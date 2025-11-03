Advertisement
BIGG BOSS 19 Weekend ka vaar: सलमान खान ने लगाई शहबाज बादशाह की क्लास, कहा- ‘सिद्धार्थ शुक्ला के नाम से गेम मत खेलो!’

BIGG BOSS 19 Weekend ka vaar: इस बार वीकेंड के वार पर सलमान खान ने घरवालों की जोरदार फटकार लगाई है, जिसमें सबसे ज्यादा शहनाज गिल के भाई शहबाज को उनके गुस्से का शिकार बने. आइए जानते हैं आखिर क्यों सलमान खान ने शहबाज फटकार लगाई.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 03, 2025, 06:26 AM IST
सलमान खान ने इस वीकेंड के वार पर सभी घर वालों के इस हफ्ते के स्वभाव और हरकतों पर फटकार लगाई है. वहीं उनके इस गुस्से का शिकार सबसे ज्यादा एक्स कंटेस्टेंट शहनाज गिल के भाई शहबाज को झेलना पड़ा है. दरअसल सलमान ने शहबाज द्वारा एक्स कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पर वोट लेने वाले जोक पर रिएक्ट करते हुए उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई हैं. इस हफ्ते नॉमिनेशन को लेकर गौरव खन्ना ने शहबाज से बातचीत के दौरान कहा कि वो सेफ खेल रहे हैं क्योंकि वो अभी तक नॉमिनेशन में नहीं गए हैं. जीके की इस बात पर गुस्से में जवाब देते हुए शहबाज ने कहा कि अगर वो नॉमिनेट हो जाएं तो सिद्धार्थ के फैंस उनका सपोर्ट करेंगे. 

 

वीकेंड के वार पर शहबाज की लगी क्लास
शहनाज गिल के भाई शहबाज की इस बात से सोशल मीडिया पर फैंस के बीच काफी नाराजगी देखने को मिल रही. जिसके बाद अब बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के लेटेस्ट एपिसोड में सलमान खान ने शाहबाज के इस कमेंट पर रिएक्शन दिया और उन्हें वॉर्निंग दी और गेम में पेस करने की कोशिश करने को कहा. वहीं सलमान खान ने कड़े शब्दों में उनकी क्लास लगाते हुए कहा, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस आपको सपोर्ट करेंगे.

सिर्द्धाथ  शुक्ला के गेम के बराबर नहीं आपका गेम
सलमान खान ने आगे कहा, ‘मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिद्धार्थ ने जो भी शो में किया था. अपने दम पर किया. उसने कभी किसी का नाम नहीं उछाला और आपका गेम. और आपका गेम उसके गेम के 1% भी बराबर नहीं है, तो आपको लगता है कि सिद्धार्थ के फैंस आपका सपोर्ट करेंगे जिसका गेम 1 प्रतिशत भी उसके बराबर ना हो. आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो आपको सपोर्ट करेंगे जैसा आप गेम अभी खेल रहे हो.’

सलमान खान ने शहबाज को कहा नीचे गिरकर मत खेलो. 
वीकेंड के वार पर सलमान खान ने शहबाज के लाइन क्रॉस करने वाले जोक को भी ऐड्रेस करते हुए कहा, ‘आप कहते हो कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो. मैंने आपको यह कहते हुए सुना है. यह कब हुआ? मैं आपसे एक या दो बार लाइफ में मिला हूं. वो भी शूट के दौरान.’ सलमान ने आगे कहा, ‘आप फनी हो. सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. तो इसका सही इस्तेमाल करो और ज्यादा नीचे गिरकर मत खेलो. आपका अच्छा समय है. लेकिन क्या इतने ही जोक थे आपके पास, मैंने आपको कहा था कि इरिटेट मत करो और नीचे गिरकर मत खेलो. मैंने आपको कॉमेडी करने से मना नहीं किया.’

