें नम नजर आईं.