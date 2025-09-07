‘बिग बॉस 19’ के सेट क्या हुआ ऐसा? जो छलक आईं सलमान खान की आंखें, इमोशनल कर देगा ये वायरल VIDEO
Advertisement
trendingNow12911944
Hindi Newsटीवी

‘बिग बॉस 19’ के सेट क्या हुआ ऐसा? जो छलक आईं सलमान खान की आंखें, इमोशनल कर देगा ये वायरल VIDEO

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार घरवालों और दर्शकों के लिए काफी इमोशनल रहा, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस भी काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं. इस एपिसोड ने दर्शकों का दिल छू लिया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘बिग बॉस 19’ के सेट क्या हुआ ऐसा? जो छलक आईं सलमान खान की आंखें
‘बिग बॉस 19’ के सेट क्या हुआ ऐसा? जो छलक आईं सलमान खान की आंखें

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार में घर का माहौल काफी इमोशनल नजर रहा. सलमान खान ने पहले कंटेस्टेंट्स को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई, लेकिन कुछ देर बाद वे खुद भी इमोशनल हो गए. वजह बनीं कुनिका सदानंद और उनका बेटा अयान लाल. अयान ने शो पर आकर अपनी मां के लिए खास मैसेज दिया, जिसे सुनकर न सिर्फ कुनिका बल्कि सभी घरवाले भी इमोशनल हो गए.

अयान ने मां के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए कहा कि पूरा हिंदुस्तान उन्हें देख रहा है और उन पर गर्व कर रहा है. उन्होंने बताया कि परिवार के सभी लोग, यहां तक कि उनके पोते-पोतियां भी उन पर गर्व महसूस करते हैं. अयान ने कहा कि मां ने समाज की सेवा की है और कई लोगों की मदद की है. उन्होंने इमोशनल होते हुए कहा कि वे खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी मां मिली है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

Add Zee News as a Preferred Source

खुद के लिए जीने की सलाह

अयान ने आगे अपनी मां से कहा कि अब समय आ गया है कि वे सिर्फ अपने लिए जिएं. उन्होंने याद दिलाया कि मां ने हमेशा पिता, पति और बच्चों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की है. लेकिन अब जब वे 62 साल की हो चुकी हैं तो उन्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए. अयान ने कहा, ‘मॉम, आपको मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रहना है और अब खुद के लिए जीना है’. ये इमोशनल लम्हा उस वक्त और खास हो गया जब सलमान खान ने अयान को मौका दिया कि वो सीधे फरहाना से बात करें. 

दूसरे दिन ‘द बंगाल फाइल्स’ ने की दोगुनी कमाई, खराब हुई ‘बागी 4’ की हालत, होश उड़ा देंगे आंकड़े

कुनिका की जिंदगी की कहानी

हाल ही में फरहाना ने कुनिका को ‘फ्लॉप एक्ट्रेस’ कहकर उनका मजाक उड़ाया था और उनके बच्चों तक को बहस में घसीट लिया था. इस पर अयान ने फरहाना को साफ शब्दों में कहा कि उनकी मां की जिंदगी आसान नहीं रही है और किसी को भी उनके सफर पर सवाल उठाने का हक नहीं है. अयान ने घरवालों को मां की संघर्ष भरी जिंदगी का किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन शादी नहीं चली. इसके बाद उनका बेटा उनसे छीन लिया गया. 

सलमान खान की सीख

उस बच्चे की कस्टडी के लिए कुनिका ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और हर हफ्ते दिल्ली-मुंबई का सफर किया. कई साल की लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें बेटा वापस मिला. इसके बाद भी उन्होंने दोबारा शादी की, लेकिन वो भी नहीं चल सकी. अयान की बातों के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया. सलमान ने भी सभी घरवालों को समझाया कि किसी की जिंदगी के संघर्ष और सफर को नजरअंदाज कर उन्हें नाम देना गलत है. इस दौरान उनकी आंखें नम नजर आईं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Salman KhanKunickaa Sadanand

Trending news

'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
Tihar Jail
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan 2025 LIVE: चंद्रग्रहण के सूतक में बिल्कुल न करें ये काम, जिंदगी भर पड़ेगा पछताना, हाथ से निकल जाएगा सबकुछ
Chandra Grahan
Chandra Grahan 2025 LIVE: चंद्रग्रहण के सूतक में बिल्कुल न करें ये काम, जिंदगी भर पड़ेगा पछताना, हाथ से निकल जाएगा सबकुछ
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
;